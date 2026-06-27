Baris Saglam über den Aufstieg "trotz aller Widerstände"

Cordi-Coach Baris Saglam. – Foto: IMAGO / Hanno Bode

Am Ende wirkt ein Aufstieg manchmal sauberer, als er sich auf dem Weg dorthin angefühlt hat. Concordia Hamburg wurde Meister der Landesliga Hansa, stellte eine der stärksten Mannschaften der Liga, erzielte mehr als 100 Tore und kehrte sportlich vollkommen verdient in die Oberliga zurück. Wer nur auf die Tabelle schaut, könnte daraus eine geradlinige Geschichte machen. Eine Mannschaft ist zu stark für ihre Liga, setzt sich durch und steigt auf.

Nur würde genau diese Erzählung dem Weg von Cordi nicht gerecht werden. Denn diese Saison war nicht nur eine sportliche Prüfung, sondern auch eine emotionale, organisatorische und strukturelle. Im Winter sorgten Machtkämpfe und Streitigkeiten beinahe für den Sturz der Truppe, doch nach kräftezehrendden Wochen kehrte vorerst Ruhe ein. Der Verein musste allerdings nach dem sportlichen Erfolg klären, ob der Oberliga-Start wirtschaftlich und organisatorisch zu stemmen ist. Aus dem Umfeld kam Unterstützung, es wurde gesammelt, geworben, gekämpft. Concordia musste nicht nur Spiele gewinnen, sondern Vertrauen zurückgewinnen. Am Ende: Erfolg! Der Vorstand hob den Daumen.

Dass Concordia in diese Saison mit hohen Erwartungen ging, war kein Geheimnis. Der Verein wollte zurück in die Oberliga, die Qualität im Kader war vorhanden, der Anspruch ebenfalls. Doch genau daraus entsteht im Fußball eine eigene Schwierigkeit. Favorit zu sein bedeutet nicht nur, besser spielen zu müssen. Es bedeutet auch, dass jeder Punktverlust größer wirkt, jeder Rückschlag stärker eingeordnet wird und jeder Gegner gegen den möglichen Meister besonders motiviert ist.

Trainer Baris Saglam beschreibt die Saison deshalb mit einem Wort, das man in einer Meistergeschichte nicht automatisch erwartet: „Sehr nervenaufreibend.“ Von außen wirke ein Aufstieg oft geradlinig, sagt er. Intern habe Concordia aber viele Herausforderungen bewältigen müssen. „Der sportliche Druck war von Anfang an enorm, weil jeder wusste, dass wir möglichst schnell zurück in die Oberliga wollen. Umso schöner ist es, dass die Mannschaft trotz aller Widerstände ihren Weg konsequent gegangen ist.“

Saglam spricht nicht von einer Saison, in der alles leicht von der Hand ging. Vielmehr musste seine Mannschaft immer wieder beweisen, dass sie mit Druck umgehen kann. Das gelang nicht nur durch Qualität, sondern durch eine Entwicklung, die für den Trainer langfristig fast noch wichtiger ist als der Aufstieg selbst: „Dass wieder Vertrauen entstanden ist. Zwischen Mannschaft, Verein, Umfeld und Sponsoren. Wir haben gezeigt, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen können.“

Dieser Satz ist der Kern dieser Concordia-Saison. Sportlich war der Aufstieg verdient. Aber der größere Wert liegt darin, dass der Verein auf und neben dem Platz wieder eine gemeinsame Richtung fand. Nach Monaten, in denen viele Fragen nicht allein sportlicher Natur waren, wurde aus einer Mannschaft und einem Umfeld wieder ein gemeinsamer Weg.

Der Moment, in dem Saglam merkte, dass diese Gruppe etwas Besonderes haben könnte, war deshalb kein einzelnes Tor und kein einzelner Sieg. Es war die Art, wie sie auf schwierige Phasen reagierte. „Als wir gesehen haben, wie geschlossen die Mannschaft auch in schwierigen Phasen reagiert hat. Da wurde klar, dass diese Gruppe über eine besondere Mentalität verfügt.“

Das Umfeld wird zum Teil des Aufstiegs

Zu dieser Geschichte gehört ausdrücklich, was außerhalb des Platzes passierte. Concordia stand nach dem sportlichen Erfolg vor der Frage, ob der Oberliga-Start realisierbar ist. Das Umfeld reagierte nicht mit Schulterzucken, sondern mit Einsatz. Menschen aus dem Verein, aus dem Kreis der Unterstützer, Sponsoren und Ehrenamtlichen versuchten, Mittel bereitzustellen und Strukturen zu stabilisieren.

