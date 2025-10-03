Barockstadt Fulda jubelt in Alzenau – Dittmann schnürt Doppelpack

Bayern Alzenau unterlag der SG Barockstadt Fulda Lehnerz mit 1:4. Filip Pandza brachte die Hausherren vor 719 Zuschauern in der 16. Minute in Führung. Doch die Gäste schlugen schnell zurück: Moritz Dittmann traf in der 22. und 29. Minute doppelt und drehte so die Partie. Nach der Pause erhöhte Marius Grösch in der 66. Minute auf 3:1, ehe Tim Korzuschek in der 89. Minute den Schlusspunkt setzte. Ein klarer Auswärtssieg für Barockstadt. ---

SGV Freiberg empfängt FC 08 Homburg. Freiberg möchte seine Position an der Tabellenspitze festigen, während Homburg Punkte braucht, um den Anschluss an das obere Mittelfeld nicht zu verlieren.



KSV Hessen Kassel spielt gegen FC-Astoria Walldorf. Die Gastgeber streben nach einem Heimsieg, um ihre Position im Mittelfeld zu stabilisieren, Walldorf hingegen will den Abstand auf die vorderen Plätze verkürzen.



SV Eintracht Trier 05 trifft auf SC Freiburg II. Trier möchte im Kampf um die oberen Tabellenplätze Boden gutmachen, Freiburg II strebt nach einem Sieg, um nicht weiter in Richtung Tabellenkeller abzurutschen.

Bahlinger SC empfängt FSV Mainz 05 II. Die Gastgeber müssen dringend punkten, um den Abstand auf die Nichtabstiegsplätze zu verringern, Mainz II möchte im Mittelfeld den Anschluss an die Tabellenspitze wahren.

TSV Schott Mainz spielt gegen SG Sonnenhof Großaspach. Beide Teams stehen im Abstiegskampf unter Druck und benötigen dringend Punkte, um den Anschluss an die Nichtabstiegszone nicht zu verlieren.

TSG Balingen empfängt Kickers Offenbach. Balingen will die Auswärtsniederlagenserie beenden und Punkte sammeln, Offenbach hingegen muss nach zuletzt schwankenden Ergebnissen stabilisieren, um sich im Mittelfeld festzusetzen.

SV Sandhausen trifft auf TSV Steinbach Haiger. Sandhausen kämpft um wichtige Punkte gegen den Abstieg, während Steinbach Haiger seine Position im oberen Tabellenbereich festigen möchte.



FSV Frankfurt spielt gegen SV Stuttgarter Kickers. Beide Teams wollen im Mittelfeld punkten: Frankfurt nach zuletzt gemischten Ergebnissen, Stuttgarter Kickers, um den Abstand zu den Spitzenplätzen nicht anwachsen zu lassen.