Barmen oder Wenau: Wer schlägt nach der Auftaktniederlage zurück? Vorbericht

Fußball-Kreisliga A: Salingia Barmen empfängt Jugendsport Wenau. Beide Trainer zeigen sich optimistisch.

Spieltag zwei in der Fußball-Kreisliga A Düren: Beim Blick auf die acht Pflichtspiele fällt auf, dass darunter gleich sieben Teams sind, die ihren Saisonauftakt mit jeweils drei Punkten abgeschlossen haben. Dazu zählt auch der erste Spitzenreiter, der FC Golzheim mit Trainer Daniel Ecker.

Dessen glatter 4:0-Erfolg bei den Jugendsportlern aus Wenau überraschte. Nicht aber dessen Trainer Tobias Uecker. „Was wir gespielt haben, war unterirdisch.“ Klipp und klar seine Worte, Entschuldigungen kamen ihm überhaupt nicht über die Lippen. „Wir waren einfach chancenlos.“

Recht junger Kader

Bei seinem recht jungen Kader kamen von den insgesamt acht Neuzugängen nur zwei zum Einsatz. Dass nach dem 0:4 zum Heimauftakt die Stimmung nicht die beste gewesen sei, könne man sich vorstellen. „Aber so eine Niederlage hat auch ihre positiven Seiten. Wir wissen klar und deutlich, was wir falsch gemacht haben. Auf den Punkt gebracht: Wir müssen einfach mehr ins Spiel investieren.“

Dies hätten die Jugendsportler unter der Woche manifestiert mit Blick auf den kommenden Gastgeber Salingia Barmen, wo man am Samstag (16.30 Uhr) zu Gast sein wird. „Die werden das Messer zwischen die Zähne nehmen, und uns mächtig Dampf machen.“

Wenau komme aber nicht nur, um mit einem Punkt nach Haus zu fahren. „Ich spiele seit 32 Jahren Fußball, mein Ansinnen ist es immer gewesen, zu gewinnen. Das ist auch jetzt angesagt.“ Der Gästetrainer ist überzeugt, dass das Spiel nicht mit einem Remis ausgehen wird: „Meine Offensive ist immer für Tore gut, sie hat, wie die gesamte Mannschaft, ihre Qualität.“

Mit dieser Rhetorik trifft er bei seinem Gegenüber David Rosenbaum auf offene Ohren. „Wir wollen zum Einstieg in die A-Liga nach vielen Jahren der Abstinenz vor unseren Fans auch einen Heimsieg verbuchen. Wenau ist stark, hat ebenfalls eine junge Mannschaft. Eine Niederlage zum Saisoneinstieg ist immer möglich“, hängt er die Schlappe der Gäste nicht allzu hoch.

Wie auch nicht das 1:2 seines Teams am ersten Spieltag bei Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln. „Ein Unentschieden wäre vielleicht gerecht gewesen. Auf der anderen Seite zeigt der Sieg, wie effektiv der Gastgeber war, schließlich fiel das entscheidende Tor in der 85. Spielminute.“

Der Trainer setzt vor allem darauf, dass er wieder mehr Stürmer aufbieten kann. „Nur ein einziger wie beim ersten Spiel ist einfach zu wenig, aber am Samstag dürfte dies anderes aussehen.“ Rosenbaum vertraut der Mannschaft aus alten erfahrenen Akteuren und den A-Jugendlichen.

Dieses „Gemisch“ und das gute Miteinander hätten ja auch den Aufstieg möglich gemacht. „Wir müssen natürlich noch lernen, wir sind trotz nur eines Neuzugangs breit aufgestellt. Wir sind eine tolle Einheit, die eingespielt ist. Dies wird sicherlich entscheidend sein, damit wir unseren ersten Sieg feiern können.“

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de