Für Saglam war das außergewöhnlich. „Viele Menschen haben sich für den Verein eingesetzt, obwohl sie dafür weder Anerkennung noch persönliche Vorteile erwartet haben. Diese Unterstützung hat uns gezeigt, wie wichtig Concordia für viele Menschen ist. Dafür sind wir sehr dankbar.“

Genau daraus entsteht die zweite Ebene dieses Aufstiegs. Concordia hat die Liga sportlich gewonnen, aber der Weg in die Oberliga wurde nicht allein durch Punkte, Tore und Tabellenplätze möglich. Im Hintergrund arbeiteten Menschen daran, den Verein handlungsfähig zu halten. Sie sorgten dafür, dass der sportliche Erfolg nicht an der Realität außerhalb des Platzes scheitert.

Saglam sagt, man könne diese Leistung eigentlich kaum vernünftig in Worte fassen. „Viele Personen haben im Hintergrund unglaublich viel Zeit investiert, um Strukturen zu stabilisieren und den Verein handlungsfähig zu halten. Ohne diese Arbeit wäre der sportliche Erfolg kaum möglich gewesen.“

Das ist mehr als ein Dank an Helfer. Es ist eine Einordnung des gesamten Aufstiegs. Gerade im Amateurfußball entscheidet sich Erfolg oft nicht nur zwischen Strafraum und Mittellinie. Er entscheidet sich in Gesprächen mit Sponsoren, in Vorstandsrunden, in der Bereitschaft von Ehrenamtlichen, in der Frage, ob Menschen trotz Unsicherheit weitermachen. Concordia hat diese Energie gebraucht - und bekommen.

Max Dittrich geht, die Mannschaft antwortet

Auch sportlich musste Cordi einen Einschnitt verarbeiten. Im Winter verlor die Mannschaft mit Max Dittrich ihren Torjäger, der zur TuS Dassendorf wechselte. Für jeden Aufstiegsfavoriten ist ein solcher Abgang ein echter Stresstest. Wer viele Tore aus einem Kader herausnimmt, verliert nicht nur Zahlen, sondern Automatismen, Präsenz und einen Fixpunkt im Angriffsspiel.

Saglam redet die Bedeutung nicht klein. „Natürlich verliert man mit einem Torjäger immer Qualität.“ Entscheidend war aber, dass Concordia nicht in eine Abhängigkeit fiel. „Die Mannschaft hat die Situation gemeinsam aufgefangen. Am Ende haben mehrere Spieler Verantwortung übernommen, sodass wir den Ausfall als Team kompensieren konnten.“

Auch das passt zum Bild dieser Saison. Concordia hatte Einzelspieler mit Qualität, aber der Aufstieg wurde nicht auf einen Namen reduziert. Wenn ein Torjäger geht und die Mannschaft trotzdem weiter liefert, sagt das viel über Struktur und Mentalität aus. Mehrere Spieler mussten Verantwortung übernehmen, Rollen wurden größer, Aufgaben verteilten sich neu. Aus einem möglichen Bruch wurde ein Nachweis der Breite.

Saglam nennt auf die Frage nach unterschätzten Figuren bewusst keine Einzelperson. Für ihn waren vor allem die erfahrenen Spieler und Führungspersönlichkeiten innerhalb der Kabine enorm wichtig. „Solche Leistungen tauchen oft nicht in Statistiken auf, sind aber für den Erfolg unverzichtbar.“

Keine einfache Meistergeschichte

Dass Concordia am Ende souverän aufstieg, darf also nicht mit einem problemlosen Weg verwechselt werden. Genau diese Überschrift wäre für Saglam falsch: „Concordia ist problemlos aufgestiegen.“ Der Trainer sagt: „Das würde der Realität nicht gerecht werden. Der Aufstieg war verdient, aber keineswegs selbstverständlich oder einfach.“

Diese Differenz ist wichtig. Verdient heißt nicht automatisch leicht. Souverän heißt nicht ohne Widerstand. Concordia hatte sportlichen Druck, musste interne und externe Themen moderieren, verlor im Winter einen Torjäger und brauchte außerhalb des Platzes große Unterstützung. Dass am Ende trotzdem die Rückkehr in die Oberliga steht, macht die Saison stärker - nicht kleiner.

Der Aufstieg ist deshalb nicht nur die Geschichte einer Mannschaft, die genug Punkte gesammelt hat. Es ist die Geschichte eines Vereins, der wieder Zusammenhalt erzeugt hat. Saglam sagt: „Es war nicht selbstverständlich, dass alle Beteiligten nach den vergangenen Monaten so eng zusammenrücken.“

Genau dieser Zusammenhalt ist vielleicht der eigentliche Titel dieser Saison. Concordia ist zurück in der Oberliga. Aber noch wichtiger könnte sein, dass Cordi auf dem Weg dorthin wieder Vertrauen aufgebaut hat - zwischen Mannschaft, Verein, Umfeld und Sponsoren.

Teil II: So läuft die Kaderplanung



Im zweiten Teil des FuPa-Zweiteilers spricht Baris Saglam über die Rückkehr von Concordia Hamburg in die Oberliga, die Kaderplanung, mögliche Zugänge und Abgänge, eigene Talente, realistische Ziele und die Frage, was der Verein aus dieser besonderen Saison für die Zukunft mitnimmt.

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