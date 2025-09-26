Bargen sorgt immer für Spektakel

Sehr früh in der Saison 2025/26 entwickelt sich die Kreisklasse B zu einer Zwei-Klassen-Gesellschaft. Ein fixer Kandidat für die obere Tabellenhälfte ist der SV Fortuna Bargen, bei dem Massimo Marrone seine dritte Runde als Coach in Angriff genommen hat.
Nach der Vizemeisterschaft 2023/24 und der erwartet schwierigen Vorsaison, soll es nun wieder etwas weiter nach oben gehen und dafür sieht der 53-Jährige seine Mannschaft gerüstet: "Unser Kader ist klein, aber jeder einzelne haut sich voll rein und sorgt so für die richtige Stimmung innerhalb der Gruppe."
Mit 17,18 Mann ist es aber schwierig jede Woche Topform abzuliefern. Das weiß auch der Trainer, der davon überzeugt ist, "wenn immer alle da wären, wären wir wettbewerbsfähig genug, um Platz eins mitzuspielen." Das ist über eine komplette Saison aber schlicht nicht möglich, es gilt immer mal wieder auf Verletzungen und Erkrankungen zu reagieren. Mittelfristig wünscht sich Marrone zwei, drei zusätzliche Kicker für seinen Kader und erläutert, "dann wären wir richtig gut aufgestellt."
Der bisherige Saisonverlauf unterstreicht seine Einschätzung. Es gab richtig gute Auftritte wie das 2:1 gegen Gemmingen oder das 5:0 gegen Neidenstein, aber eben auch Vorstellungen wie die 1:4-Niederlage bei der SpG Eichelberg/Landshausen, wo die Bargener laut ihrem Trainer, "erst nach einer halben Stunde und einem 0:3-Rückstand angefangen haben zu spielen, wie wir es wollen." Generell gilt, Spiele mit SVB-Beteiligung versprechen stets Spektakel. 16:14 lautet das Torverhältnis, das diese Einschätzung unterstreicht.
Marrone setzt seine Prioritäten mehr auf Entwicklung statt auf Ergebnis, deshalb sagt er: "Ich sehe gewisse Entwicklungen, die in Ordnung sind. Wir sind ein kleiner Verein mit einer kleinen Gruppe und daher passt alles." Vergangenes Wochenende bekam die Truppe frei und durfte das spielfreie Wochenende fernab vom Fußballplatz genießen.
Am Sonntag soll dann gegen den SV Ehrstädt ein weiterer Schritt in Richtung obere Tabellenhälfte, beziehungsweise vorderes Drittel gemacht werden. Bargens Coach sagt: "Das ist für uns ein Derby, die immer einen besonderen Charakter haben, aber natürlich sehe ich uns da schon in der Favoritenrolle."
Losgelöst vom normalen Ligabetrieb beschäftigt Marrone ein bestimmtes Thema. "Wir müssen unsere Schiedsrichter besser schützen", sagt er und bezieht sich auf das Verhalten auf und neben dem Sportplatz: "Früher war es auf dem Platz auch nicht anders, damals hat man sich danach aber die Hand gegeben und alles war wieder gut. Das ist heute nicht mehr so."
Er will Verständnis für die Unparteiischen schaffen, "die teilweise 50 Kilometer weite Anfahrtswege haben und dann total auf sich alleine gestellt sind, ohne Linienrichter oder ähnliches. Das ist unglaublich schwierig." Marrone stellt in diesem Zusammenhang klar. "Ich weiß selbst, dass ich auch laut sein kein, aber ich werde niemals beleidigend oder dergleichen."
Beleidigungen, Rassismus und Gewalt hat er alles schon zu Genüge mitbekommen und macht in der Konsequenz einen innovativen Vorschlag: "Wer deswegen eine Sperre bekommt, sollte selbst Fußballspiele pfeifen müssen, um sich in die Lage der Schiedsrichter hineinzuversetzen und gleichzeitig würde das dabei helfen, dem Schiedsrichtermangel entgegenzuwirken. Ähnlich wie man bei Jugendlichen von sozialem Dienst spricht."