Bargau empfängt den SSV Aalen – Spannung an der Tabellenspitze

---



Die SG Bettringen musste zuletzt mit der Niederlage gegen den FC Durlangen einen Rückschlag verkraften und steht nun vor einem wichtigen Heimspiel. Mit sieben Punkten aus vier Partien rangiert der Absteiger zwar im oberen Mittelfeld, doch der Anspruch geht weiter nach oben. Gegner SGM Tannhausen/Stödtlen, aktuell mit drei Punkten aus drei Spielen, reist als Außenseiter an, will aber die Lücke zum Mittelfeld schließen. Für beide Teams geht es darum, die Weichen frühzeitig in Richtung gesichertes Terrain zu stellen. Die SG Bettringen musste zuletzt mit der Niederlage gegen den FC Durlangen einen Rückschlag verkraften und steht nun vor einem wichtigen Heimspiel. Mit sieben Punkten aus vier Partien rangiert der Absteiger zwar im oberen Mittelfeld, doch der Anspruch geht weiter nach oben. Gegner SGM Tannhausen/Stödtlen, aktuell mit drei Punkten aus drei Spielen, reist als Außenseiter an, will aber die Lücke zum Mittelfeld schließen. Für beide Teams geht es darum, die Weichen frühzeitig in Richtung gesichertes Terrain zu stellen.

Morgen, 18:00 Uhr TSV Böbingen Böbingen TSG Nattheim Nattheim 18:00 PUSH



Der TSV Böbingen hat als Aufsteiger bislang überzeugt und mit sieben Punkten aus drei Spielen einen Traumstart hingelegt. Der 1:0-Erfolg gegen den FV 08 Unterkochen hat die Euphorie im Verein weiter verstärkt. Nun geht es gegen die TSG Nattheim, die bislang erst fünf Zähler sammeln konnte und im unteren Mittelfeld rangiert. Für die Gäste zählt jeder Punkt, um nicht früh in den Abstiegskampf zu rutschen – Böbingen dagegen will die Tabellenführung attackieren. Der TSV Böbingen hat als Aufsteiger bislang überzeugt und mit sieben Punkten aus drei Spielen einen Traumstart hingelegt. Der 1:0-Erfolg gegen den FV 08 Unterkochen hat die Euphorie im Verein weiter verstärkt. Nun geht es gegen die TSG Nattheim, die bislang erst fünf Zähler sammeln konnte und im unteren Mittelfeld rangiert. Für die Gäste zählt jeder Punkt, um nicht früh in den Abstiegskampf zu rutschen – Böbingen dagegen will die Tabellenführung attackieren.



Die DJK Schwabsberg-Buch hat mit zwei Siegen aus drei Spielen bereits ein dickes Ausrufezeichen gesetzt und beeindruckt vor allem mit starker Offensive. Nun wartet mit der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II ein direkter Konkurrent um die oberen Plätze. Die Gäste mussten sich zuletzt Germania Bargau geschlagen geben, stehen aber dennoch mit sieben Punkten aus vier Spielen im Verfolgerfeld. Das Duell verspricht ein offenes Rennen zweier ambitionierter Mannschaften, die beide den Kontakt zur Spitze halten wollen. Die DJK Schwabsberg-Buch hat mit zwei Siegen aus drei Spielen bereits ein dickes Ausrufezeichen gesetzt und beeindruckt vor allem mit starker Offensive. Nun wartet mit der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II ein direkter Konkurrent um die oberen Plätze. Die Gäste mussten sich zuletzt Germania Bargau geschlagen geben, stehen aber dennoch mit sieben Punkten aus vier Spielen im Verfolgerfeld. Das Duell verspricht ein offenes Rennen zweier ambitionierter Mannschaften, die beide den Kontakt zur Spitze halten wollen.

