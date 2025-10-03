Barockstadt Fulda jubelt in Alzenau – Dittmann schnürt Doppelpack

Der 11. Spieltag der Regionalliga Südwest begann heute mit einem Auswärtssieg der SG Barockstadt Fulda Lehnerz. Bei Aufsteiger Bayern Alzenau setzten sich die Gäste nach frühem Rückstand noch deutlich durch und verschafften sich mit diesem Erfolg etwas Luft im Tabellenmittelfeld.
Bayern Alzenau unterlag der SG Barockstadt Fulda Lehnerz mit 1:4. Filip Pandza brachte die Hausherren vor 719 Zuschauern in der 16. Minute in Führung. Doch die Gäste schlugen schnell zurück: Moritz Dittmann traf in der 22. und 29. Minute doppelt und drehte so die Partie. Nach der Pause erhöhte Marius Grösch in der 66. Minute auf 3:1, ehe Tim Korzuschek in der 89. Minute den Schlusspunkt setzte. Ein klarer Auswärtssieg für Barockstadt.
