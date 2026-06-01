Barrages 2026: gleich drei Teams schaffen am Wochenende den Aufstieg!

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In einem erwartet engen Barrage-Spiel um einen Platz in Liga 1 war die ersten Hälfte zwischen Mamer und Wiltz geprägt von Duellen und durchaus einigen Torchancen auf beiden Seiten. Mamer hatte in diesem Abschnitt ein leichtes Chancenplus, konnte jedoch kein Tor erzielen, während Wiltz u.a. mit einem Aufsetzer von Pato knapp scheiterte. Auch nach dem Dreh blieb die Partie spannend. Ein Platzverweis für Wiltz in der 68.Minute veränderte die Ausgangslage, doch Mamer konnte die Überzahl nicht in Tore ummünzen.
In der Verlängerung blieb es torlos, sodass das Elfmeterschießen entscheiden musste. Bemerkenswert: zu jener Lotterie vom Punkt wechselten gleich beide Teams ihren Torhüter! Muric sollte dann zum Unglücksraben werden, als er mit seinem Elfmeter an Keeper Guarneri scheiterte. Am Ende triumphierte Wiltz mit 5:4 im Elfmeterschießen, nachdem Raddas den entscheidenden Treffer erzielte - ein dramatisches Spiel, das die Zuschauer bis zur letzten Minute fesselte.
Wiltz-Kapitän Chris Philipps: „Es ist schwer zu beschreiben, was in mir vorgeht. Ich denke, dass die ganze Saison nicht leicht war. Es gab viele Momente, in denen es für uns als Gruppe schwierig war, doch wir sind immer wieder aufgestanden und das war heute im Spiel auch so. In der 2.Halbzeit waren wir bis zum Platzverweis die bessere Mannschaft. Nach diesem Rückschlag wussten wir über fünfzig Minuten kollektiv noch gut zu verteidigen. Aufgrund der ganzen Saison aber auch des Relegationsspiels haben wir es ganz klar verdient, aufzusteigen.“
Mamer-Legende Mickael Jager nach seinem letzten Pflichtspiel: „Ich habe die zwei, drei Gelegenheiten aus der 1.Halbzeit im Kopf, die wir nicht genutzt haben. Das waren konkrete Torchancen, die leider nicht drin waren. Die Details haben in diesem Spiel die Sache gekippt. Mit elf gegen zehn waren wir mit Momenten zu träge, um das Tor zu suchen. Wir fanden keine Lösungen, Wiltz hat sehr gut verteidigt, sie waren sehr solidarisch über das gesamte Spiel hinweg. Es ist sehr bitter muss ich sagen. Das ist der Fußball, Mamer muss jetzt leider in die Ehrenpromotion, das tut wirklich weh. Ich kann meiner Mannschaft keine Vorwurf machen, doch ein Elfmeterschießen ist eine Lotterie, leider hat es nicht geklappt. Ich hoffe, dass der Verein in der kommenden Saison sofort wieder aufsteigt, das hätte er verdient.“
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Im Entscheidungsspiel am Sonntag um einen Platz in der 1. Division trafen die AS Rupensia Lusitanos Fels und Jeunesse Biwer in Junglinster aufeinander. Die ersten Minuten gehörten Biwer, die durch einen Freistoß und mehrere Torchancen dominierten. Fels fand nur schwer ins Spiel, und die erste Halbzeit endete torlos, trotz einiger Gelegenheiten auf beiden Seiten. Erst in der 80. Minute brachte Mendes Fels nach einem schön herausgespielten Tor in Führung, nachdem Miranda ihn bedient hatte.
Doch die Freude währte nicht lange: Nils Amberg verwandelte in der 84.' einen Elfmeter zum 1:1 für Biwer. In der Nachspielzeit der regulären Spielzeit vergab der gleiche Spiele eine Riesenchance, bevor Groben den Zweidivisionär gleich nach Anpfiff der Verlängerung mit 2:1 in Führung brachte. Ein unglückliches Eigentor von Soares führte zum 3:1, gefolgt von Nils Ambergs zweitem Treffer zum 4:1. Biwer sicherte sich somit den Aufstieg in die 1.Division, während Fels in der nächsten Saison eine Klasse tiefer antreten muss.
Nach einer Viertelstunde begann Beckerich (D3) am Samstag in Lorentzweiler das Heft gegen die US Esch (D2S2) in die Hand zu nehmen und wurde in der 27.‘ durch das 1:0 von Gomes nach einer Flanke von rechts belohnt. Kurz vor dem Dreh legte Orlando im Anschluss an eine Ecke das 2:0 nach (43.‘). Damit war der Bann gebrochen und spätestens als Guedes wiederum nach einer Flanke kurz nach der Pause auf 3:0 stellte (48.‘) war die Messe gelesen. Ferreira de Sousa nach Eckball (4:0, 62.‘) bzw. einem Solo (5:0, 79.‘) und Joker Etinof kurz vor Schluss (6:0, 85.‘) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe und sicherten Beckerich auf das Barrage-Spiel geschaut einen hoch verdienten Aufstieg.
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US-Esch Kapitän Brighton Monteiro: „Ich denke, man hatte sich mehr von uns erwartet. Doch den Druck den wir hatten, auch mit vielen jungen Spielern in der Mannschaft, hat man klar und deutlich auf dem Platz gesehen. Betrachtet man die gesamt Saison, war sie schwer, obschon wir eigentlich viel mehr hätten herausschlagen können. Teilweise zeigten wir nämlich ordentlichen Fußball, doch es hat einfach nicht gereicht. Individuell sind wir in Ordnung, doch die Chemie innerhalb der Gruppe hat gefehlt und das ist nun einmal wichtig in einer Mannschaft.“
Vor sieben Jahre spielte Résidence Walferdingen noch in der 2.Division, spätestens am Montagabend klopft man an die Tür zur BGL Ligue. Im Stadion des Nachbarn Beggen trifft man als Tabellenvierter der Ehrenpromotion auf Canach, das seine Erstligazugehörigkeit auf einem Platz verteidigt, an das der FC Jeunesse gute Erinnerungen hat: fast auf den Tag genau vor exakt zehn Jahren schaffte man dort in der Relegation gegen Wiltz den Aufstieg in die BGL Ligue.
Die Gefühlswelten und Ausgangslagen könnten kaum unterschiedlicher sein. Canach stand fast die gesamte Saison über im Oberhaus über dem Strich und rutschte erst am letzten Spieltag in die Relegation. Dass man dennoch bis zum Schluss kämpfen muss, war einem durchaus bewusst.
Walferdingen spielte seinerseits stets um die oberen Plätze in der Ehrenpromotion mit, bevor man nach einem kleinen Tief hinterherhinkte. Erst am letzten Spieltag entschied man das direkte Duell gegen Bettemburg in der 6.Minute der Nachspielzeit für sich und darf am Montagabend um seine erstmalige Teilnahme in der ersten luxemburgischen Liga der Vereinsgeschichte überhaupt spielen.
Anstoß ist um 19:30 Uhr, FuPa berichtet wie gewohnt per Liveticker.
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