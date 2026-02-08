Baris Saglam bleibt wohl bei Concordia Hamburg im Amt

Die Hamburger Fußballvereine werden durch Schnee und Frost derzeit häufig zum Pausieren und Abwarten verdammt. Dass die Witterung den Re-Start der Saison verschiebt, dürfte ausgerechnet dem Landesliga-Tabellenführer Concordia Hamburg in die Karten spielen, denn die großen Streitigkeiten im Vorstand um die Ausrichtung des Vereins sind zwar noch nicht vollends beseitigt, doch es zeichnet sich ein Sieger ab - und das ist Trainer Baris Saglam.
Was ist passiert? Nach dem Abstieg aus der Oberliga Hamburg bündelte Coach Saglam alle Kräfte und formte innerhalb kürzester Zeit ein Top-Team, das in der Landesliga Hansa mit einem Zehn-Punkte-Vorsprung von der Tabellenspitze grüßt. Doch von heiler Welt war zum Jahreswechsel dann keine Spur mehr, denn ein Teil des Vorstands kommunizierte einen Strategiewechsel des Vereins, der auch die Trennung von Saglam vorsah. Neuer Trainer sollte Niklas Kiene werden, der bisherige Spieler kam von Nikola Tesla.
Wenige Tage später meldete sich eine andere Gruppe aus dem Vorstand und teilte mit, dass die Kündigung von Saglam nicht rechtmäßig sei. Die dadurch entstandenen Unruhen bei Concordia Hamburg seien durch Alleingänge verursacht worden, die auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung geklärt werden sollten - und die wurde vor wenigen Tagen abgehalten.
Wie es vom Verein heißt, waren 181 Mitglieder anwesend - so viele wie noch nie! Der Vorsitzende Klaus Bohnsack, Vizepräsidenten Ali Özünal und Manuel Demir blieben der Veranstaltung fern, sie sollen federführend in der Saglam-Posse und dem Vereinswirrwarr gewesen sein. Während Bohnsack und Demir abgewählt wurden, reichte Özünal seinen Rücktritt ein.
Wie das Hamburger Abendblatt außerdem berichtet, wurde zuvor schon eine einstweilige Verfügung vor Gericht gegen Saglam abgewiesen. Ziel der Klage war es, dass der Erfolgstrainer nicht mehr als Coach auftreten dürfe, damit Kiene seine Arbeit aufnehmen könne. Die Entscheidung des Arbeitsgericht Hamburgs und das Ergebnis der außerordentlichen Mitgliederversammlung zeigen, dass die Streitigkeiten wohl ein Ende haben und Saglam sein Team wohl doch noch zum Titel führen darf - sollte es sportlich dazu reichen.
Ein hypothetisches Fragezeichen bleibt allerdings bestehen: Laut Abendblatt war die Rechtmäßigkeit der Versammlung noch nicht bestätigt, wie Transfermarkt ergänzt, sollen aber auch Bohnsack und Demir ihre Rücktritte eingereicht haben, entsprechend wäre das Ergebnis der Mitgliederversammlung ohnehin egal, weil die drei Personen, die zur Debatte standen, ohnehin nicht mehr weitermachen wollten - bei dem Gegenwind kein Wunder.
Wichtig ist für die Mannschaft, die geschlossen hinter Saglam, aber erstmal nur, dass der Coach weitermachen darf und der Fokus nun dem ersten Pflichtspiel gegen dem Barsbütteler SV gilt. Wie es für Kiene dagegen weitergehen kann, darf und wird, bleibt abzuwarten.
