BARMER Spielerfit: Vereine in Kempen und Krefeld aufgepasst! Bei der neuen Aktion "Spielerfit - Trainieren wie die Profis" der BARMER können sich Seniorenteams in Kempen und Krefeld kostenlos Tests unterziehen, die sonst Profis vorbehalten sind.

Die Entwicklung rund um die Corona-Pandemie ließ die Amateurfußballer nach einer langen Phase der Untätigkeit allmählich aufatmen. Die Saison 2022/23 läuft inzwischen, und man darf doch guter Dinge sein, dass sie von Corona-Unterbrechungen wie bereits die Vorsaison verschont bleiben wird. Doch was ist nun für Fußballer wichtig? Hat sich die körperliche Situation bei Amateurfußballern wieder komplett normalisiert. Es gibt stets den Bedarf an Optimierung – und genau an diesem Punkt setzt das Programm „BARMER Spielerfit – Trainieren wie die Profis“ an.

Bei dieser Aktion haben Vereine aus dem Fußballkreis Kempen-Krefeld, zu dem auch zahlreiche Klubs aus dem Kreis Viersen noch gehören, die Möglichkeit, bei einer Trainingseinheit im Rahmen der Sommervorbereitung Analysetechniken in Anspruch zu nehmen, die vor allem der Prävention von Verletzungen, aber auch der optimalen Aussteuerung des Trainings dienen, in vielen Bereichen so, wie es auch Bundesligavereine in Anspruch nehmen.

So besteht etwa die Möglichkeit, sich einer Körperanalyse mit modernster Multifrequenz-BIA-Technologie mittels Körperanalysewaage zu unterziehen, selbstverständlich mit Auswertungsbogen. Dazu gibt es eine Fußvermessung mit Statik-Analyse und Orthopädie-Beratung, was wirklich den Unterschied ausmachen kann. Inbegriffen ist auf Wunsch auch eine individuelle Beratung der BARMER zu weiteren präventiven Maßnahmen und Bonusmöglichkeiten für gesundheitsbewusstes Verhalten.

Die BARMER fördert gesunden Lebensstil und hilft auf dem Weg dorthin

Die Aktion unterstützt auch den generellen präventiven Gedanken der BARMER. Besonders über die Bereiche Ernährung und Bewegung sollen Sportler bei einem gesunden Lebensstil unterstützt werden. Dabei verfügt die BARMER in Deutschland über ein riesiges Gesundheitsnetzwerk von über 300.000 Vertragspartnern (Physiotherapeuten, Ärzte und mehr) und unterstützt bei der Vermittlung von MRT- oder Facharztterminen in ihrer Region. Zudem belohnt die BARMER mit ihrem mehrstufigen Bonussystem die sportliche Aktivität der Versicherten mit mehreren hundert Euro im Jahr. Als DIE digitale Krankenkasse in Deutschland muss kein lästiger Papierkram mehr sein, alles lässt sich bequem per Smartphone regeln, auch die Vereinbarung eines Arzttermins oder die Krankmeldung. Eine Ernährungsberatung für Sportler per App bezahlt die BARMER ebenfalls, um den bestmöglichen Erfolg des Trainings zu unterstützen und bei einem gesunden Lebensstil zu helfen.

Thomas Tümmers, der mit dem Projekt betraut ist, ist dabei längst nicht nur ein Vertreter der BARMER, er ist im Amateurfußball am Niederrhein fest verwurzelt. So spielte er schon in der A-Jugend für den KFC Uerdingen, hat danach Traditionsvereine wie den Rheydter SV und den 1. FC Viersen in seiner Vita. Demnach weiß er genau, worum es im Amateurfußball geht, und dass das Programm BARMER Spielerfit einen großen Mehrwert bietet, in dessen Genuss Amateurfußballer sonst wohl kaum kommen würden. Begeisterte Reaktionen der bisher beteiligten Vereine belegen das.