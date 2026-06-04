Barrages 2026: Folschette gegen CSO vor historischer Möglichkeit

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Dass die junge Aufstiegself des CS Oberkorn nicht auf Anhieb in der 1.Division Fuß fassen würde, war bereits vor der laufenden Saison absehbar. Insgesamt drei Trainer brauchte man, um nach einer schwachen Hinrunde einen durchaus bemerkenswerten Endspurt hinzulegen, durch den man sich sogar um ein Haar noch direkt gerettet hätte. Sieben Spiele in Serie hat der CSO zuletzt in der Meisterschaft nicht verloren und dabei u.a. das Spitzenteam aus Grevenmacher geschlagen. Für einen Teilnehmer an der Abstiegsrelegation ist man also gut gerüstet und sollte mit einer guten Moral in das Entscheidungsspiel gehen. Die Abwehr war nicht die schlechteste der Liga, fünf Mannschaften hatten mehr Gegentreffer kassiert. Wenn es eine Schwachstelle gab, dann war diese eher in der Offensive zu finden.
In Hobscheid trifft man auf Zweitdivisionär US Folschette, der vor einer historischen Möglichkeit steht: noch nie spielte die 1.Mannschaft des Vereins aus dem Westen Luxemburgs in der 1.Division. Nach einer guten Hinrunde, die man auf Platz 5 abschloss, war man in der Rückrunde sogar das zweitbeste Team des 1.Bezirks der 2.Division. In der Endabrechnung machte dies Rang 3. Relativ früh war klar, dass man in der Aufstiegsrelegation spielen würde, so dass man eine lange Vorbereitungszeit auf das Barrage-Spiel vom Donnerstagabend hatte. Nur gegen direkte Konkurrenten ließ man im Verlauf der zweiten Halbserie Federn. Es könnte ein entsprechend spannendes Spiel gegen den CSO werden. Anpfiff ist um 19:30 Uhr, FuPa berichtet per Liveticker.
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