Barrages 2026: Ent. Red Black-Steinsel und F91 steigen auf!

Eine Szene aus dem Spiel Ent. Red Black/Steinsel - Käerjeng – Foto: paul@lsn.sarl

In einem packenden Barrage-Spiel der Frauen zwischen Käerjeng und der Entente AS Red Black/Steinsel fiel die Entscheidung in der 2.Halbzeit. Das Spiel begann rasant, als Minla in der ersten Minute eine große Chance vergab. In der 11.' brachte Carvalho die Gäste mit einem Fernschusstor in Führung. Carvalho Simoes erhöhte in der 22.' auf 0:2, ehe Andrade Machado kaum 120 Sekunden später den Anschluss für Käerjeng erzielte. Doch Simoes antwortete postwendend und stellte den alten Abstand in der 26.' wieder her.

Machado schaffte es kurz vor der Halbzeit, erneut zu verkürzen, nachdem sie von einem Abspielfehler profitierte. Riggio glich mit einem Freistoß in der 43.' aus, bevor ein kurioses Eigentor von Keeperin Hoja das 3:4 zur Halbzeit brachte. Unmittelbar nach der Pause erzielte Simoes ihr drittes Tor (3:5, 46.'), doch Machado brachte den Erstligisten in der 61.' wieder heran. Ein Platzverweis für Fiorucci in der 70.' erschwerte die Situation für Käerjeng. In der 88.' stellte Da Silva Fernandes den Endstand her, indem sie einen Freistoß direkt verwandelte. Trotz aller Bemühungen konnte Käerjeng den Rückstand nicht mehr aufholen, und die Entente feierte den Aufstieg.

Hattrick-Torschützin Juliana Andrade Machado (UNK): „Wir haben viele Fehler gemacht, das kam uns teuer zu stehen. In der 1.Halbzeit schenkten wir dem Gegner ein paar Tore, dann liefen wir dem Ergebnis hinterher. Das Wetter machte es uns auch schwer und der Schiedsrichter erlaubte es nicht, eine Trinkpause einzulegen. Das fand ich sehr schade und traurig für ein so schönes Spiel, dass er das nicht zuließ. Wir hätten sonst vielleicht noch für einen längeren Abend sorgen können. Es ist, wie es ist. Es war aber ein schönes Spiel. Die Nervosität spielte bei unseren vielen jungen Spielerinnen auch eine Rolle, sie müssen diese Erfahrungen erst sammeln.“

Vor 437 Zuschauern begann die Partie zwischen der Ent. Osten und F91 mit vielversprechenden Torchancen auf beiden Seiten. In der 10.' verfehlte Sabotic den Kasten mit einem Freistoß aus rund 18 Metern und auch Marin konnte in der 15.' eine Gelegenheit nicht nutzen, als ihr Heber über die Latte ging. In der 30.' fiel das erste Tor des Spiels: Ferreira nutzte einen Diagonalpass von Sabotic, um zur 0:1-Führung für Düdelingen zu treffen. Kurz vor der Halbzeit hatte Simon eine gute Möglichkeit für die Entente Osten, doch ihr Schuss ging links vorbei.

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Nach dem Seitenwechsel erhöhte Ribeiro in schnell auf 0:2 (48.'), nachdem sie einen Steckpass von Marin erfolgreich verwandelt hatte. Nur fünf Minuten später erhöhte sie mit einem weiteren Treffer auf 0:3. Die Entente Osten gab jedoch nicht auf und verkürzte in der 62.' durch Simon auf 1:3, nachdem ein Querschläger der F91-Abwehr ihr vor die Füße fiel. Kirsch sorgte in der 74.' mit einem spektakulären Lob aus über 30 Metern für das 2:3 und brachte die Hoffnung auf einen Ausgleich zurück.

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In der 79.' erhielt Doppeltorschützin Ribeiro die rote Karte wegen Nachtretens, was das Spiel zusätzlich anheizte. Entente Osten drängte auf den Ausgleich, doch Krier scheiterte in der 82.Minute an der Torhüterin. In der Nachspielzeit hatte Simon die Möglichkeit zum 3:3, doch sie verfehlte das Tor. Am Ende schleppten sich die Gäste über die Ziellinie und sicherten sich den Aufstieg, während Entente Osten nach einer kämpferischen Leistung ohne Belohnung blieb.

Stimmen zum Spiel

Ex-Nationalspielerin Karen Marin (F91): „Wir sind es nicht gewohnt, aus Naturrasen zu spielen, das macht die Beine müder. Wir spürten schon die ganze Woche über den Druck. Persönlich habe ich noch nie eine Barrage-Spiel bestritten, ich war selber genau wie die ganze Mannschaft nervös. Wir haben aber super trainiert und uns mental vorbereitet. Nach einer Zeit ließ der Körper nach und dann kommt es auf die Mentalität an. Ich finde, dass wir das noch bis zum Schluss ziemlich gut hinbekommen haben, denn das Ergebnis steht und wir sind in der 2.Division.“

Osten-Kapitänin Vicky Boever: „Wir taten uns schwer, um in das Spiel zu finden. In der ersten halben Stunde ist der Ball gut gelaufen, da hatten wir leichte Schwierigkeiten, dranzubleiben. Nach dem 0:1 fielen wir in ein kleines Loch. Dann kommen wir sehr schlecht in die zweite Halbzeit. Ich denke aber, wenn man diese fünf Minuten streichen würde, wäre das Spiel vielleicht nicht mehr so gelaufen, dass wir noch einmal über den Kampf so herangekommen wären. Bei uns kam dieser Kampfgeist wieder hoch. Technisch und taktisch sind wir sicher nicht die stärkste Mannschaft, doch über den Mannschaftsgeist finden wir oft zurück in Spiele. Das hat man wieder sehr gut gesehen. Wir waren eigentlich alle platt, doch auf den letzten Metern gaben wir noch einmal Gas.“