Bargau triumphiert gegen Schwabsberg und hält Anschluss an Rang 2

In einem intensiven Duell setzte sich die zweite Mannschaft der Sportfreunde Dorfmerkingen mit 4:2 gegen die SG Bettringen durch und bleibt damit in der Spitzengruppe. Fabian Amon traf doppelt (20., 59.), dazu erzielten Patrick Winkler (50.) und Yannick Knaus (90.+2) die weiteren Treffer für die Hausherren. Für Bettringen hielten Luca Kaufmann (47.) und Massimo Sgroia per Foulelfmeter (70.) die Partie offen, doch am Ende fehlte die defensive Stabilität. Dorfmerkingen II (jetzt 22 Punkte) bleibt Dritter, während Bettringen (14 Punkte) den Anschluss an die obere Tabellenhälfte verliert.

Germania Bargau präsentierte sich beim 4:1-Sieg gegen den Tabellenzweiten Schwabsberg-Buch in starker Form und schiebt sich auf Rang vier. Nach dem frühen Rückstand durch Tobias Appt (12.) drehte die Elf von Aik Schneider die Partie durch Yeison Erhard (13.), Ivo Braun (27.) sowie die späten Treffer von Fabian Zischka (90.+4) und Lucca Galli (90.+5). Bargau zeigte sich effizient und defensiv stabil, während die DJK ihre erste Auswärtsniederlage seit Wochen kassierte. Schwabsberg bleibt mit 19 Punkten Zweiter, spürt aber den Atem der Verfolger im Nacken.

Im Kellerduell zwischen Lorch und Heldenfingen/Heuchlingen gab es keinen Sieger. Paolo Gottheit brachte die Sportfreunde früh in Führung (12.), ehe Baris Acikgöz in der 74. Minute den verdienten Ausgleich markierte. Beide Mannschaften agierten bemüht, ließen aber im Abschluss die Konsequenz vermissen. Lorch bleibt mit fünf Punkten auf einem Abstiegsplatz, während Heldenfingen/Heuchlingen dank des Punktgewinns zumindest etwas Anschluss an die Nichtabstiegsränge hält (6 Punkte).

Die TSG Nattheim verteidigte mit einem 4:2-Auswärtserfolg beim TV Neuler souverän die Tabellenführung. Nach der frühen Führung der Gastgeber durch Marius Köppe (7.) drehte Nattheim die Partie durch Fabian Horsch (39.) und Patrick Brümmer (51.), ehe Hannes Nagel (84.) kurzzeitig ausglich. Doch erneut Brümmer (87.) und Philipp Gnosa (90.) sorgten für den verdienten Sieg. Nattheim führt nun mit 24 Punkten die Tabelle an, während Neuler mit neun Punkten weiter im unteren Tabellendrittel feststeckt.

Der SSV Aalen zeigte beim 3:0 gegen den FC Durlangen eine reife Vorstellung und feierte seinen vierten Saisonsieg. Fatih Yildiz traf früh (4.), ehe Denis Kukic (74.) und Eliah Maile per Foulelfmeter (88.) den Deckel draufmachten. Aalen steht nun mit 16 Punkten im sicheren Mittelfeld, während Durlangen nach der sechsten Niederlage bei elf Punkten verharrt. Besonders die Aalener Defensive um Simon Wengert überzeugte mit einer konzentrierten Leistung.

Trotz aufopferungsvollem Kampf musste sich die SGM Tannhausen/Stödtlen knapp mit 2:3 gegen Hofherrnweiler II geschlagen geben. Robin May brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (45.), doch Timo Frank (45.) und Tim Krohmer (66.) drehten das Spiel. Nach dem zwischenzeitlichen 2:1 durch David Weißenburger per Foulelfmeter (56.) traf Cedric Reidegeld in der 86. Minute zum entscheidenden 3:2. Tannhausen bleibt mit vier Punkten Tabellenletzter, während Hofherrnweiler mit 19 Punkten auf Rang fünf klettert.

Der TSV Hüttlingen besiegte den FV 08 Unterkochen verdient mit 2:0 und setzt sich in der oberen Tabellenhälfte fest. Robin Legat brachte die Hausherren früh in Führung (13.), ehe der eingewechselte Helge Rohmund kurz vor Schluss (90.) alles klar machte. Bitter für Hüttlingen: Martin Buse sah in der 78. Minute die Gelb-Rote Karte. Mit nun 19 Punkten liegt der TSV punktgleich mit Bargau und Hofherrnweiler, während Unterkochen (13 Punkte) auf Platz acht zurückfällt.

