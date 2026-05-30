Barrages 2026 am Wochenende: von ganz groß bis ganz klein

Mamer wird gegen Wiltz versuchen, seinen Platz in der BGL Ligue zu versichern – Foto: Andjelko Markulin

Am Samstag

Heute, 14:30 Uhr US Esch US Esch FC Beckerich Beckerich 14:30 live PUSH

Fast schon zu einer „britischen“ Anstoßzeit, nämlich am Samstag um 14:30 Uhr, stehen sich die US Esch (D2S2) und der FC Beckerich (D3) im Entscheidungsspiel um einen Platz in der 2.Division in Lorentzweiler gegenüber. Nach einer unruhigen Saison mit mehreren Trainerwechseln gelangten die Lallinger zuletzt in ruhigeres Fahrwasser und konnten in der Rückrunde fast doppelt so viele Punkte holen wie vor dem Winter. Der Abstand zu Platz 12 sollte am Ende dennoch 6 Punkte betragen. Gegner Beckerich wechselte den Trainer zur Rückrunde ebenfalls, belegte in der 3.Division nach drei Runden den begehrten 4.Platz knapp vor Luna Oberkorn und darf entsprechend um den Aufstieg spielen. Bei beiden Teams scheint die Abwehr das Sorgenkind zu sein, bei der US Esch kommt zudem ein nur bedingt effizienter Angriff hinzu.

Am Sonntag

Morgen, 15:00 Uhr AS Rupensia Lusitanos Fels Fels Jeunesse Biwer Biwer 15:00 live PUSH

Die AS Rupensia Lusitanos Fels war das mit gewissem Abstand beste Team der letzten vier im 1.Bezirk der 1.Division. Individuell durchaus mit ordentlicher Qualität ausgestattet, stand man sich ab und an aber selber im Weg, so dass es mit dem direkten Klassenerhalt nichts wurde. Manchem Topteam fühlte man auf den Zahn, doch vor allem nach der Winterpause verpasste man es, „big points“ wie gegen Gilsdorf, Äischdall oder Hosingen zu holen. Mit Biwer steht einem am Sonntag ab 15 Uhr in Junglinster ein mit 101 Toren in 26 Spielen offensiv brutal starker Gegner gegenüber, was 3,9 Tore im Schnitt macht. Zudem kassierte Jeunesse Biwer nur knappe 1,1 Treffer pro Partie. Aufgrund dieser Zahlen ist ein Biwer Erfolg nicht auszuschließen, doch in einem einzigen Entscheidungsspiel dürften auch die Tagesform, Nervosität und ähnliche Faktoren eine Rolle spielen.

Morgen, 19:00 Uhr FC Mamer 32 Mamer FC Wiltz 71 Wiltz 19:00 live PUSH