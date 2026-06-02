Barrages 2026: Walferdingen gelingt geschichtsträchtiger Coup!

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Am 29.März 2017 titelte wort.lu: „FC Résidence Walferdingen droht das Aus“. Neun Jahre und drei Monate später steigt Walferdingen erstmals in seiner Vereinsgeschichte in die BGL Ligue auf – was für eine Story!
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In Beggen kam es am Montagabend zu einem lange zerfahrenen Relegationsspiel zwischen Jeunesse Canach und Résidence Walferdingen, das erst im Elfmeterschießen entschieden wurde. Vor knapp zweitausend stimmgewaltigen Zuschauern begannen die Canacher ordentlich und hatten bereits in der 4.Minute eine große Torchance durch Aguiar, dessen Kopfball jedoch von de Paiva pariert wurde. Nach zwei Résidence-Großchancen belohnte Duarte auf der anderen Seite die Bemühungen von Canach in der Nachspielzeit der 1.Hälfte mit einem Abstaubertor zum 1:0.
Nach der Pause kam Walferdingen besser in das aber immer noch nervöse Spiel und glich in der 75. Minute durch Da Silva Gonçalves aus, der im Anschluss an einen Freistoß eiskalt vor dem Tor blieb (1:0). Die Schlussphase der regulären Spielzeit war geprägt von intensiven Zweikämpfen aber keinen weiteren klaren Torchancen, es blieb beim 1:1, was zur Verlängerung führte. In dieser gab es jeweils nur eine klare weitere Möglichkeit pro Seite, die jedoch ungenutzt blieben.
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Das Elfmeterschießen wurde zur dramatischen Entscheidung. Canach startete und ging durch Conceição in Führung, doch Walferdingen antwortete prompt. Nach mehreren erfolgreichen Schüssen auf beiden Seiten kam es zu einem entscheidenden Moment: Laborie und Rouffignac scheiterten an De Paiva während der FC Résidence mit Droues den finalen Elfmeter verwandelte.
André Matias Da Silva (Walferdingen): „Mir fehlen die Worte. Wir haben von Anfang an hart gearbeitet, obschon der Aufstieg zu Beginn nicht das Ziel war, bis wir merkten, dass es möglich wäre. Jetzt haben wir es mit Hilfe unserer Anhänger geschafft! Diese waren von Saisonbeginn an für uns da. Auch während der Saison haben wir oft späte Tore erzielt.“
Rodrigo Parreira (Canach): „Leider gibt es Spiele wie dieses. Elfmeterschießen sind stets eine Lotterie. Wir kamen gut ins Spiel und sind in Führung gegangen. In der 2.Halbzeit haben wir etwas umgestellt. Es fällt mir schwer, Worte zu finden. In den kommenden Tagen werden wir darüber nachdenken, wie es weitergeht. Es war eine schwierige Saison. Wir hatten eine gute Hinrunde gespielt, aber die zweite Halbserie war nicht gut. Dann erzielt Hesperingen in der 94.Minute ein Tor unter wir rutschen in die Relegation. So ist der Fußball, Walferdingen erreichte so die Relegation und bei uns war es das Gegenteil.“
Die halbe Moselregion hatte sich diese Auslosung in der Relegation wohl gewünscht: am Dienstagabend spielt Ehrenpromotionär FC Koeppchen ein Barrage-Derby gegen den CS Grevenmacher, dies in Berburg, wo man sich eine stattliche Kulisse erwartet. Zwölf Kilometer trennen die Spielfelder von Wormeldingen und Grevenmacher. Dass entsprechend nicht „nur“ Barrage-Feeling aufkommt sondern auch ein Derby-Charakter mitspielt, ist das zusätzliche Salz in der Suppe – wobei man zumindest aus sportlicher Sicht des Wormeldinger Trainers diese Auslosung lieber vermieden hätte, wie er uns vergangene Woche erklärte.
In der Rückrunde holte der FC Koeppchen aber acht Punkte mehr als vor der Winterpause und konnte den einen oder anderen Großen ärgern, wie z.B. Bettemburg oder Walferdingen. Dass man sich nicht direkt rettete, lag z.T. an der sehr engen Ehrenpromotion als auch an Punktverlusten gegen direkten Konkurrenten. Gegen Steinsel oder in Beles verlor man nämlich. Nicht ganz nach Plan verlief die Saison bei Gegner Grevenmacher, das Remich-Bous im 2.Bezirk der 1.Division auf und davon ziehen lassen musste und selber bis zum Schluss mit Itzig in einem Fernduell um Platz 2 stand.
Vor allem die Rückrunde beim CSG war überschaubar, mit 25 Punkten im Vergleich zu deren vierzig von vor der Winterpause. Die 65 Zähler hätten auf der anderen Seite aber im 1.Bezirk zum Aufstieg gereicht – dies als Vergleich. Immer wieder hatte der viermalige Pokalsieger Aussetzer gegen kleinere Teams, wie nicht zuletzt kurz vor Saisonende beim CSO oder früher auch in Schengen und zuhause gegen Echternach. Ganz zufriedenstellend war die Spielzeit also nicht. Man kann von einem offenen Relegationsspiel ausgehen, von dem FuPa am Dienstag ab 19:30 Uhr per Liveticker berichten wird.
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