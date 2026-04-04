Bargau triumphiert in Unterkochen – Spannung im Tabellenkeller

In einem Duell, das für die Ambitionen des FV 08 Unterkochen einen empfindlichen Dämpfer bedeutete, bewies der 1. FC Germania Bargau Moral und Stehvermögen. Luis Löffelad brachte die Heimelf in der 34. Spielminute mit 1:0 in Führung. Ein entscheidender Wendepunkt ereignete sich kurz vor dem Pausenpfiff, als Dominik Eller aufseiten des FV 08 Unterkochen in der 45. Minute die Rote Karte sah. In Unterzahl agierend, verlor die Heimmannschaft in der zweiten Halbzeit den Zugriff. Benjamin Klement erzielte in der 70. Minute den Ausgleich zum 1:1, ehe Marius Nuding in der 85. Minute per Foulelfmeter den 1:2-Endstand markierte. ---

Vor 80 Zuschauern entwickelte sich eine kampfbetonte Partie, in der die DJK Schwabsberg-Buch die Oberhand gegen den TSV Böbingen behielt. Johannes Eckl markierte in der 33. Minute das 1:0 für die Gastgeber. Kurz nach dem Seitenwechsel glich Luca Iacobucci in der 49. Minute durch einen Foulelfmeter zum 1:1 aus. Die Hoffnungen der Böbinger auf einen Punktgewinn erhielten einen Rückschlag, als Ahmad Macharka in der 66. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Die DJK nutzte die Überzahl: Michael Fürst traf in der 73. Minute zum 2:1-Siegtreffer. ---

Ein torreiches Unentschieden sahen die Zuschauer in der Begegnung zwischen dem TV Neuler und dem Aufsteiger SSV Aalen. In einer Phase hoher Intensität fielen die Treffer in rascher Folge. Lukas Schmid eröffnete in der 40. Minute den Torreigen mit dem 1:0 für Neuler. Nach der Pause schlug der SSV zurück: Eliah Maile glich in der 48. Minute zum 1:1 aus, und nur zwei Minuten später, in der 50. Minute, drehte Ditmar Mustafa die Partie zugunsten der Aalener auf 1:2. Doch Neuler bewies Kampfgeist: Fabian Funk verwandelte in der 52. Minute einen Foulelfmeter zum 2:2-Endstand. ---

Eine bittere Heimniederlage musste die TSG Nattheim gegen das Kellerkind SGM Tannhausen/Stödtlen hinnehmen. Bereits in der 27. Minute bot sich der TSG die große Chance zur Führung, doch Franz Fischer verschoss einen Foulelfmeter. Dies sollte sich rächen. Manuel Ilg erzielte in der 45. Spielminute das 0:1 für die SGM. Trotz aller Bemühungen gelang Nattheim kein Ausgleich mehr. ---

Der FC Durlangen sicherte sich gegen die TSG Schnaitheim drei wertvolle Punkte im Mittelfeld der Tabelle. Lange Zeit blieb die Partie offen, bis ein Strafstoß die Weichen stellte. Adrian Drimus traf in der 59. Minute per Foulelfmeter zum 1:0. In der Nachspielzeit, als Schnaitheim alles nach vorne warf, sorgte Terry Ludes in der 90.+4 Minute mit dem 2:0 für die endgültige Entscheidung. ---