Morgen, 18:00 Uhr TSV Hüttlingen Hüttlingen TSG Schnaitheim Schnaitheim 18:00 live PUSH



Der TSV Hüttlingen rangiert mit sieben Punkten solide im oberen Tabellenbereich und möchte den Schwung aus dem knappen 1:0-Sieg gegen die TSG Nattheim mitnehmen. Besonders die Defensive zeigt sich bislang stabil. Für die TSG Schnaitheim sieht die Situation weniger rosig aus: Sechs Punkte aus fünf Spielen bedeuten eine gefährliche Nähe zu den Abstiegsrängen. Das direkte Duell bietet für die Gäste die Chance, einen Befreiungsschlag zu landen – Hüttlingen hingegen will seine Heimstärke unter Beweis stellen. Der TSV Hüttlingen rangiert mit sieben Punkten solide im oberen Tabellenbereich und möchte den Schwung aus dem knappen 1:0-Sieg gegen die TSG Nattheim mitnehmen. Besonders die Defensive zeigt sich bislang stabil. Für die TSG Schnaitheim sieht die Situation weniger rosig aus: Sechs Punkte aus fünf Spielen bedeuten eine gefährliche Nähe zu den Abstiegsrängen. Das direkte Duell bietet für die Gäste die Chance, einen Befreiungsschlag zu landen – Hüttlingen hingegen will seine Heimstärke unter Beweis stellen.



Die SG Heldenfingen/Heuchlingen wartet nach drei Niederlagen weiter auf die ersten Punkte und ist schon früh in die Rolle des Abstiegskandidaten gerutscht. Gegen den FC Durlangen wird die Aufgabe nicht leichter – die Gäste sind nach dem 2:0 in Bettringen mit breiter Brust unterwegs und haben bereits sieben Zähler gesammelt. Für die Hausherren ist es ein richtungsweisendes Spiel: Gelingt kein Erfolg, droht ein tiefer Sturz in den Tabellenkeller. Durlangen hingegen möchte sich im Mittelfeld festbeißen. Die SG Heldenfingen/Heuchlingen wartet nach drei Niederlagen weiter auf die ersten Punkte und ist schon früh in die Rolle des Abstiegskandidaten gerutscht. Gegen den FC Durlangen wird die Aufgabe nicht leichter – die Gäste sind nach dem 2:0 in Bettringen mit breiter Brust unterwegs und haben bereits sieben Zähler gesammelt. Für die Hausherren ist es ein richtungsweisendes Spiel: Gelingt kein Erfolg, droht ein tiefer Sturz in den Tabellenkeller. Durlangen hingegen möchte sich im Mittelfeld festbeißen.



Tabellenführer gegen Aufsteiger – der 1. FC Germania Bargau empfängt nach dem deutlichen 4:1 gegen Hofherrnweiler den SSV Aalen. Die Hausherren haben mit acht Punkten aus vier Spielen bislang ihre Ansprüche untermauert und wollen die Spitzenposition verteidigen. Doch auch der SSV Aalen hat mit sechs Punkten aus vier Spielen einen ordentlichen Start hingelegt und ist für Überraschungen gut. Ein echtes Spitzenspiel, das die Richtung für beide Vereine vorgibt. Tabellenführer gegen Aufsteiger – der 1. FC Germania Bargau empfängt nach dem deutlichen 4:1 gegen Hofherrnweiler den SSV Aalen. Die Hausherren haben mit acht Punkten aus vier Spielen bislang ihre Ansprüche untermauert und wollen die Spitzenposition verteidigen. Doch auch der SSV Aalen hat mit sechs Punkten aus vier Spielen einen ordentlichen Start hingelegt und ist für Überraschungen gut. Ein echtes Spitzenspiel, das die Richtung für beide Vereine vorgibt.

Morgen, 19:00 Uhr Sportfreunde Lorch SF Lorch TV Neuler TV Neuler 19:00 live PUSH



Die Sportfreunde Lorch stehen nach drei Niederlagen noch ohne Punkte da und tragen damit die Rote Laterne. Nun gilt es, gegen den TV Neuler endlich den Umschwung zu schaffen, auch wenn die Aufgabe schwierig ist. Der TV Neuler reist mit vier Punkten im Gepäck an und will den Abstand zur Abstiegszone vergrößern. Für Lorch ist es ein Schicksalsspiel, bei dem die Mannschaft unbedingt Charakter zeigen muss.

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________