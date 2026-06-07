Barrages 2026: die letzten Runden am Sonntag

Am Sonntagabend wird der letzte Erstdivisionär ermittelt, dies im Entscheidungsspiel zwischen dem FC 47 Bastendorf (D1S1) und dem FC Olympia Christnach-Waldbillig (D2S1). Bastendorf hat eine sehr komplizierte Spielzeit hinter sich, nach welcher man eigentlich froh sein musste, dass es zwei Teams gab, die noch schlechter abschnitten. Mit 20 Punkten wäre man im anderen Bezirk der 1.Division nämlich als Tabellenletzter direkt abgestiegen. Immerhin bestand die oft junge Mannschaft gegen direkte Konkurrenten, was schließlich zum Erreichen der Relegation langte. Den Kampfmodus gilt es gegen Christnach-Waldbillig ein letztes Mal beizubehalten.

Der FC Olympia wuchs im Laufe der Saison über sich hinaus und hat mit der Teilnahme am Barrage-Spiel eigentlich schon mehr erreicht, als man sich vorgenommen hatte. Teil des Erfolgs waren wiederholte Siege gegen andere Spitzenteams des 1.Bezirks der 2.Division. Es bietet sich ein historische Gelegenheit in Diekirch: in der Spielzeit 1984/1985 spielte man letztmals in der 1.Division. Christnach kann völlig befreit in das Barrage-Spiel gehen, ganz im Gegensatz zu Bastendorf, das den Druck auf seiner Seite haben wird. Anstoß in Diekirch ist um 19:00 Uhr, FuPa berichtet per Liveticker .

Vier Stunden zuvor spielen Heiderscheid-Eschdorf (D2S1) und Brouch (D3) um einen Platz in der 2.Division. In einem Dreierrennen um den direkten Klassenerhalt hatte der lange nach Feulen „exilierte“ FC Racing am Ende das Nachsehen, mit einem Punkteschnitt von einem Zähler pro Partie hätte man im Parallelbezirk den direkten Klassenerhalt geschafft. So muss man Nachsitzen und versuchen die durchaus guten Leistungen aus verschiedenen Ligaspielen zu reproduzieren, die einem zu Punkten z.B. gegen Harlingen oder Anfang der Saison Ulflingen geführt hatten. Mit drei Niederlagen in Serie zum Abschluss geht man in das Relegationsspiel. Das Trainergespann dürfte entsprechend auch als Psychologen gefragt gewesen sein. Zudem muss man versuchen, mit dem zweitschwächsten Sturm der Liga für Gefahr zu sorgen.

Defensiv war man eigentlich auch nicht gut, hatte aber trotz 2 Gegentoren im Schnitt pro Partie die siebtbeste Abwehr der Liga! Gegner Brouch gab vor der Saison das Ziel aus, oben in der 3.Division mitspielen zu wollen. Dies ist gelungen, erreicht hat man aber eigentlich noch nichts. In einer engen untersten Liga der 1.Herren musste man an mehreren Fronten kämpfen, vom direkten Aufstieg über die Relegation bis zu leeren Händen war lange alles möglich. Brouchs Prunkstück war der beste Angriff der 3.Division mit 56 erzielten Toren in 21 Spielen. Hinzukommt die drittbeste Abwehr. Vor allem gegen andere Spitzenteams tat man sich ab und an schwer, doch nach 9 Punkten aus den letzten drei Ligaspielen dürfte der „Flow“ stimmen. Anstoß in Mertzig ist um 15 Uhr, FuPa berichtet per Liveticker.

Die Relegation

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