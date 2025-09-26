Massimo Marrone ist im dritten Jahr für den SV Fortuna Bargen als Trainer tätig. – Foto: Siegfried Lörz

Bargen sorgt immer für Spektakel Kreisklasse B Sinsheim +++ Vorne wie hinten ist viel geboten beim SVB +++ Marrone lobt den Einsatzwillen seiner Jungs

Sehr früh in der Saison 2025/26 entwickelt sich die Kreisklasse B zu einer Zwei-Klassen-Gesellschaft. Ein fixer Kandidat für die obere Tabellenhälfte ist der SV Fortuna Bargen, bei dem Massimo Marrone seine dritte Runde als Coach in Angriff genommen hat.

Nach der Vizemeisterschaft 2023/24 und der erwartet schwierigen Vorsaison, soll es nun wieder etwas weiter nach oben gehen und dafür sieht der 53-Jährige seine Mannschaft gerüstet: "Unser Kader ist klein, aber jeder einzelne haut sich voll rein und sorgt so für die richtige Stimmung innerhalb der Gruppe." Mit 17,18 Mann ist es aber schwierig jede Woche Topform abzuliefern. Das weiß auch der Trainer, der davon überzeugt ist, "wenn immer alle da wären, wären wir wettbewerbsfähig genug, um Platz eins mitzuspielen." Das ist über eine komplette Saison aber schlicht nicht möglich, es gilt immer mal wieder auf Verletzungen und Erkrankungen zu reagieren. Mittelfristig wünscht sich Marrone zwei, drei zusätzliche Kicker für seinen Kader und erläutert, "dann wären wir richtig gut aufgestellt."

Der bisherige Saisonverlauf unterstreicht seine Einschätzung. Es gab richtig gute Auftritte wie das 2:1 gegen Gemmingen oder das 5:0 gegen Neidenstein, aber eben auch Vorstellungen wie die 1:4-Niederlage bei der SpG Eichelberg/Landshausen, wo die Bargener laut ihrem Trainer, "erst nach einer halben Stunde und einem 0:3-Rückstand angefangen haben zu spielen, wie wir es wollen." Generell gilt, Spiele mit SVB-Beteiligung versprechen stets Spektakel. 16:14 lautet das Torverhältnis, das diese Einschätzung unterstreicht. Marrone setzt seine Prioritäten mehr auf Entwicklung statt auf Ergebnis, deshalb sagt er: "Ich sehe gewisse Entwicklungen, die in Ordnung sind. Wir sind ein kleiner Verein mit einer kleinen Gruppe und daher passt alles." Vergangenes Wochenende bekam die Truppe frei und durfte das spielfreie Wochenende fernab vom Fußballplatz genießen.