Bargstedt startet Derby-Woche gegen Hohenwestedt

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Für den TuS Bargstedt beginnt eine Woche, die Wolter selbst beinahe zur „Woche der Wahrheit“ ausruft. Drei Derbys warten innerhalb weniger Tage: Den Auftakt macht am Sonntag um 15 Uhr das Heimspiel gegen den MTSV Hohenwestedt II, anschließend folgt im Pokal das Duell mit dem SV Grün-Weiß Todenbüttel, ehe es zum TuS Nortorf II geht.

Bei den Gastgebern hinterließ zuletzt das 1:3 bei der Bramstedter TS Spuren. Nach zwei Siegen aus den ersten drei Spielen führte die zweite Niederlage dazu, dass Wolter den Saisonstart inzwischen etwas nüchterner bewertet. „Durch die Niederlage in Bramstedt haben wir aus einem guten Saisonstart einen mittelmäßigen gemacht“, bilanziert der Coach. Angesichts der angespannten Personallage könne seine Mannschaft mit sechs Punkten allerdings durchaus zufrieden sein.

Schon die erste Aufgabe hat es in sich. Hohenwestedt II gehört zu den Mannschaften, die in der Kreisliga Westküste Mitte bislang noch keinen Punkt abgegeben haben. Drei Siege aus drei Spielen, 13:3 Tore und neun Punkte bringen dem MTSV vor dem fünften Spieltag Rang zwei ein. Bargstedt steht mit sechs Punkten aus vier Begegnungen und 13:9 Treffern auf Platz acht.

In Bramstedt war der TuS stark ersatzgeschwächt angetreten und musste Spieler aus verschiedenen Mannschaften zusammenziehen. Trotzdem brachte Mats Ingwersen Bargstedt in der 83. Minute noch einmal auf 1:2 heran. Erst Moritz Kloß entschied die Partie sechs Minuten später endgültig zugunsten der Gastgeber.

Wolter hob anschließend gerade die Moral seines ersatzgeschwächten Teams hervor. Diese Geschlossenheit wird nun erneut gefragt sein, denn auch vor dem Derby ist die personelle Situation alles andere als entspannt. Spieler aus der zweiten Mannschaft helfen weiterhin aus. Immerhin zeichnet sich nach Aussage des Trainers eine leichte Besserung ab.

Lohse rückt besonders in den Fokus

Ob Kapitän Marvin Schön rechtzeitig aus dem Urlaub zurückkehrt, ist noch offen. Mathis Döring wird wegen einer Handfraktur voraussichtlich fehlen. Dafür kehrt Bargstedts Torhüter nach einer Babypause zurück. Wolter hofft deshalb, trotz aller Ausfälle eine konkurrenzfähige Mannschaft auf den Platz schicken zu können.

Die wird gegen Hohenwestedt auch nötig sein. Der MTSV reist mit einer beeindruckenden Serie an. Auf ein 2:0 bei der SG Padenstedt folgte ein 4:3 gegen die SG Blau-Rot Holstein. Zuletzt fertigte Hohenwestedt den Edendorfer SV sogar mit 7:0 ab.

Besonders Nils Lohse dürfte in der Bargstedter Vorbereitung eine zentrale Rolle spielen. Der Angreifer erzielte gegen Edendorf gleich vier Treffer und traf in der achten, zweimal in der 45. sowie in der 64. Minute. „Den kenne ich noch aus Nindorf“, erklärt Wolter. Für ihn ist Lohse ein Torjäger, „der nicht viele Chancen braucht“.

Generell schätzt der Bargstedter Trainer den kommenden Gegner hoch ein. Die zweite Hohenwestedter Mannschaft verfüge über zahlreiche erfahrene und spielstarke Akteure und sei deshalb nur schwer auszurechnen. „Da müssen wir gucken, dass wir die Jungs vorne ein bisschen in Schach halten“, fordert Wolter.

Gleichzeitig will er seine Mannschaft keineswegs nur verteidigen sehen. Entscheidend seien eine saubere Struktur, kurze Abstände zwischen den Mannschaftsteilen und mehr Konsequenz vor dem gegnerischen Tor. Defensiv dürfe sich der TuS gegen die bislang treffsicheren Gäste ohnehin nur wenige Fehler erlauben.

Trotz der klaren Stärke des Gegners geht Bargstedt mit Zuversicht in das Derby. Wolter setzt dabei auch auf den Heimvorteil: „Gerade zu Hause mit unserem Publikum im Rücken, mit ein bisschen Derby-Feeling, ist durchaus auch was drin.“

Der Einsatz seiner Mannschaft stimmt ihn ohnehin optimistisch. Wolter lobt die Geschlossenheit und den Fleiß seines Teams – Eigenschaften, die angesichts der vielen Ausfälle zuletzt besonders wichtig waren. Und auch die Zielsetzung bleibt trotz Außenseiterrolle unverändert: „Wir wollen jedes Spiel gewinnen und freuen uns auf das Derby.“

Hohenwestedt kann mit einem vierten Sieg im vierten Spiel seinen perfekten Start fortsetzen. Bargstedt dagegen würde mit einem Erfolg nach Punkten zum MTSV aufschließen – und seiner Derby-Woche gleich zu Beginn eine völlig neue Dynamik verleihen.