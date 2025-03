Bargstedt ist eine Nummer zu groß

Beim TuS Eiche feierte Lennard Eckhoff sein Heimspieldebüt im Tor. 2021 hatte der inzwischen 32-Jährige den Club Richtung Harsefeld verlassen. Auf Seiten der Gäste musste Feldspieler Bastian Vollmers, seit Februar neuer 1. Vorsitzender des MTV, in den Kasten. Stammtorwart Sönke Haack hätte nach seiner Rotsperre wieder spielen können, fing sich allerdings jetzt eine Grippe ein. Auf holprigem Geläuf hätten die Gäste in der 10. Minute in Führung gehen müssen. Einen langen Ball nahm Spielertrainer Pascal Voigt stark abseitsverdächtig auf und schloss von halblinks mit einem Schuss ab, traf allerdings nur den Außenpfosten. Zu allem Überfluss verletzte er sich dabei am Fuß und musste sofort runter. Für ihn ging es direkt ins Krankenhaus. Jetzt übernahm Eiche mehr und mehr das Geschehen und kam durch Andre Meier zum 1:0. Joshua Zintel hatte links rausgespielt, Meier schloss unten rechts ab.