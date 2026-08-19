 2026-08-17T04:56:09.060Z

Ligabericht

Bargstedt kommt unter die Räder

4. Kreisklasse: Eiche 2:9 gegen Lühe - Schwinge verliert weiter

von Michael Brunsch · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Tim Scholz

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4. Kreisklasse Stade
Schwinger SC
SG Lühe III
Deinster SV III
TuS Jork II

Viele Tore gab es am ersten Spieltag der 4. Kreisklasse. 31 Treffer, das alles in nur vier Partien, erzielten die Offensivreihen.

Schlimm erwischte es gleich zu Saisonbeginn den TuS Eiche Bargstedt II, der gegen die SG Lühe III mit 2:9 das Nachsehen hatte. Die Altländer dürften allerdings nach dem verpassten Aufstieg auch in dieser Saison zu den Topfavoriten im Kampf um die vorderen Plätze gehören. Der neuformierte SV Burweg II präsentierte sich seinen Zuschauern mit vier Treffern zwar torhungrig, kassierte allerdings auch sechs. Somit nahm der FC Mulsum/Kutenholz III die drei Punkte mit nach Hause. Auch der TuS Jork II startete mit einem deutlichen Erfolg. Gegen den TSV Großenwörden II hatten die Altländer beim 5:0 wenig Mühe. Für den Schwinger SC scheint die Talfahrt auch in der untersten Klasse des Landkreises weiterzugehen. Nach zuletzt drei Abstiegen in vier Jahren setzte es gleich eine 1:4-Derbyniederlage gegen den Deinster SV III.

Sa., 15.08.2026, 13:00 Uhr
TuS Eiche Bargstedt
TuS Eiche BargstedtBargstedt II
SG Lühe
SG LüheSG Lühe III
2
9
Abpfiff

So., 16.08.2026, 12:30 Uhr
SV Burweg
SV BurwegSV Burweg II
FC Mulsum/Kutenholz
FC Mulsum/KutenholzMulsum/Kut. III
4
6
Abpfiff

So., 16.08.2026, 11:00 Uhr
TuS Jork
TuS JorkTuS Jork II
TSV Großenwörden
TSV GroßenwördenGroßenwörden II
5
0
Abpfiff

So., 16.08.2026, 13:00 Uhr
Schwinger SC
Schwinger SCSchwinger SC
Deinster SV
Deinster SVDeinster SV III
1
4
Abpfiff