Barrages 2026: Lorentzweiler dreht Rückstand und schafft Klassenerhalt

Lorentzweiler um Kapitän Lopes (M.) sicherte sich den Klassenerhalt – Foto: paul@lsn.sarl

Die 1.762 Zuschauer erlebten ein intensives Duell zwischen Lorentzweiler (EP) und Schieren (D1S1), das mit einem 3:1-Sieg für die den FCL endete. Die Partie begann verhalten, beide Teams schienen die Nervosität der Situation zu spüren. In der 19.' hatte Martins die erste große Möglichkeit für Lorentzweiler, doch sein Volley wurde vom Schierener Torwart über die Latte gelenkt. Kurz darauf fiel das erste Tor des Spiels: Antunes da Silva verwandelte einen Freistoß in der 28. Minute per Aufsetzer ins Torwarteck zum 1:0 für den FC Jeunesse. Lorentzweiler ließ sich jedoch nicht entmutigen und glich in der 41.Minute aus. Herrmann bediente Martins, der mit einem kraftvollen Schuss unter die Latte den 1:1-Ausgleich erzielte.

Nach der Halbzeit übernahm Lorentzweiler das Kommando. Borges Furtado sorgte in der 56.Minute für die Führung, nachdem ein Schieren-Verteidiger sich verschätzte. In der 69.' setzte Fonseca den Schlusspunkt, als er nach einem präzisen Pass von Rodrigues Afonso flach ins lange Eck traf. Schieren versuchte zu antworten, doch Antunes scheiterte mehrmals an Lorentzweilers Keeper Haagen. In der 83.Minute sah Correia vom FC Lorentzweiler die Gelb-Rote Karte, doch die Gastgeber brachten den Vorsprung souverän über die Zeit. Am Ende feierte Lorentzweiler einen aufgrund der zweiten Hälfte dieses Relegationsspiels einen verdienten Klassenerhalt in der Ehrenpromotion

Stimmen zum Spiel

FCL-Kapitän Daniel Lopes: „Ich denke, in der 1.Halbzeit waren wir bereits überlegen. Schieren agierte auf seine Art und Weise und hatte das nötige Glück, als ein Freistoß den Weg in die Torwartecke fand und reinging. Die Hauptsache war, dass wir in der 1.Halbzeit noch das 1:1 schießen konnten, das war wichtig. Die Ansage in der Pause war, dass wir versuchen sollten, schneller zu spielen. Das ist uns gelungen und so erzielten wir das 2:1 und 3:1. Danach verwalteten wir das Spiel.

Wir hatten eine kleine Hoffnung, dass wir den direkten Klassenerhalt noch hätten schaffen können, aber man kann auch nicht alle Punkte holen. Letztes Jahr hatten wir in Kehlen das Finale (d.Red.: der Coupe FLF) gespielt, das ging ja bereits gut aus. Vor zwei Jahren haben wir ein Barrage-Spiel verloren und 2018 ebenfalls eines in Kehlen. Es wurde Zeit, dass Lorentzweiler auch einmal eine solche Begegnung gewinnt.“

Ricardo Monteiro Mesquita, Kapitän von Schieren: „Wir wussten genau, dass uns eine gute Mannschaft gegenüber stehen würde, die eine super Rückrunde gespielt hatte. Sie waren entsprechend auch in einer guten Phase. Wir hatten in der 1.Halbzeit den einen oder anderen Konter, gegen Ende des Durchgangs können wir das 2:0 erzielen, dann hätte sich die Physiognomie des Spiels geändert. Wir waren uns bewusst, dass wir kompakt sein und die nötigen Anstrengungen unternehmen mussten. Die drei Treffer, die Lorentzweiler erzielte, entstanden aus Fehlern unsererseits.

Das sind so Sachen, die uns dann auf diesem Niveau sofort teuer zu stehen kommen. Was soll ich sagen, wenn man die Chancen da liegen hat und man bekommt sich nicht rein? Die Mannschaft, die die meisten Tore erzielt, ist nun einmal die, die gewinnt… Es ist schwer, das nagt auch am Mentalen, wenn du weißt, dass du gegen ein Team spielst, das eine ganze Saison lang auf einem höheren Niveau agierte. Wir haben versucht, mit unseren Möglichkeiten dagegenzuhalten. Treffen wir am Ende, dann kann es noch einmal spannend werden, doch uns gelang das Anschlusstor zum 3:2 nicht.“

1.Division - 2.Division

Für Mertert-Wasserbillig war es eine äußerst schwierige Saison, die man im 2.Bezirk der 1.Division auf Platz 14 abschloss – nur einen Punkt vor einem direkten Abstiegsplatz. Ein Trainerwechsel früh in der Saison brachte einen Aufschwung mit sich, ehe man nach dem Winter oft fehlender Erfahrung Tribut zollte und in der Rückrunde nur drei Spiele gewinnen konnte. Dass die Mannschaft auch mehr kann, belegt nicht nur der Sieg bei Aufsteiger Remich-Bous. Oft stand man sich aufgrund individueller Fehler aber selber im Weg.

Gegner Gasperich (D2S2) konnte eigentlich schon lange für die Aufstiegsrelegation planen, bis man die von Vereinsseite bereits erwarteten drei Punkte aus dem Gastspiel bei Kayl-Tetingen am grünen Tisch von der CLAS gutgeschrieben bekam und danach sogar auf den direkten Aufstieg hoffen konnte. So weit sollte es dann doch nicht kommen. Trotzdem dürfte man sehr gut vorbereitet in das Barrage-Spiel am Donnerstagabend gehen.

Einiges spricht für den vermeintlichen Underdog: 86 in 26 Spielen erzielte Tore bei 27 Gegentreffern könnten der löchrigen UMW-Abwehr mit siebzig Gegentoren in dreißig Spielen zusetzen. Auf der anderen Seite sind 31 Punkte schon eine Hausnummer, trotz derer sich Mertert-Wasserbillig in der Relegation wiederfindet. Zum Vergleich: im 1.Bezirk der 1.Division hätte man mit dieser Zahl den direkten Klassenerhalt geschafft, die beiden Barrage-Teilnehmer aus jener Liga kamen auf 27 bzw. 20 Punkte.

Anstoß ist um 19:30 Uhr in Lintgen, FuPa berichtet wie gewohnt per Liveticker.