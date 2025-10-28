Barella führt SV Planegg-Krailling II zum torreichen Sieg

Planegg – Die zweite Mannschaft des SV Planegg-Krailling hat sich in einem spektakulären Kellerduell in der Münchener Kreisklasse 3 mit 6:4 gegen den SV Aubing II durchgesetzt. Einen wichtigen Anteil am dritten Saisonsieg der SVP-Reserve hatte Gianluca Barella . Die Leihgabe aus dem Bezirksliga-Team war im ersten Durchgang an drei von vier Treffern unmittelbar beteiligt:

Der rechte Flügelstürmer erzielte in der 12. Minute das frühe 1:0 selbst und legte nur zwei Minuten später Mittelstürmer Yusuf Oteniara den zweiten Treffer auf. Kurz vor der Halbzeitpause schickte Barella erneut Oteniara auf die Reise, der zum vermeintlich vorentscheidenden 4:0 einnetzte.

Neben der Effektivität hob Trainer Mohamed Essa auch den hohen Einsatz des sowohl im Sturmzentrum als auch auf der Außenbahn einsetzbaren 24-jährigen Offensivspielers hervor: „Er hat sehr gut vorne gepresst, das hat uns viel geholfen.“ Zudem habe Barella mit seinen Bewegungen und seinem Arbeitseifer immer wieder Räume geöffnet. Schon zum zweiten Saisonsieg der SVP-Reserve vor drei Wochen gegen den FC Anadolu Bayern hatte der 24-Jährige einen Treffer beigesteuert.

Als er am Sonntag in der 56. Minute beim Stand von 4:1 den Platz verließ, sah es nicht danach aus, als könne es noch einmal spannend werden. Anschließend aber gaben seine Teamkollegen die Führung tatsächlich noch aus der Hand. Erst nach dem 4:4 fand die Mannschaft wieder zu sich: Der für Barella ins Spiel gekommene Adrijan Hasic schoss den SVP II erneut in Führung, und Mladen Acimovic machte schließlich den Sack zu.

Für den an diesem Tag besten Planegger ging es anschließend noch weiter zur ersten Mannschaft. Beim Auswärtsspiel gegen den SV Waldeck-Obermenzing blieb er allerdings ohne Einsatzminuten.