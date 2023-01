Baris Caylan kehrt zum VfR Bad Bellingen zurück

Der VfR Bad Bellingen hat einen weiteren Wintertransfer vermeldet. Vom FC Auggen kehrt Baris Caylan zu seinem Heimatverein zurück. Das Eigengewächs sei ein "sehr talentierter Offensivspieler, der variabel einsetzbar ist“, hieß es seitens des Bezirksligisten. "Technisch versiert und ehrgeizig, durchlief er unsere Jugend und ging dann in der B-Jugend nach Auggen."

Nach seiner Juniorenzeit bei der SG Auggen in der U-19-Landesliga rückte Ceylan 2020 zu den Aktiven auf. In der zurückliegenden Saison zählte er fest zum Verbandsliga-Kader des FCA, kam auf 27 Einsätze, davon zehn in der Startelf. In der laufenden Runde ist für ihn indes nur ein Kurzeinsatz in der ersten Mannschaft notiert, vornehmlich lief Ceylan in der Auggener Reserve in der Kreisliga A auf.