Bardowick zieht Spitzenspiel, Uelzen bleibt Team der Stunde

Das Spiel des Spieltags fand zwischen Römstedt und Bardowick statt, doch auch der Rest der Liga war im Einsatz. Gellersen feierte den zweiten Sieg und Reppenstedt musste seine Siegesserie reißen lassen. Wir schauen auf die Partien vom Wochenende.

Früher Wirkungstreffer: Thore-Christopher Hansen (13.) entscheidet ein intensives Match. Wendisch Evern verteidigt das knappe Resultat über 90+ Minuten leidenschaftlich. Wendisch-Evern sammelte nun elf Punkte aus den vergangenen fünf Partien und gehört zum Verfolgerfeld.

Ein zähes Duell kippt nach dem Seitenwechsel: Hakki Celik (61.) sorgt mit seinem Abschluss für den LSV-Dreier. Neetze verteidigte lange stabil, blieb offensiv aber zu harmlos. Vor der Partie waren beide Teams punktgleich, doch nach dem dritten Sieg in Serie sprang der LSV auf Platz fünf.

Klarer Heimsieg dank eines Doppelpacks von Maurice Lange (48., 90.) und weiterer Treffer von Florian Puhst (21.), Tom Lukas Martens (51.) und erneut Lange (68.). Breese-Langendorf dominierte nach der Pause und entschied die Partie früh. Dadurch setzt sich der VfL etwas von der Abstiegszone ab.

Uelzen dreht das 0:2-Pausendefizit mit einer starken zweiten Hälfte: Nils Brüggemann (50., 78./HE), Sören Bertram(52.) und Lenni-Kay Winderlich (69.) kontern die Reppenstedter Tore von André Wüstefeld (34.) und Phil-Michel Schlüschen (39.). Uelzen bleibt das Team der Stunde, während Reppenstedt die Siegesserie nicht fortsetzen konnte.

Nach 0:2-Rückstand (Patrik Peters 12., Alan Pfeifer 23.) startet Wieren die Aufholjagd: Marcel Hoffmann (56.) läutet ein, Christopher Schulz schnürt den späten Doppelpack (76., 83.) – Heimsieg nach großem Kampf. Was für eine Moral von dem Team, das in der Vorsaison fast abstieg.

Topkulisse (360 Zuschauer) und ein frühes Golden Goal: Leon Hamann (18.) trifft, danach hält Bardowick dem Römstedter Druck stand. In der hitzigen Nachspielzeit: Gelb-Rot für Paul Voß (97.) und Rot für David Böhm (98.). Das Spiel hielt also, was es versprach und machte den Titelkampf nochmal spannender.

Küsten führt durch Juri Klimanski (32.), Adendorf belohnt sich spät: Joker Nico Kliche (84.) staubt zum Ausgleich ab. Gerechte Punkteteilung. Während Adendorf nun seit sechs Spielen auf einen Dreier wartet, sind es bei Küsten nun auch schon vier Partien.

Gellersen im Rollen: Nico Zemke (14.) eröffnet, nach der Pause erhöhen Timon Müller (52.), Matti Krause (55.), Kevin Komarow (59.) und Mats Holtmann (64.) binnen zwölf Minuten – ein eindrucksvoller Auswärtssieg. Nach dem ersten Saisonsieg zuletzt scheint Gellersen nun endgültig angekommen.