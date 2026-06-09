Barlemann übernimmt U23 von Hannover 96 Nächster Entwicklungsschritt im 13. Jahr bei Hannover 96 von PM · Heute, 11:40 Uhr · 0 Leser

Julian Battmer, Direktor der 96-Akademie, (l.) und Lars Barlemann im Eilenriedestadion – Foto: Hannover 96

Lars Barlemann übernimmt die Position des U23-Cheftrainers. Der 36- Jährige ist seit zwölf Jahren im Klub und war zuletzt seit 2019 als CoTrainer der Lizenzmannschaft tätig. Für den Inhaber der UEFA Pro-Lizenz bedeutet die neue Aufgabe den nächsten Schritt in seiner Trainerentwicklung.

Bereits seit 2014 ist er für den Klub tätig. Seine Laufbahn bei Hannover 96 begann er als Videoanalyst der Lizenzmannschaft. Er entwickelte sich kontinuierlich weiter und übernahm mit seinem Aufstieg zum Co-Trainer 2019 zusätzliche Verantwortung. Anfang 2025 erwarb Barlemann die UEFA Pro-Lizenz und damit die höchstmögliche Trainerqualifikation im Fußball. Zum Ende der Saison 2024/25 betreute er die Profimannschaft für vier Spiele erfolgreich als Interimslösung. 96 blieb bei je zwei Siegen und Unentschieden in dieser Zeit ohne Niederlage. Mit der Übernahme der U23 macht Barlemann nun einen weiteren Schritt seiner Entwicklung bei Hannover 96 und geht erstmals als verantwortlicher Cheftrainer mit einer Mannschaft in eine Saison.

Die Besetzung ist zugleich ein wichtiger Baustein für die weitere Verzahnung zwischen 96-Akademie und Lizenzmannschaft. Barlemann kennt die Strukturen, Inhalte und Spielerprofile des Nachwuchsbereichs bestens. Durch seine Arbeit mit dem Perspektivkader, der in der zurückliegenden Saison geschaffen wurde, verfügt er bereits über einen engen Bezug zu den größten Talenten der Akademie. Gleichzeitig bleiben die Wege zwischen U23 und Profibereich durch seine langjährige Tätigkeit im Trainerteam der Lizenzmannschaft besonders kurz. Barlemann folgt auf Daniel Stendel, der sich im Sommer dem englischen Drittligisten FC Barnsley anschließt. Boldt: "Für alle Seiten sinnvoll" „Lars hat über viele Jahre hinweg als Co-Trainer auf hohem Niveau gearbeitet und dabei extrem wertvolle Erfahrungen gesammelt. Jetzt möchte er selbst die Verantwortung für eine Mannschaft übernehmen. Diese Möglichkeit erhält er bei uns in einer Konstellation, die für alle Seiten sehr sinnvoll ist. Meine Haltung ist grundsätzlich, Menschen in ihrer Entwicklung zu fördern. Deshalb freuen wir uns, dass Lars diesen Weg bei Hannover 96 gehen wird“, so 96-Geschäftsführer Jonas Boldt.