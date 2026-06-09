Barlemann steigt zum U23-Cheftrainer auf Langjähriger Co-Trainer der Profis übernimmt die zweite Mannschaft von Hannover 96 und tritt die Nachfolge von Daniel Stendel an von red · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Hannover 96 setzt bei der Besetzung der Trainerposition seiner U23 auf eine interne Lösung. Lars Barlemann übernimmt zur kommenden Saison die Verantwortung für die zweite Mannschaft und folgt damit auf Daniel Stendel, der zum englischen Klub FC Barnsley wechselt.

Für Barlemann bedeutet die neue Aufgabe den nächsten Karriereschritt bei den Roten. Der 36-Jährige gehört seit mehr als einem Jahrzehnt zum Verein und übernimmt erstmals eine Mannschaft als Cheftrainer über eine komplette Saison hinweg. Vom Videoanalysten zum Cheftrainer Bereits 2014 begann Barlemann seine Tätigkeit bei Hannover 96 als Videoanalyst der Profimannschaft. In den folgenden Jahren arbeitete er sich kontinuierlich nach oben und gehörte seit 2019 als Co-Trainer fest zum Trainerstab der Lizenzmannschaft. Anfang 2025 schloss er zudem erfolgreich die UEFA-Pro-Lizenz ab, die höchste Trainerqualifikation im europäischen Fußball.

Erste Erfahrungen als verantwortlicher Cheftrainer sammelte Barlemann bereits zum Ende der Saison 2024/25, als er die Profimannschaft übergangsweise betreute. In vier Spielen blieb Hannover 96 unter seiner Leitung ungeschlagen und holte zwei Siege sowie zwei Unentschieden. Wichtige Schnittstelle zwischen Akademie und Profis Mit der Entscheidung für Barlemann verfolgt Hannover 96 auch strategische Ziele. Der neue U23-Coach kennt sowohl die Anforderungen im Profibereich als auch die Strukturen der Akademie genau. Durch seine Arbeit mit dem Perspektivkader stand er bereits in engem Austausch mit zahlreichen Nachwuchsspielern, die mittelfristig den Sprung in den Profifußball schaffen sollen.