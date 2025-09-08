 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Bargau überzeugt beim Gipfeltreffen, Böbingen jubelt erst spät

Bezirksliga Ostwürttemberg: Die Übersicht des 4. Spieltags

BZL Ostwürttemberg
SG Heldenfingen/Heuchlingen
Dorfmerking. II
Unterkochen
Nattheim

Ein packender 4. Spieltag der Bezirksliga Ostwürttemberg hatte alles zu bieten: Germania Bargau demonstrierte beim 4:1 gegen Hofherrnweiler II eindrucksvoll seine Stärke, während der TSV Böbingen gegen Unterkochen in letzter Minute zuschlug. Auch Hüttlingen sicherte sich spät drei Punkte im Derby gegen Nattheim. Durlangen jubelte im Topspiel in Bettringen, Dorfmerkingen II drehte die Partie in Heldenfingen. Der SSV Aalen gewann in Tannhausen knapp, Neuler entführte die Punkte aus Schnaitheim.

Gestern, 15:00 Uhr
SG Bettringen
SG BettringenBettringen
FC Durlangen
FC DurlangenDurlangen
0
2
Die SG Bettringen kassierte vor heimischer Kulisse eine bittere 0:2-Niederlage gegen den FC Durlangen. Ein unglückliches Eigentor von Mustafe Zemaj in der 43. Minute brachte die Gäste auf Kurs, ehe Adrian Drimus kurz nach Wiederanpfiff in der 49. Minute erhöhte. Bettringen drückte zwar, doch ohne Durchschlagskraft. Mit nun sieben Punkten liegt die SG im breiten Verfolgerfeld, während Durlangen ebenfalls sieben Zähler auf dem Konto hat und Anschluss nach oben hält.

Gestern, 15:00 Uhr
1. FC Germania Bargau
1. FC Germania BargauGerm. Bargau
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachHofherrnw. II
4
1
Germania Bargau überzeugte mit einer reifen Vorstellung und setzte sich verdient mit 4:1 gegen die zweite Mannschaft von Hofherrnweiler-Unterrombach durch. Benjamin Klement (15.) und Ben Auer (34.) stellten früh die Weichen, ein Eigentor von Marius Bullinger (51.) sorgte für die Vorentscheidung. Yeison Erhard erhöhte in der 64. Minute, ehe David Palatzky in der 80. Minute Ergebniskosmetik betrieb. Bargau bleibt mit acht Punkten ungeschlagen und Tabellenführer, Hofherrnweiler II rangiert trotz guter Offensive mit sieben Punkten auf Platz drei.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Böbingen
TSV BöbingenBöbingen
FV 08 Unterkochen
FV 08 UnterkochenUnterkochen
1
0
Lange sah es nach einem torlosen Remis aus, doch der TSV Böbingen bewies späten Kampfgeist. In der 87. Minute traf Yannik Leonbacher zum umjubelten 1:0-Siegtreffer. Unterkochen blieb weitgehend ungefährlich und vergab die Chance, Boden gutzumachen. Böbingen bleibt als Aufsteiger weiterhin ungeschlagen und klettert mit sieben Punkten auf Platz zwei, während Unterkochen nach zwei Siegen nun bei sechs Punkten steht.

Gestern, 15:00 Uhr
SG Heldenfingen/Heuchlingen
SG Heldenfingen/HeuchlingenSG Heldenfingen/Heuchlingen
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenDorfmerking. II
1
3
Die SG Heldenfingen/Heuchlingen erwischte einen Traumstart und ging in der 12. Minute durch Dominik Braun in Führung. Doch die Reserve der Sportfreunde Dorfmerkingen drehte das Spiel eindrucksvoll: Simon Michel glich in der 42. Minute aus, Fabian Amon traf in der 67. und 74. Minute doppelt zum 1:3-Endstand. Heldenfingen bleibt nach drei Niederlagen Tabellenletzter, Dorfmerkingen II hingegen sammelte wichtige Punkte und klettert mit sechs Zählern ins sichere Mittelfeld.

Gestern, 15:00 Uhr
SGM Tannhausen/Stödtlen
SGM Tannhausen/StödtlenSGM Tannhausen/Stödtlen
SSV Aalen
SSV AalenSSV Aalen
1
2
In einer spannenden Partie setzte sich der SSV Aalen knapp mit 2:1 bei der SGM Tannhausen/Stödtlen durch. Denyel Gülbahar traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+4) zur Führung, ehe Dominik Feil in der 57. Minute für die Gastgeber ausglich. Ein verschossener Strafstoß von Eliah Maile (66.) hätte für Aalen teuer werden können, doch erneut Gülbahar stellte in der 69. Minute den Sieg sicher. Aalen klettert mit sechs Punkten ins Mittelfeld, Tannhausen bleibt mit drei Zählern unten hängen.

Gestern, 15:00 Uhr
TSG Schnaitheim
TSG SchnaitheimSchnaitheim
TV Neuler
TV NeulerTV Neuler
1
2

Die TSG Schnaitheim startete unglücklich und lag nach sechs Minuten durch Tim Knauer bereits hinten. Simon Wegmann traf in der 74. Minute zum verdienten Ausgleich, doch nur sechs Minuten später markierte Marius Köppe den entscheidenden Treffer für Neuler. Damit rutscht Schnaitheim mit sechs Punkten ins hintere Tabellenfeld, während Neuler mit vier Zählern etwas Luft im Abstiegskampf schnuppert.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Hüttlingen
TSV HüttlingenHüttlingen
TSG Nattheim
TSG NattheimNattheim
1
0
Der TSV Hüttlingen erarbeitete sich einen knappen, aber wichtigen 1:0-Derbysieg gegen die TSG Nattheim. Martin Buse traf in der 77. Minute zum viel umjubelten Tor des Tages. Hüttlingen hält damit Kurs auf die Spitzengruppe und hat sieben Punkte, während Nattheim mit fünf Zählern im Mittelfeld verweilt. Beide Teams bleiben damit nah an der breiten, ausgeglichenen Zone.

