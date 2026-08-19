Bargstedt kommt unter die Räder

Schlimm erwischte es gleich zu Saisonbeginn den TuS Eiche Bargstedt II, der gegen die SG Lühe III mit 2:9 das Nachsehen hatte. Die Altländer dürften allerdings nach dem verpassten Aufstieg auch in dieser Saison zu den Topfavoriten im Kampf um die vorderen Plätze gehören. Der neuformierte SV Burweg II präsentierte sich seinen Zuschauern mit vier Treffern zwar torhungrig, kassierte allerdings auch sechs. Somit nahm der FC Mulsum/Kutenholz III die drei Punkte mit nach Hause. Auch der TuS Jork II startete mit einem deutlichen Erfolg. Gegen den TSV Großenwörden II hatten die Altländer beim 5:0 wenig Mühe. Für den Schwinger SC scheint die Talfahrt auch in der untersten Klasse des Landkreises weiterzugehen. Nach zuletzt drei Abstiegen in vier Jahren setzte es gleich eine 1:4-Derbyniederlage gegen den Deinster SV III.