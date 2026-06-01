Barrages 2026: gleich drei Teams schaffen am Wochenende den Aufstieg!

In dieser Szene hielt Wiltz-Keeper Guarneri den entscheidenden Elfmeter – Foto: paul@lsn.sarl

In einem erwartet engen Barrage-Spiel um einen Platz in Liga 1 war die ersten Hälfte zwischen Mamer und Wiltz geprägt von Duellen und durchaus einigen Torchancen auf beiden Seiten. Mamer hatte in diesem Abschnitt ein leichtes Chancenplus, konnte jedoch kein Tor erzielen, während Wiltz u.a. mit einem Aufsetzer von Pato knapp scheiterte. Auch nach dem Dreh blieb die Partie spannend. Ein Platzverweis für Wiltz in der 68.Minute veränderte die Ausgangslage, doch Mamer konnte die Überzahl nicht in Tore ummünzen.

In der Verlängerung blieb es torlos, sodass das Elfmeterschießen entscheiden musste. Bemerkenswert: zu jener Lotterie vom Punkt wechselten gleich beide Teams ihren Torhüter! Muric sollte dann zum Unglücksraben werden, als er mit seinem Elfmeter an Keeper Guarneri scheiterte. Am Ende triumphierte Wiltz mit 5:4 im Elfmeterschießen, nachdem Raddas den entscheidenden Treffer erzielte - ein dramatisches Spiel, das die Zuschauer bis zur letzten Minute fesselte.

Stimmen zum Spiel

Wiltz-Kapitän Chris Philipps: „Es ist schwer zu beschreiben, was in mir vorgeht. Ich denke, dass die ganze Saison nicht leicht war. Es gab viele Momente, in denen es für uns als Gruppe schwierig war, doch wir sind immer wieder aufgestanden und das war heute im Spiel auch so. In der 2.Halbzeit waren wir bis zum Platzverweis die bessere Mannschaft. Nach diesem Rückschlag wussten wir über fünfzig Minuten kollektiv noch gut zu verteidigen. Aufgrund der ganzen Saison aber auch des Relegationsspiels haben wir es ganz klar verdient, aufzusteigen.“

Mamer-Legende Mickael Jager nach seinem letzten Pflichtspiel: „Ich habe die zwei, drei Gelegenheiten aus der 1.Halbzeit im Kopf, die wir nicht genutzt haben. Das waren konkrete Torchancen, die leider nicht drin waren. Die Details haben in diesem Spiel die Sache gekippt. Mit elf gegen zehn waren wir mit Momenten zu träge, um das Tor zu suchen. Wir fanden keine Lösungen, Wiltz hat sehr gut verteidigt, sie waren sehr solidarisch über das gesamte Spiel hinweg. Es ist sehr bitter muss ich sagen. Das ist der Fußball, Mamer muss jetzt leider in die Ehrenpromotion, das tut wirklich weh. Ich kann meiner Mannschaft keine Vorwurf machen, doch ein Elfmeterschießen ist eine Lotterie, leider hat es nicht geklappt. Ich hoffe, dass der Verein in der kommenden Saison sofort wieder aufsteigt, das hätte er verdient.“