Bargteheide erkämpft perfekte Antwort: "Alles auf dem Platz gelassen" Nach dem bitteren 0:4 unter der Woche schlägt der TSV Bargteheide zurück. Florian Henk erzielt gegen den SV Todesfelde II das Tor des Tages – Trainer Michel Wohlert spricht von einer „super Reaktion“. von red · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nückel/Steinmann

Die Antwort auf den schwachen Auftritt unter der Woche ist geglückt: Der TSV Bargteheide hat am 3. Spieltag der Landesliga Holstein den SV Todesfelde II mit 1:0 bezwungen und damit den zweiten Saisonsieg gefeiert. Vor 100 Zuschauern wurde Florian Henk mit seinem Treffer in der 54. Minute zum Matchwinner.

Dabei begegneten sich beide Mannschaften zunächst auf Augenhöhe. „Beide Mannschaften haben eine große Möglichkeit, ansonsten war es eher ein unspektakuläres Spiel“, bilanzierte Wohlert die erste Hälfte. Henk trifft – Bargteheide verpasst das 2:0 Nach der Pause gelang den Hausherren der entscheidende Treffer. Henk brachte Bargteheide neun Minuten nach Wiederbeginn mit 1:0 in Führung. Anschließend bot sich mehrfach die Gelegenheit, für klarere Verhältnisse zu sorgen. „Wir haben in der Phase danach mehrere Möglichkeiten, das 2:0 zu erzielen“, sagte Wohlert. Doch der zweite Treffer fiel nicht.

Dadurch blieb Todesfelde II im Spiel – und die Partie wurde zunehmend brisanter. Wohlert räumte ein: „Wir hatten dann in zwei Situationen etwas Glück bei strittigen Elfmeterszenen.“ Gleichzeitig sah der Bargteheider Coach auch Entscheidungen, die gegen seine Mannschaft ausfielen. Seiner Einschätzung nach hätte Todesfelde nach einem Foul des letzten Mannes eine Rote Karte sehen müssen. Zudem sprach er von zwei weiteren Bargteheider Möglichkeiten nach aus seiner Sicht klaren Fouls. Am Ende brachte seine Mannschaft den knappen Vorsprung über die Zeit. Nach dem 0:4 beim SSC Hagen Ahrensburg wenige Tage zuvor hatte dieser Erfolg für Wohlert deshalb besonderen Wert: „Am Ende steht ein hart erkämpfter Sieg, der eine super Reaktion auf unsere Leistung unter der Woche war.“