Barleben als Tabellenführer-Bezwinger: "Eine brutale Mentalität"

Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen hatte diese Erfahrung schon im September bei der 3:4-Niederlage machen müssen, seit Sonnabend weiß es auch der SSC Weißenfels: Der Barleber Anger ist in dieser Saison ein gefährliches Pflaster für Spitzenreiter. Zum zweiten Mal hat der FSV Barleben im Heimspiel den Tabellenführer niedergerungen.

"Der Sieg war das Ergebnis einer brutalen Mentalität", lobte FSV-Coach Max Schönijahn seine Mannschaft und ergänzte: "An so einem Tag muss viel zusammenpassen." Bei den Barlebern passte es am Sonnabend zusammen. Fritz Laabs (9.) und Marcel Hauer (63.) trafen für die Hausherren jeweils nach ruhenden Bällen. Der SSC Weißenfels konnte Keeper Max Oldenburg nur einmal durch Elias Rosner (54.) überwinden. "Du brauchst einen Torhüter, der auch mal einen Hundertprozentigen rauskratzt. Du brauchst Vordermänner, die alles reinwerfen", sagte Schönijahn. Und was der 36-Jährige nicht verheimlichte: "Du brauchst natürlich auch das nötige Quäntchen Glück."

Topscorer der Vorsaison feiert Comeback - mit Gelb-Roter Karte So fuhren die Barleber den fünften Heimsieg der Saison ein - den zweiten gegen den Tabellenführer. In der Ferne dagegen steht der FSV nur bei zwei Dreiern. "Auswärts haben wir so unsere Themen", sagte Schönijahn. "Da müssen wir noch stabiler werden." Zunächst aber steht am Wochenende das nächste Heimspiel an: Am Sonnabend gastiert der VfB Merseburg am Anger. Dann müssen Schönijahn und Christoph Grabinski personell wieder etwas puzzeln. Dabei hatte der Verbandsligist gegen Weißenfels zwei Rückkehrer begrüßen können.