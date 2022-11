Bargstedt verliert gegen direkten Konkurrenten Bezirksliga Lüneburg 4 im Überblick

Landkreis. Zum Rückrundenstart in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 4 überraschte der ASC Cranz-Estebrügge mit einem Auswärtssieg bei Mu/Ku. Stark auch der Auftritt von A/O II. Der bereits am Freitag siegreiche MTV Hammah übernahm wieder die Tabellenspitze.

Nach 0:1-Rückstand machten die Hausherren in Durchgang zwei viel Druck und durften in der letzten Minute jubeln: Ein Elfmeter brachte den späten 1:1-Ausgleich. Luca Oest war bester Akteur bei D/A III und Trainer Dierk Kapke zeigte sich zufrieden: "Wir haben nach der Pause viel Ballbesitz gehabt und uns deshalb den einen Punkt verdient." Der TSV Apensen spezialisiert sich derzeit auf 1:1-Unentschieden. Zum dritten Mal hintereinander gab es dieses Endresultat. Trainer Sönke Ungeheuer, in dessen Team Finn-Luca Böhning überzeugte, kritisierte: "Nach gutem Start haben wir arg nachgelassen. Der Zeitpunkt des Ausgleichs ist ärgerlich, zudem war der Strafstoß strittig. Letztlich aber entspricht das 1:1 den gezeigten Leistungen."

Die Serie von fünf ungeschlagenen Spielen ist für O/O gerissen. In Halbzeit eins lief überhaupt nichts zusammen und die Steigerung nach dem Wechsel reichte nicht aus, um der Partie eine Wende zu geben. Trainer Arne Hees: "Insgesamt haben wir zu wenig Bereitschaft gezeigt und letztlich geht der Sieg der Gäste absolut in Ordnung." Gäste-Trainer Sandy Wilhelm war zufrieden: "Die starke erste Halbzeit war die Basis zum Erfolg und am Ende waren wir der verdiente Gewinner." Ein Sonderlob gab es für den just aus den USA zurückgekehrten Marco Sandleben auf der Sechser-Position.