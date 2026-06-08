Barrages 2026: das Beste kam zum Schluss

In der 2.Halbzeit fand Bastendorf deutlich besser ins Spiel. Richartz verwandelte in der 59.' einen Elfmeter und verkürzte auf 1:2, Marques gelang in der 84.' der Ausgleich, bevor Christnach tief in der Nachspielzeit dann doch wieder traf (2:3, 90.'+7 Dos Reis Lima). Das war jedoch nicht die Entscheidung: Mourão antwortete postwendend und erzielte den 3:3-Ausgleich (90.'+9), was eine Verlängerung nach sich zog. In dieser kam Christnach dem 4:3 am Nächsten, als man in der 97.' an der Latte scheiterte. Im Elfmeterschießen versagten Bastendorf dann völlig die Nerven, dreimal scheiterte man, so dass der FC Olympia selber nur dreimal anzutreten brauchte und am Ende den Aufstieg in die 1.Division feierte!

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Vor stattlichen fast 1.400 lautstarken Zuschauern ließ Zweitdivisionär Heiderscheid-Eschdorf kaum Zweifel gegen Brouch aus der 3.Division aufkommen und gewann souverän und verdient mit 3:0. Der FC Racing nutzte seine erste richtige Torchancen nach einer Viertelstunde, als Clement schön freigespielt wurde und zum 1:0 traf (16.‘). Kurz darauf vergaben die Grünen eine weitere Riesenchance, als man zunächst am Pfosten scheiterte und danach den Abpraller am leeren Tor vorbei beförderte. Brouch gewann in der Folge optisch zwar die Überhand, blieb im Abschluss aber sehr harmlos.

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Kurz vor dem Dreh erhöhte Mabale dann per Elfmeter auf 2:0 (45.‘). Im 2.Durchgang passierte wenig, Heiderscheid verwaltete seinen Vorsprung und wurde dabei von Brouch kaum ernsthaft in Gefahr gebracht. In der letzten Minute der regulären Spielzeit machte Joker Torres dann den Deckel auf den 3:0-Erfolg des FC Racing und damit auch auf den Klassenerhalt (90.‘).

Stimmen zum Spiel

Kevin Marbes (Heiderscheid):

Leonard Morina (Brouch): „Dass uns zwei Stürmer fehlten, hat man gesehen. Wir sind nicht bis vor das Tor und zum Abschluss gekommen. Wir haben uns richtig schwergetan, es war warm, das war aber für beide Mannschaften so. Dass wir jetzt lange kein Pflichtspiel hatten verstehe ich, das konnten wir nicht beeinflussen. Wir haben ja aber trainiert während der Zeit und Heiderscheid hatte diese Pause ja auch. Sie haben verdient gewonnen und ihre Torchancen genutzt.“

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