Barlemann steigt zum U23-Cheftrainer auf

Hannover 96 setzt bei der Besetzung der Trainerposition seiner U23 auf eine interne Lösung. Lars Barlemann übernimmt zur kommenden Saison die Verantwortung für die zweite Mannschaft und folgt damit auf Daniel Stendel, der zum englischen Klub FC Barnsley wechselt.
Für Barlemann bedeutet die neue Aufgabe den nächsten Karriereschritt bei den Roten. Der 36-Jährige gehört seit mehr als einem Jahrzehnt zum Verein und übernimmt erstmals eine Mannschaft als Cheftrainer über eine komplette Saison hinweg.
Bereits 2014 begann Barlemann seine Tätigkeit bei Hannover 96 als Videoanalyst der Profimannschaft. In den folgenden Jahren arbeitete er sich kontinuierlich nach oben und gehörte seit 2019 als Co-Trainer fest zum Trainerstab der Lizenzmannschaft. Anfang 2025 schloss er zudem erfolgreich die UEFA-Pro-Lizenz ab, die höchste Trainerqualifikation im europäischen Fußball.
Erste Erfahrungen als verantwortlicher Cheftrainer sammelte Barlemann bereits zum Ende der Saison 2024/25, als er die Profimannschaft übergangsweise betreute. In vier Spielen blieb Hannover 96 unter seiner Leitung ungeschlagen und holte zwei Siege sowie zwei Unentschieden.
Mit der Entscheidung für Barlemann verfolgt Hannover 96 auch strategische Ziele. Der neue U23-Coach kennt sowohl die Anforderungen im Profibereich als auch die Strukturen der Akademie genau. Durch seine Arbeit mit dem Perspektivkader stand er bereits in engem Austausch mit zahlreichen Nachwuchsspielern, die mittelfristig den Sprung in den Profifußball schaffen sollen.
Geschäftsführer Jonas Boldt sieht in der Personalie eine logische Entwicklung: Barlemann habe über Jahre wertvolle Erfahrungen gesammelt und erhalte nun die Möglichkeit, erstmals dauerhaft die Verantwortung für eine Mannschaft zu übernehmen.
Auch Akademie-Direktor Julian Battmer betonte die Bedeutung der Entscheidung für den eingeschlagenen Ausbildungsweg des Vereins. Die Besetzung stehe exemplarisch für die Förderung eigener Mitarbeiter und die enge Verzahnung zwischen Nachwuchs- und Profibereich.
Barlemann selbst blickt mit großer Vorfreude auf seine neue Aufgabe. Nach inzwischen zwölf Jahren im Verein sei die Chance, erstmals als Cheftrainer zu arbeiten, etwas Besonderes. Gleichzeitig sieht er die enge Verbindung zur Zweitligamannschaft als wichtigen Vorteil.
Der neue U23-Trainer betonte, dass die Durchlässigkeit zwischen Akademie und Profibereich ein zentraler Erfolgsfaktor sei. Durch seine langjährige Arbeit bei den Profis kenne er die Anforderungen genau und wolle dazu beitragen, junge Talente bestmöglich auf den nächsten Schritt vorzubereiten.
Mit der Beförderung Barlemanns setzt Hannover 96 seinen eingeschlagenen Weg konsequent fort: Die Ausbildung und Entwicklung endet nicht bei den Spielern, sondern umfasst auch Trainer und Mitarbeiter. Die Nachfolge auf der frei werdenden Co-Trainer-Position bei den Profis wollen die Niedersachsen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.