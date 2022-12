Barkin Cömert sucht neuen Verein - mit Kontaktdaten Barkin Cömert hat schon im Kader des MSV Duisburg gestanden, sucht jetzt aber eine neue Herausforderung.

Barkin Cömert sucht einen neuen Verein. Der Verteidiger, der schon gegen den FC Bayern München zum Einsatz kam, will sich zum Winter verändern. Aktuell steht er noch beim SV Genc Osman Duisburg unter Vertrag.

Der 28-jährige Cömert wird sich an den 21. Juli 2014 sicherlich gern zurückerinnern, denn im Trikot des MSV Duisburg kam er im Rahmen eines Benefizspiels gegen den FC Bayern München zum Einsatz. Nach 59 Minuten wurde er bei den Zebras eingewechselt und half dabei, ein 1:1 gegen den deutschen Rekordmeister einzutüten. Das Eigengewächs des MSV Duisburg verteidigte unter anderem gegen Robert Lewandowski.

Der ehemalige Junioren-Bundesliga-Spieler absolvierte drei Spielzeiten in der mittlerweile aufgelösten U23 des MSV in der Oberliga Niederrhein. 2016/17 wechselte er zum 1. FC Bocholt und im Anschluss zum SV Straelen, der 2018 mit Cömert in die Regionalliga aufstieg. Dort kam der Defensivmann aber nicht zum Einsatz und landete über die Oberliga-Stationen VfB Speldorf und Sportfreunde Baumberg beim SV Genc Osman, für den er zuletzt dreimal auflief.

"Ich suche für die Rückrunde einen neuen Verein", sagt der gebürtige Duisburger, der vorzugsweise links verteidigt. Wer sich mit dem Spieler in Verbindung setzen möchte, kann dies über die Handynummer machen: +49 176 60987336.

