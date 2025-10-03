 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
– Foto: Achim Keller

Barockstadt Fulda jubelt in Alzenau – Dittmann schnürt Doppelpack

Regionalliga Südwest: Die Übersicht aller Partien des 11. Spieltags

Regionalliga Südwest
Sandhausen
Mainz 05 II
SC Freiburg II
FSV Frankf.

Der 11. Spieltag der Regionalliga Südwest begann heute mit einem Auswärtssieg der SG Barockstadt Fulda Lehnerz. Bei Aufsteiger Bayern Alzenau setzten sich die Gäste nach frühem Rückstand noch deutlich durch und verschafften sich mit diesem Erfolg etwas Luft im Tabellenmittelfeld.

Heute, 14:00 Uhr
Bayern Alzenau
Bayern AlzenauBayern Alzenau
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
SG Barockstadt Fulda LehnerzBarockstadt
1
4
Abpfiff

Bayern Alzenau unterlag der SG Barockstadt Fulda Lehnerz mit 1:4. Filip Pandza brachte die Hausherren vor 719 Zuschauern in der 16. Minute in Führung. Doch die Gäste schlugen schnell zurück: Moritz Dittmann traf in der 22. und 29. Minute doppelt und drehte so die Partie. Nach der Pause erhöhte Marius Grösch in der 66. Minute auf 3:1, ehe Tim Korzuschek in der 89. Minute den Schlusspunkt setzte. Ein klarer Auswärtssieg für Barockstadt.

Morgen, 14:00 Uhr
SGV Freiberg
SGV FreibergFreiberg
FC 08 Homburg
FC 08 HomburgFC Homburg
14:00live

SGV Freiberg empfängt FC 08 Homburg. Freiberg möchte seine Position an der Tabellenspitze festigen, während Homburg Punkte braucht, um den Anschluss an das obere Mittelfeld nicht zu verlieren.

Morgen, 14:00 Uhr
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen
FC-Astoria Walldorf
FC-Astoria WalldorfFCA Walldorf
14:00live

KSV Hessen Kassel spielt gegen FC-Astoria Walldorf. Die Gastgeber streben nach einem Heimsieg, um ihre Position im Mittelfeld zu stabilisieren, Walldorf hingegen will den Abstand auf die vorderen Plätze verkürzen.

Morgen, 14:00 Uhr
SV Eintracht Trier 05
SV Eintracht Trier 05Eintr. Trier
SC Freiburg
SC FreiburgSC Freiburg II
14:00live

SV Eintracht Trier 05 trifft auf SC Freiburg II. Trier möchte im Kampf um die oberen Tabellenplätze Boden gutmachen, Freiburg II strebt nach einem Sieg, um nicht weiter in Richtung Tabellenkeller abzurutschen.

Morgen, 14:00 Uhr
Bahlinger SC
Bahlinger SCBahlinger SC
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05Mainz 05 II
14:00live

Bahlinger SC empfängt FSV Mainz 05 II. Die Gastgeber müssen dringend punkten, um den Abstand auf die Nichtabstiegsplätze zu verringern, Mainz II möchte im Mittelfeld den Anschluss an die Tabellenspitze wahren.

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Schott Mainz
TSV Schott MainzSchott Mainz
SG Sonnenhof Großaspach
SG Sonnenhof GroßaspachGroßaspach
14:00live

TSV Schott Mainz spielt gegen SG Sonnenhof Großaspach. Beide Teams stehen im Abstiegskampf unter Druck und benötigen dringend Punkte, um den Anschluss an die Nichtabstiegszone nicht zu verlieren.

Morgen, 14:00 Uhr
TSG Balingen
TSG BalingenTSG Balingen
Kickers Offenbach
Kickers OffenbachOffenbach
14:00live

TSG Balingen empfängt Kickers Offenbach. Balingen will die Auswärtsniederlagenserie beenden und Punkte sammeln, Offenbach hingegen muss nach zuletzt schwankenden Ergebnissen stabilisieren, um sich im Mittelfeld festzusetzen.

So., 05.10.2025, 14:00 Uhr
SV Sandhausen
SV SandhausenSandhausen
TSV Steinbach Haiger
TSV Steinbach HaigerTSV Steinbach Haiger
14:00live

SV Sandhausen trifft auf TSV Steinbach Haiger. Sandhausen kämpft um wichtige Punkte gegen den Abstieg, während Steinbach Haiger seine Position im oberen Tabellenbereich festigen möchte.

So., 05.10.2025, 14:00 Uhr
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
SV Stuttgarter Kickers
SV Stuttgarter KickersStg. Kickers
14:00live

FSV Frankfurt spielt gegen SV Stuttgarter Kickers. Beide Teams wollen im Mittelfeld punkten: Frankfurt nach zuletzt gemischten Ergebnissen, Stuttgarter Kickers, um den Abstand zu den Spitzenplätzen nicht anwachsen zu lassen.

