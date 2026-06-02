Barrages 2026: Walferdingen gelingt geschichtsträchtiger Coup!

Walferdingen steigt erstmals in seiner Geschichte in die BGL Ligue auf – Foto: paul@lsn.sarl

Am 29.März 2017 titelte wort.lu: „FC Résidence Walferdingen droht das Aus“. Neun Jahre und drei Monate später steigt Walferdingen erstmals in seiner Vereinsgeschichte in die BGL Ligue auf – was für eine Story!

In Beggen kam es am Montagabend zu einem lange zerfahrenen Relegationsspiel zwischen Jeunesse Canach und Résidence Walferdingen, das erst im Elfmeterschießen entschieden wurde. Vor knapp zweitausend stimmgewaltigen Zuschauern begannen die Canacher ordentlich und hatten bereits in der 4.Minute eine große Torchance durch Aguiar, dessen Kopfball jedoch von de Paiva pariert wurde. Nach zwei Résidence-Großchancen belohnte Duarte auf der anderen Seite die Bemühungen von Canach in der Nachspielzeit der 1.Hälfte mit einem Abstaubertor zum 1:0.

Nach der Pause kam Walferdingen besser in das aber immer noch nervöse Spiel und glich in der 75. Minute durch Da Silva Gonçalves aus, der im Anschluss an einen Freistoß eiskalt vor dem Tor blieb (1:0). Die Schlussphase der regulären Spielzeit war geprägt von intensiven Zweikämpfen aber keinen weiteren klaren Torchancen, es blieb beim 1:1, was zur Verlängerung führte. In dieser gab es jeweils nur eine klare weitere Möglichkeit pro Seite, die jedoch ungenutzt blieben.

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Das Elfmeterschießen wurde zur dramatischen Entscheidung. Canach startete und ging durch Conceição in Führung, doch Walferdingen antwortete prompt. Nach mehreren erfolgreichen Schüssen auf beiden Seiten kam es zu einem entscheidenden Moment: Laborie und Rouffignac scheiterten an De Paiva während der FC Résidence mit Droues den finalen Elfmeter verwandelte.

Stimmen zum Spiel

André Matias Da Silva (Walferdingen): „Mir fehlen die Worte. Wir haben von Anfang an hart gearbeitet, obschon der Aufstieg zu Beginn nicht das Ziel war, bis wir merkten, dass es möglich wäre. Jetzt haben wir es mit Hilfe unserer Anhänger geschafft! Diese waren von Saisonbeginn an für uns da. Auch während der Saison haben wir oft späte Tore erzielt.“

Rodrigo Parreira (Canach): „Leider gibt es Spiele wie dieses. Elfmeterschießen sind stets eine Lotterie. Wir kamen gut ins Spiel und sind in Führung gegangen. In der 2.Halbzeit haben wir etwas umgestellt. Es fällt mir schwer, Worte zu finden. In den kommenden Tagen werden wir darüber nachdenken, wie es weitergeht. Es war eine schwierige Saison. Wir hatten eine gute Hinrunde gespielt, aber die zweite Halbserie war nicht gut. Dann erzielt Hesperingen in der 94.Minute ein Tor unter wir rutschen in die Relegation. So ist der Fußball, Walferdingen erreichte so die Relegation und bei uns war es das Gegenteil.“

Heute, 19:30 Uhr FC Koeppchen Koeppchen CS Grevenmacher Grevenmacher 19:30 live PUSH