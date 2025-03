Barisspor Essen beendet ihre tragische Abstiegssaison in der Kreisliga B mit einem Zwangsabstieg in die Kreisliga C. – Foto: UR-Pictures

Barisspor Essen: Vom Kreisliga-A-Team zum Zwangsabstieg in die C-Liga Barisspor Essen besiegelt mit einem erneuten Spielabbruch den Abstieg in die Essener Kreisliga C.

Barisspor Essen hat nach dem dritten Nichtantritt in dieser Saison den Zwangsabstieg in die Kreisliga C hinnehmen müssen. Damit endet eine Saison, die für den Klub von Beginn an von Problemen geprägt war.

Noch in der vergangenen Saison spielte Barisspor in der Kreisliga A, ehe der Verein in der Relegation den bitteren Abstieg in die Kreisliga B hinnehmen musste. Doch damit begannen erst die wirklichen Schwierigkeiten. Ein massiver personeller Aderlass führte dazu, dass zahlreiche Spieler den Klub verließen. Zudem eskalierte ein Streit mit dem Vogelheimer SV und der Stadt Essen über die Nutzung des Kunstrasenplatzes. Ein geplanter Umzug auf die Sportanlage der Ballfreunde Bergeborbeck wurde von Barisspor abgelehnt, was die Lage zusätzlich erschwerte. Auch sportlich lief es von Anfang an alles andere als rund. Bereits zu Saisonbeginn kassierte das Team teils heftige Niederlagen: Ein 1:8 gegen Haarzopf III, ein 1:6 gegen Al-Arz II und ein 0:6 gegen Alemannia Essen II machten früh deutlich, dass Barisspor große Probleme hatte, konkurrenzfähig zu bleiben.

Der Abfall zeichnete sich bereits ab Der erste große Tiefpunkt folgte am 27. Oktober, als die Mannschaft aus Spielermangel nicht gegen die DJK Dellwig antreten konnte und die Punkte kampflos hergab. Nur eine Woche später kam es gegen Tusem Essen II beim Stand von 0:6 zu einem Spielabbruch, ein Muster, das sich bereits am 6. Oktober gegen den SC Türkiyemspor II angedeutet hatte. Um einem frühzeitigen Ausschluss aus der Liga zu entgehen, ließ Barisspor gegen den SV Borbeck erneut das Spiel abbrechen.