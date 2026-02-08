Baris Saglam bleibt wohl bei Concordia Hamburg im Amt Hinter Concordia Hamburg liegen bewegte Wochen, die in der außerordentlichen Mitgliederversammlung ihren Höhepunkt erreicht haben. Der klare Sieger ist Trainer Baris Saglam, der auch vor dem Arbeitsgericht gewonnen hat. von red · Heute, 16:05 Uhr · 0 Leser

Baris Saglam darf gute Laune haben. – Foto: IMAGO / Hanno Bode

Die Hamburger Fußballvereine werden durch Schnee und Frost derzeit häufig zum Pausieren und Abwarten verdammt. Dass die Witterung den Re-Start der Saison verschiebt, dürfte ausgerechnet dem Landesliga-Tabellenführer Concordia Hamburg in die Karten spielen, denn die großen Streitigkeiten im Vorstand um die Ausrichtung des Vereins sind zwar noch nicht vollends beseitigt, doch es zeichnet sich ein Sieger ab - und das ist Trainer Baris Saglam.

Wie es vom Verein heißt, waren 181 Mitglieder anwesend - so viele wie noch nie! Der Vorsitzende Klaus Bohnsack, Vizepräsidenten Ali Özünal und Manuel Demir blieben der Veranstaltung fern, sie sollen federführend in der Saglam-Posse und dem Vereinswirrwarr gewesen sein. Während Bohnsack und Demir abgewählt wurden, reichte Özünal seinen Rücktritt ein. Saglam gewinnt zweimal - ein Fragezeichen bleibt Wie das Hamburger Abendblatt außerdem berichtet, wurde zuvor schon eine einstweilige Verfügung vor Gericht gegen Saglam abgewiesen. Ziel der Klage war es, dass der Erfolgstrainer nicht mehr als Coach auftreten dürfe, damit Kiene seine Arbeit aufnehmen könne. Die Entscheidung des Arbeitsgericht Hamburgs und das Ergebnis der außerordentlichen Mitgliederversammlung zeigen, dass die Streitigkeiten wohl ein Ende haben und Saglam sein Team wohl doch noch zum Titel führen darf - sollte es sportlich dazu reichen.