Barrages 2026: Folschette mit sehenswerten Treffern zum Aufstieg

Zu selten konnte der CSO (in blau) Folschette Paroli bieten – Foto: paul@lsn.sarl

Im Relegationsspiel zwischen dem CS Oberkorn und der US Folschette unterlag der Erstdivisionär klar mit 1:4. Bei zu Beginn starkem Regen lieferte der CSO zwar die ersten gefährliche Aktion ab, doch Moreira Marques vergab eine große Freistoßchance. In der 17.Minute fiel das erste Tor für Folschette: Da Silva erzielte mit einem sensationellen Volley aus 18 Metern das 1:0. Kurz darauf hätte Junior Fortes fast nachgelegt, sein Schuss landete jedoch nur auf dem Dach des Tores. Nach exakt einer halben Stunde erhöhte Kolingba-Nzanga auf 2:0, nachdem er nach einer Vorlage von Cardoso Caetano den CSO-Keeper umkurvte und ins leere Tore einschob.

Nach der Pause wollt der CS Oberkorn ein anderes Gesicht zeigen, doch dieses Vorhaben wurde sofort zunichte gemacht, als Kolingba-Nzanga in der 51.' das 0:3 köpfte, was die Vorentscheidung sein sollte. Zwar gelang Moreira Marques in der 62. Minute der Anschlusstreffer zum 1:3, als er einen Abpraller verwertete, doch die Hoffnung auf ein Comeback währte nur kurz. In der 73.' stellte Dalil Boujjia mit einem Abschluss aus spitzem Winkel den alten Abstand wieder her. Der CSO versuchte, noch einmal heranzukommen, doch Chancen von Jau und Garcia blieben ungenutzt. Mit dem Schlusspfiff stand fest: Folschette steigt in die 1. Division auf, während CS Oberkorn erneut und wieder in Hobscheid in der Relegation scheitert.

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Stimmen zum Spiel

Folschette-Kapitän Ibrahima Tall: „Wir haben uns alle Mittel gegeben, um Erfolg zu haben. Es war entweder heute oder nie wieder. Ich habe mit unseren Spielern gesprochen und ihnen klar gemacht, dass der CS Oberkorn trotz allem eine Mannschaft aus der 1.Division sei. Wir mussten sie respektieren und wussten, dass es schwer werden würde. Das erste Tor hat uns befreit, wenig später erzielen wir dann das 2:0, was uns noch weiteren Auftrieb gab.

Unsere individuellen Qualitäten hatte ich auch angesprochen. Ich betonte, dass wir in diesem Bereich stark seien. In der Regel haben Mannschaften auf unserem Niveau zwei oder drei starke Einzelspieler, doch bei uns gibt es viele, die sehr gut sind. Wenn man diese zu einer Einheit zusammenfügt, kann etwas Gutes entstehen. Jetzt feiern wir bis zur nächsten Saison durch! (Lachen)“

CSO-Mittelfeldspieler Jordan Di Biase: „Zu Beginn haben wir Folschette leicht unterschätzt. Vielleicht haben wir das Spiel zu sehr auf die leichte Schulter genommen. Sie kommen zweimal in der 1.Halbzeit vor unser Tor und treffen dann auch zweimal. Von uns kam dann keine Reaktion darauf. (…) Wir sind eine Mannschaft und jeder hat Schuld daran.

Ich denke, dass das 3:0 uns endgültig begraben hat, das hatten wir nicht erwartet und das hat uns moralisch hart getroffen. Wir hatten uns erwartet, dass wir vielleicht auf 2:2 herankommen und dann eventuell das 3:2 finden. Die neuen Spieler, die hereinkamen, haben versucht, alles zu geben. Im Endeffekt hat es aber nicht gereicht. Man muss sagen, dass es nicht unverdient ist.“