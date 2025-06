Barrage-Frust bei Harlingen nach Alliance-Klassenerhalt

Nach Wiederbeginn änderte sich Bild, auch weil Nicolas Jasarevic auf die Reise zum Anschluss kurz nach der Pause schickte (2:1, 48.‘). Eine Doppelchance von Faljic und Hadrovic kurz darauf führte nicht zum Ausgleich, ebenso wie ein Lattentreffer in der 64.‘ durch den Erstgenannten. Ein strammes Geschoss von Jasarevic wurde kaum 120 Sekunden später von Vieira in Ecke pariert. Als Cabede nach flachem Zuspiel von „Man of the match“ Palgen in der 77.‘ auf 3:1 erhöhte, war eine Vorentscheidung gefallen. Faljics Volley verpasste den Kasten und damit den Anschluss nur knapp und kurz vor dem Ende gelang Plagen sein vierter Assist (!), als er Cabede zu dessen 4:1 von der Außenlinie anspielte (86.‘)!

Stimmen zum Spiel

(eingeholt von FuPa-Korrespondent Kevin Karpes)

Doppeltorschütze Alex Freymann (Äischdall): „Die Effizienz vor dem Tor gab den Ausschlag. In der 1.Halbzeit hatten wir drei oder vier Torchancen, von denen wir zwei nutzen konnten. Wir haben vor der Pause klar dominiert. Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, so auch zur 2.Hälfte aus den Kabinen zu kommen, doch das klappte nicht. In den ersten dreißig Minuten nach dem Seitenwechsel waren wir klar unterlegen. Das 3:1 fiel etwas aus dem Nichts heraus, zuvor hatten wir ein paar Kontergelegenheiten, die wir schlecht ausspielten.

In der 2.Halbzeit bekamen wir viele zweite Bälle nicht und kamen nicht richtig in die Zweikämpfe. Dadurch kam Harlingen zurück ins Spiel. Wir hatten Glück, dass wir nicht das 2:2 kassierten. Das Erfolgsrezept ist schwer auszumachen, ich denke es war der Einsatz der ganzen Mannschaft von der ersten bis zur letzten Sekunde. Jeder hatte den nötigen Willen, jeder kämpfte. Im Endeffekt war es gut, dass wir das 3:1 fanden, um den Druck herauszunehmen. Danach musste Harlingen aufmachen und alles nach vorne werfen, doch dann war das Spiel gelaufen.“

Florent Poos, Torwart von Harlingen: „Es war eine lange Saison und es war für uns alle schwer. In der 1.Halbzeit standen wir nicht gut, wir haben uns mit langen Bällen zu leicht ausspielen lassen. Wir waren eigentlich gewarnt, dass die Angreifer von Hobscheid-Eischen sehr schnell seien, doch wir sind darauf hereingefallen. Wir sind nach der Pause viel besser geworden und haben zurück ins Spiel gefunden. Wir hatten unsere Gelegenheiten, doch leider brachten wir es nicht fertig, sie zu verwerten. Wir bestraften uns dann nach einer halben Chance selber. Danach verteidigte Äischdall seinen Vorsprung. Unsere besten Spieler wurden in der Folge wegen Verletzungen und Krämpfen ausgewechselt.“