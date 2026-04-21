Bargstedt beschenkt sich und Trainer Wolter mit 5:1 gegen Boostedt

In der Anfangsphase der Partie präsentierten sich die Gastgeber lauffreudig und beherrschten zunächst sehr deutlich das Geschehen. Dabei wurden mehrere Chancen herausgespielt, die aber ungenutzt blieben. „Uns fehlte vorne in der Box oder im letzten Drittel ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit, aber auch vielleicht in ein, zwei Situationen die Cleverness“, stellte Wolter fest.

Dann haben die Gastgeber bis kurz vor der Pause einen kleinen Bruch im Spiel. „Meine Jungs haben so ein bisschen die Ordnung verloren. Einige haben ihre Position nicht mehr gehalten, aber es wurde eigentlich nie gefährlich“, so Wolter.

So hätten die Gastgeber das, bis dahin sehr einseitige Spiel schon in der ersten Viertelstunde zu ihren Gunsten entscheiden können. Dann aber kommt Lars-Uwe Schrumm (22.) und erzwingt durch eine Willensleistung nach einem zweiten Ball, den er per Kopf verwertet, den fälligen Führungstreffer.

Doch kurz vor dem Pausenpfiff schlagen die Gastgeber wie in besten Zeiten durch einen Doppelpack von Markus Wieben (44./45.+1) noch einmal eiskalt zu und sorgen für klare Verhältnisse. Auch nach der Pause bleiben die Bargstedter weiter spielbestimmend und können den vierten Treffer durch Doppelpacker Lars-Uwe Schrumm (58.) nachlegen.

Mit der klaren Führung im Rücken nutzte der TUS-Coach die Gelegenheit, um möglichst vielen Spielern Einsatzzeiten zu verschaffen. „Dadurch ging dann natürlich ein bisschen der Spielfluss verloren. Uns fehlte im Mittelfeld der Zugriff, sodass Boostedt stärker wurde. Die haben dann viel mit langen Bällen agiert“, räumte Wolter ein. Die Gäste agierten jetzt auf Augenhöhe und konnten durch David Krause (71.) den 1:4-Anschlusstreffer erzielen.

Doch das letzte Wort hatten die Gastgeber, die durch ihren Kapitän Sascha Delfs (83.) den Treffer zum 5:1-Endstand erzielten.

Nach dem Spiel zog Bargstedts Trainer Frank Wolter folgendes Fazit: „Wir haben unsere klaren Chancen nicht genutzt. Da müssen wir sicherlich dran arbeiten, aber eben durch Willensleistung oder auch durch Nachsetzen oder Präsenz in der Box. Wir haben aus meiner Sicht hoch verdient gewonnen. Wir sind jetzt ganz gut dabei und freuen uns, dass wir uns jetzt wirklich, ich denke mal, endgültig vom Abstieg verabschieden konnten. Wir freuen uns auf das, was noch kommt.“

TUS Bargstedt: Kjell Breidenbicher – Björn Delfs (66. Roman Sienknecht), Sascha Delfs, Enrico Beyer (76. Marvin Schoen), Valeri Ecberger – Lars-Uwe Schrumm (66. Philipp Mjatamal), Mathis Bestmann – Markus Wieben, Mathis Döring (89. Jorge Harbeck), Daniel Sachau – Lukas Winter.

Trainer: Frank Wolter.

Schiedsrichter: Thomas Schwarzer.

Assistenten: Fred Matschke und Siegfried Kuhlmann.

Zuschauer: 100 in Bargstedt.

Tore: 1:0 Lars-Uwe Schrumm (22.), 2:0 Markus Wieben (44.), 3:0 Markus Wieben (45.+1), 4:0 Lars-Uwe Schrumm (58.), 4:1 David Krause (71.), 5:1 Sascha Delfs (83.).