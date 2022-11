Bargstedt mit Kantersieg gegen Horneburg 2. Kreisklasse: Immenbeck gewinnt Derby - Bützfleth besiegt Harsefeld

Mit sage und schreibe 9:0 besiegte der TuS Eiche den VfL und zog mit dem Erfolg in der Tabelle an den Horneburgern vorbei. Der Konkurrent im Abstiegskampf, FC Mulsum/Kutenholz III, verlor seine Begegnung gegen den Tabellenzweiten MTV Himmelpforten II mit 0:3 und bleibt Vorletzter. MTV-Verfolger FSV Bliedersdorf/Nottensdorf II leistete sich eine 0:1-Derbyniederlage beim TSV Eintracht Immenbeck III. Da auch der TuS Harsefeld III in Bützfleth verlor, setzte sich das Spitzenduo weiter ab. Einen sehr ausführlichen Spielbericht vom Harsefelder Trainer lest ihr weiter unten. Gewinnt der TuSV Bützfleth II die Spiele, die man im Rückstand ist, rückt die Yildiz-Elf heran. Mit dem dritten Sieg in Serie spielte sich der SSV Hagen II in die obere Tabellenhälfte.

1. Halbzeit: Beide Mannschaften sind ähnlich gut ins Spiel gekommen, Bützfleth hat etwas mehr Zug zum Tor entwickelt, wir haben vor allem über den Ballbesitz an Sicherheit gewonnen. Das 1:0 für den Gegner fiel dann durch einen etwas glücklichen Heber, das 2:0 nach einer Ecke.

Dennoch war das Spiel über weite Strecken sehr ausgeglichen und gegen Ende der ersten Halbzeit haben wir dann etwas mehr Zugriff bekommen und noch die ein oder andere Möglichkeit in Richtung Tor zu gehen kreiert, leider waren wir im Abschluss nicht konsequent genug.



2. Halbzeit: Wir sind wach und motiviert aus der Pause gekommen und haben direkt das 1:2 erzielt. Danach haben wir weiter Druck gemacht und mit und ohne Ball immer besser ins Spiel gefunden. Das 2:2 haben wir sehr gut herausgespielt, zu diesem Zeitpunkt war das Unentschieden auch verdient. Beide Tore hat Kai Lange für uns erzielt und das in seinem ersten Spiel überhaupt. Danach hätten sowohl wir, als auch Bützfleth das nächste Tor erzielen können, wir vor allem durch unser Umschaltspiel, Bützfleth durch einige gefährliche Freistöße.

Kurz vor Schluss fiel dann das 3:2 für die Gastgeber, leider aus einer klaren Abseitsposition, die nicht nur wir Harsefelder so deutlich gesehen haben.

Danach haben wir alles nach vorne geworfen, ohne nochmal zu einer klaren Torchance zu kommen.



Allgemeines Statement: Glückwunsch an Bützfleth.

Ich bin mit meiner Mannschaft trotz des Ergebnisses sehr zufrieden. Viele Spieler sind angeschlagen ins Spiel gegangen, dazu haben uns etliche Leistungsträger gefehlt. Trotzdem haben alle Spieler über 90 Minuten Vollgas gegeben und gezeigt, was für einen tollen Charakter wir in dieser Truppe haben. Umso ärgerlicher, dass wir uns nicht mit einem Punkt belohnen konnten, den haben wir uns vor allem durch die gute zweite Halbzeit eigentlich verdient.

Wir haben vor allem im Spiel gegen den Ball Fortschritte gemacht, werden darauf aufbauen und weiter an uns arbeiten.