Baris Yakut wird ab der kommenden Saison Trainer in Schmittweiler.
Baris Yakut wird ab der kommenden Saison Trainer in Schmittweiler. – Foto: Sebastian Bohr

Baris Yakut im Sommer nach Schmittweiler

31-Jähriger hört nach der Saison als Coach beim VfL Rüdesheim auf und wird Spielertrainer beim West-Landesligisten

Region. Der Landesligist FC Schmittweiler-Callbach ist auf der Suche nach einem Nachfolger für ihren zum Rundenende ausscheidenden Cheftrainer Murat Yasar (Ziel weiter unbekannt) fündig geworden. Ab der Saison 26/27 wird Baris Yakut (31), aktuell Spielertrainer bei Bezirksliga-Aufsteiger VfL Rüdesheim, übernehmen.

Während Christian Koch als erfahrener Torwarttrainer an Bord bleibt, soll Baris Yakut mit seiner Erfahrung das Team auf das nächste Level heben. Warum der Vorsitzende Julian Kuhn von der Ideallösung spricht und welche Rolle Neuzugang Erkan Akcan spielt, lest ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.

Aufrufe: 018.12.2025, 18:00 Uhr
Michael HeinzeAutor