Barrages 2025: knappe Siege für Clerf und Bissen am Donnerstag

Reisdorf wurde seiner Favoritenrolle nie wirklich gerecht, Clerf hielt über 90 Minuten mehr als dagegen und so entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, in dem der Drittdivisionär am Ende verdient gewann. Nach einer lebhaften Anfangsphase, in der Clerf zwar ins Tor traf, welches aber wegen Abseits aufgehoben wurde, hatte Reisdorf die zwei nächsten klaren Torchancen, zeigte sich aber einen Tick zu ungenau oder scheiterte am Keeper. Auch dessen gegenüber wusste sich danach gegen Wolf und Glod auszuzeichnen, ehe das Geschehen zur Pause hin etwas verflachte. Clerf wollte es nach dem Dreh wissen, ließ in der Offensive aber immer wieder die nötige Effizienz vermissen.

>> Fotogalerie

Nach einer Stunde scheiterte Wolf so z.B. an einer Glanztat von Gonçalves. Auf der anderen Seite köpfte Pereira knapp neben den Kasten. Danach wurde es hektischer, wenige Minuten nach einer kleinen Rudelbildung sah Engel wegen eines Foulspiels am rechten Strafraumreck gelb – und da er schon verwarnt war, musste er vorzeitig vom Feld. Der folgende Freistoss von Machado ging hauchdünn über die Latte. Keine 120 Sekunden danach nahm sich Krieg ein Herz und zog aus rund 25 Metern oben rechts in den Winkel ab und entschied damit die Partie (0:1, 82.‘), auch weil Reisdorf in der Nachspielzeit zwei gute Chancen vergab.

Das Tor des Tages

>> Abstimmung über den Spieler des Spiels

Stimmen zum Spiel

Christoph Glod (Clerf): „Aufgrund dessen, dass wir ohne unseren Stammspieler Pinto Carlos in dieses Spiel gegangen waren, der eigentlich in der Achse Dreh und Angelpunkt ist und ich diese Position übernahm, war es zu Beginn nicht sicher, wie wir in dieser Aufstellung aussehen würden. Wir brauchten auch eine Halbzeit lang, um uns zu finden. Hinten standen wir aber ziemlich sicher. Wir wussten, dass Reisdorf mit langen Bällen agieren würde, darauf hatten wir uns im Vorfeld eingestellt. Das führten wir in der 2.Halbzeit so weiter. Wir versuchten, gut zu stehen und aus den Ballgewinnen nach vorne zu gehen und uns Chancen herauszuspielen.“

Fernando Alves (Reisdorf): „Wir hatten die Gelegenheiten, unsere Tore zu machen, doch das ist uns nicht gelungen und danach ergibt sich aus der Spielsituation, dass wir das 0:1 kassierten, das war das Problem. Jetzt ruhen wir uns erst einmal aus und dann werden wir mit dem neuen Vorstand schauen, wie es weitergeht.“

Torschütze Joe Krieg im Video-Interview