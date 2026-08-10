Bargteheide erkämpft perfekte Antwort: "Alles auf dem Platz gelassen"

Die Antwort auf den schwachen Auftritt unter der Woche ist geglückt: Der TSV Bargteheide hat am 3. Spieltag der Landesliga Holstein den SV Todesfelde II mit 1:0 bezwungen und damit den zweiten Saisonsieg gefeiert. Vor 100 Zuschauern wurde Florian Henk mit seinem Treffer in der 54. Minute zum Matchwinner.
Dabei begegneten sich beide Mannschaften zunächst auf Augenhöhe. „Beide Mannschaften haben eine große Möglichkeit, ansonsten war es eher ein unspektakuläres Spiel“, bilanzierte Wohlert die erste Hälfte.
Nach der Pause gelang den Hausherren der entscheidende Treffer. Henk brachte Bargteheide neun Minuten nach Wiederbeginn mit 1:0 in Führung. Anschließend bot sich mehrfach die Gelegenheit, für klarere Verhältnisse zu sorgen. „Wir haben in der Phase danach mehrere Möglichkeiten, das 2:0 zu erzielen“, sagte Wohlert. Doch der zweite Treffer fiel nicht.
Dadurch blieb Todesfelde II im Spiel – und die Partie wurde zunehmend brisanter. Wohlert räumte ein: „Wir hatten dann in zwei Situationen etwas Glück bei strittigen Elfmeterszenen.“ Gleichzeitig sah der Bargteheider Coach auch Entscheidungen, die gegen seine Mannschaft ausfielen. Seiner Einschätzung nach hätte Todesfelde nach einem Foul des letzten Mannes eine Rote Karte sehen müssen. Zudem sprach er von zwei weiteren Bargteheider Möglichkeiten nach aus seiner Sicht klaren Fouls.
Am Ende brachte seine Mannschaft den knappen Vorsprung über die Zeit. Nach dem 0:4 beim SSC Hagen Ahrensburg wenige Tage zuvor hatte dieser Erfolg für Wohlert deshalb besonderen Wert: „Am Ende steht ein hart erkämpfter Sieg, der eine super Reaktion auf unsere Leistung unter der Woche war.“
Sein größtes Lob galt der Einstellung seiner Spieler: „Die Jungs haben heute wirklich alles auf dem Platz gelassen und entsprechend glücklich sind wir über die drei Punkte.“
Mit sechs Zählern aus drei Spielen steht Bargteheide nun auf Tabellenplatz sieben. Todesfelde II wartet dagegen nach drei Partien weiterhin auf den ersten Punkt.
TSV Bargteheide – SV Todesfelde II 1:0
TSV Bargteheide: Yannick Kinnigkeit, Jakob Laurenz Henk, Colin Hilpert, Florian Henk, Florian Philipp Laue (94. Mika Rocksien), Pascal Leppin, Theodor Oskar Hagelstein, Karl Johann Hagelstein (92. Ole Rahloff), Felix Alexander Schaumann (82. Nils Fritzsche), Ben-Lasse Walter (78. Robin Sebastian Schlecht), Luca Maximilian Schulz - Trainer: Michel Wohlert
SV Todesfelde II: Levin Paul Garken, Johannes Willebrand, Hendrik Holderbaum, Luke Noel Ruge (78. Paul Rieseler), Reik Ole Steffens, Lasse Schwiemann (78. Sebastian Bruhn), Tim-Niklas Schmidt (66. Timo Ochota), Elias Jung (89. Tom Huesmann), Henrik Martin Lohmann (89. Yannick Phil Hagemann), Dennis Studt, Cornel Josef Barlikowski - Trainer: Sebastian Fojcik
Schiedsrichter: Thorsten Reinke - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Florian Henk (54.)