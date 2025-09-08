Bargau überzeugt beim Gipfeltreffen, Böbingen jubelt erst spät

---



Die SG Bettringen kassierte vor heimischer Kulisse eine bittere 0:2-Niederlage gegen den FC Durlangen. Ein unglückliches Eigentor von Mustafe Zemaj in der 43. Minute brachte die Gäste auf Kurs, ehe Adrian Drimus kurz nach Wiederanpfiff in der 49. Minute erhöhte. Bettringen drückte zwar, doch ohne Durchschlagskraft. Mit nun sieben Punkten liegt die SG im breiten Verfolgerfeld, während Durlangen ebenfalls sieben Zähler auf dem Konto hat und Anschluss nach oben hält.



Germania Bargau überzeugte mit einer reifen Vorstellung und setzte sich verdient mit 4:1 gegen die zweite Mannschaft von Hofherrnweiler-Unterrombach durch. Benjamin Klement (15.) und Ben Auer (34.) stellten früh die Weichen, ein Eigentor von Marius Bullinger (51.) sorgte für die Vorentscheidung. Yeison Erhard erhöhte in der 64. Minute, ehe David Palatzky in der 80. Minute Ergebniskosmetik betrieb. Bargau bleibt mit acht Punkten ungeschlagen und Tabellenführer, Hofherrnweiler II rangiert trotz guter Offensive mit sieben Punkten auf Platz drei.



Lange sah es nach einem torlosen Remis aus, doch der TSV Böbingen bewies späten Kampfgeist. In der 87. Minute traf Yannik Leonbacher zum umjubelten 1:0-Siegtreffer. Unterkochen blieb weitgehend ungefährlich und vergab die Chance, Boden gutzumachen. Böbingen bleibt als Aufsteiger weiterhin ungeschlagen und klettert mit sieben Punkten auf Platz zwei, während Unterkochen nach zwei Siegen nun bei sechs Punkten steht.



Die SG Heldenfingen/Heuchlingen erwischte einen Traumstart und ging in der 12. Minute durch Dominik Braun in Führung. Doch die Reserve der Sportfreunde Dorfmerkingen drehte das Spiel eindrucksvoll: Simon Michel glich in der 42. Minute aus, Fabian Amon traf in der 67. und 74. Minute doppelt zum 1:3-Endstand. Heldenfingen bleibt nach drei Niederlagen Tabellenletzter, Dorfmerkingen II hingegen sammelte wichtige Punkte und klettert mit sechs Zählern ins sichere Mittelfeld.



In einer spannenden Partie setzte sich der SSV Aalen knapp mit 2:1 bei der SGM Tannhausen/Stödtlen durch. Denyel Gülbahar traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+4) zur Führung, ehe Dominik Feil in der 57. Minute für die Gastgeber ausglich. Ein verschossener Strafstoß von Eliah Maile (66.) hätte für Aalen teuer werden können, doch erneut Gülbahar stellte in der 69. Minute den Sieg sicher. Aalen klettert mit sechs Punkten ins Mittelfeld, Tannhausen bleibt mit drei Zählern unten hängen.



Die TSG Schnaitheim startete unglücklich und lag nach sechs Minuten durch Tim Knauer bereits hinten. Simon Wegmann traf in der 74. Minute zum verdienten Ausgleich, doch nur sechs Minuten später markierte Marius Köppe den entscheidenden Treffer für Neuler. Damit rutscht Schnaitheim mit sechs Punkten ins hintere Tabellenfeld, während Neuler mit vier Zählern etwas Luft im Abstiegskampf schnuppert.



Der TSV Hüttlingen erarbeitete sich einen knappen, aber wichtigen 1:0-Derbysieg gegen die TSG Nattheim. Martin Buse traf in der 77. Minute zum viel umjubelten Tor des Tages. Hüttlingen hält damit Kurs auf die Spitzengruppe und hat sieben Punkte, während Nattheim mit fünf Zählern im Mittelfeld verweilt. Beide Teams bleiben damit nah an der breiten, ausgeglichenen Zone.

