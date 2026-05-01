Bargteheide nutzt seine Chancen – drei Tore vor der Pause Frühe Dominanz entscheidet die Partie – Wohlert lobt Präsenz und geschlossene Defensivarbeit von ck · Heute, 09:53 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Budberg / Temath

Der TSV Bargteheide hat beim SV Todesfelde II einen souveränen 3:1-Auswärtssieg eingefahren und damit einen wichtigen Schritt im Tabellenmittelfeld gemacht. Bereits im ersten Durchgang legten die Gäste den Grundstein für den Erfolg – mit hoher Präsenz und klarer Überlegenheit.

Trainer Michel Wohlert sah einen gelungenen Start: „Wir sind gut ins Spiel gestartet, haben viele zweite Bälle gewonnen und waren in den Zweikämpfen sehr präsent.“ Diese Vorteile spiegelten sich früh im Ergebnis wider. Florian Philipp Laue (15.) und Malte Kentzler (20.) sorgten für eine schnelle Zwei-Tore-Führung, ehe ein Eigentor von Jan Malte Skubowius (36.) den Vorsprung weiter ausbaute. „Das 3:0 zur Pause fällt vielleicht etwas zu hoch aus, aber diesmal war auch das Spielglück auf unserer Seite“, ordnete Wohlert ein. Besonders wichtig sei es gewesen, eine stärkere Phase der Gastgeber zu überstehen: „Entscheidend war, die Phase zwischen der 30. und 40. Minute zu überstehen, als Todesfelde stärker wurde.“

Kontrolle trotz Anschluss Auch nach dem Seitenwechsel blieb Bargteheide zunächst am Drücker, verpasste jedoch die endgültige Entscheidung. „Wir hatten mehrere Möglichkeiten, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Das ist uns nicht gelungen“, sagte Wohlert. Stattdessen kam Todesfelde noch einmal heran: Maximilian Aberger verkürzte per Foulelfmeter auf 1:3 (66.). Doch diesmal blieb die Reaktion der Gäste stabil. „Danach haben wir sehr konzentriert und diszipliniert verteidigt und kaum noch etwas zugelassen“, betonte Wohlert. Am Ende stand ein verdienter Erfolg, der auch emotional eine besondere Bedeutung hatte: „Die Mannschaft wollte diesen Sieg unbedingt für unseren verletzten Kapitän Jannis Rieger holen.“