Barrages 2026 am Wochenende: von ganz groß bis ganz klein

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Am Samstag
Fast schon zu einer „britischen“ Anstoßzeit, nämlich am Samstag um 14:30 Uhr, stehen sich die US Esch (D2S2) und der FC Beckerich (D3) im Entscheidungsspiel um einen Platz in der 2.Division in Lorentzweiler gegenüber. Nach einer unruhigen Saison mit mehreren Trainerwechseln gelangten die Lallinger zuletzt in ruhigeres Fahrwasser und konnten in der Rückrunde fast doppelt so viele Punkte holen wie vor dem Winter.
Der Abstand zu Platz 12 sollte am Ende dennoch 6 Punkte betragen. Gegner Beckerich wechselte den Trainer zur Rückrunde ebenfalls, belegte in der 3.Division nach drei Runden den begehrten 4.Platz knapp vor Luna Oberkorn und darf entsprechend um den Aufstieg spielen. Bei beiden Teams scheint die Abwehr das Sorgenkind zu sein, bei der US Esch kommt zudem ein nur bedingt effizienter Angriff hinzu.
Am Sonntag
Die AS Rupensia Lusitanos Fels war das mit gewissem Abstand beste Team der letzten vier im 1.Bezirk der 1.Division. Individuell durchaus mit ordentlicher Qualität ausgestattet, stand man sich ab und an aber selber im Weg, so dass es mit dem direkten Klassenerhalt nichts wurde. Manchem Topteam fühlte man auf den Zahn, doch vor allem nach der Winterpause verpasste man es, „big points“ wie gegen Gilsdorf, Äischdall oder Hosingen zu holen.
Mit Biwer steht einem am Sonntag ab 15 Uhr in Junglinster ein mit 101 Toren in 26 Spielen offensiv brutal starker Gegner gegenüber, was 3,9 Tore im Schnitt macht. Zudem kassierte Jeunesse Biwer nur knappe 1,1 Treffer pro Partie. Aufgrund dieser Zahlen ist ein Biwer Erfolg nicht auszuschließen, doch in einem einzigen Entscheidungsspiel dürften auch die Tagesform, Nervosität und ähnliche Faktoren eine Rolle spielen.
Die Weissagung vom mittlerweile nicht mehr in Mamer tätigen Trainer Dean Léen von vor der Saison könnte sich noch bewahrheiten: der Klassenerhalt in der BGL Ligue ist durchaus drin. Dafür muss man am Sonntag ab 19 Uhr in Ettelbrück gegen den Absteiger aus der Vorsaison, Wiltz, aber gewinnen, was sicherlich keine leichte Aufgabe wird. Drei Spiele in Serie hat Mamer nicht verloren und dürfte somit mit einem positiven Gefühl in die Relegation gehen, was durchaus eine Rolle spielen kann.
In Wiltz dürfte die Gefühlswelt anders ausgesehen haben. Als Tabellenzweiter in den letzten Spieltag gegangen verlor man bei City und rutschte noch auf Rang 3 zurück. Mit einem durchaus BGL-Ligue-tauglichen Kader ausgestattet, sollte man in der grauen Theorie Mamer ebenbürtig sein. Doch wie angedeutet dürfte die Mentalität und der Umgang mit den vergangenen Resultaten eine Rolle spielen. Es deutet sich ein offener Schlagabtausch an.
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