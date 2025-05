Bargstedt mit weißer Weste zur Meisterehrung und 100. Tor

Alle 13 Heimpartien konnten die Bargstedter siegreich gestalten. "Das war unser Ziel, auch gegen A/O zu gewinnen und dann geehrt zu werden. Schon nach 20 Minuten war das Spiel entschieden. Das war heute ein schöner Abschluss", freute sich Maik Ohlandt. Die Gäste hatten keine Mannschaft zusammen, müssen nach der Niederlage aber weiter um den Klassenerhalt bangen. Joshua Zintel beendete nach 12 Minuten die Hoffnung auf eine Ahlerstedter Überraschung, als er eine Ecke von Andre Meier per Kopf vollendete. Die Gastgeber waren voll motiviert und legten durch Zintel nach. Tom Werny hatte sich im eigenen Strafraum den Ball erobert, lief über den gesamten Platz und passte von der Grundlinie zum Torjäger, der in Jay Jay Okocha-Manier mehrere Gegner austanzte und zum 2:0 einschob, sein 20. Saisontreffer.

Bargstedt legt nach - A/O gibt nicht auf

Auch am dritten Treffer war Joshua Zintel beteiligt. Seine Vorlage nutzte Jan-Philipp Schaerffer zum 3:0 nach 20 Minuten. In Durchgang zwei bereiteten sich die Gastgeber so langsam für die Abschlussfeier und die Mallorca-Tour vor, scheiterten durch Jan-Torge Wilkens und Joshua Zintel noch zweimal am Aluminium. Marcel Reese mit seinem 1. Saisontor und Jan-Philipp Schaeffer mit seinem 15. Treffer erhöhten dann noch auf 5:0. "Reese verabschiedeten wir nach dem Spiel noch in die 2. Mannschaft. Schön, dass er noch traf. A/O hatte auch die eine oder andere Chance. Dann wurde gefeiert. Wenn wir von Malle zurück sind, brauche ich erstmal eine Pause", so Maik Ohlandt. Für Ahlerstedt/Ottendorf IV muss am kommenden Spieltag im letzten Saisonspiel noch etwas Zählbares herausspringen, ansonsten geht es nach nur einer Saison wieder runter in die 2. Kreisklasse. Aber wer weiß, was in den nächsten Wochen noch alles außerhalb der Fußballfelder passiert. Vielleicht steigen weniger Teams ab, als geplant. Wäre nicht zum ersten Mal.

Schiedsrichter: Christian Rathjen - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Joshua Zintel (12.), 2:0 Joshua Zintel (16.), 3:0 Jan-Philipp Schaerffer (20.), 4:0 Marcel Reese (70.), 5:0 Jan-Philipp Schaerffer (78.)