Bardowick verliert zum Auftakt, Neun Tore in Holdenstedt

– Foto: Steffi Rathje

Endlich ging es wieder los. Der Ball rollte wieder in der Bezirksliga Lüneburg 1 und das brisanteste Spiel lief wohl in Holdenstedt ab. Der erste Aufsteiger ist Breese-Langendorf, der den Aufsteiger FSG Südkreis 4:1 besiegte. Wir schauen auf die Partien des ersten Spieltags.

Ein Treffer reichte dem SV Küsten zum Auftaktsieg. Juri Klimanski erzielte in der 41. Minute das 1:0 und damit zugleich den einzigen Treffer der Partie. Barum blieb ohne eigenen Torerfolg.

Neun Tore fielen beim Spektakel in Holdenstedt. Jaari Arndt traf dreimal in der ersten Hälfte, zweimal davon per Foulelfmeter, dazu erhöhte Jannik Appeldorn auf 3:0. Adendorf kämpfte sich nach dem 0:4 bis auf 3:4 heran, ehe Arndt mit seinem vierten Treffer zum 5:3 nachlegte. Nico Kliche verkürzte kurz vor Schluss noch auf 4:5.

Teutonia Uelzen erwischte den besseren Start und ging durch Julian Wulf bereits in der neunten Minute in Führung. Wendisch Evern blieb jedoch dran und kam in der 76. Minute durch Maximilian Boelter zum 1:1-Ausgleich.

Bardowick ging zweimal in Führung, musste sich am Ende aber mit 2:4 geschlagen geben. Simon Volpe glich sowohl zum 1:1 als auch zum 2:2 aus. In der Schlussphase drehten Niklas Volpe (86.) und Luca Rudloff per Foulelfmeter (90.) die Partie endgültig zugunsten Reppenstedts.

Suderburg startete mit einem Auswärtssieg. Jonas Boehnke brachte den VfL früh in Führung, Patrick Nwanikum Mbah glich kurz vor der Pause aus. Im zweiten Durchgang sorgten Lasse Wrede und Maximilian Luis Menke für den 3:1-Erfolg.

Heidetal blieb zum Auftakt ohne Gegentor. Justus Bohn traf in der 37. Minute zum 1:0, Daniel Horn erhöhte kurz nach der Pause auf 2:0. Dabei blieb es bis zum Schluss.

Breese-Langendorf setzte sich auswärts deutlich durch. Jonas Zuther traf doppelt und brachte die Gäste mit 2:0 in Führung. Denis Schulz verkürzte zwischenzeitlich, ehe Maurice Lange und Jeremy Jung den 4:1-Endstand herstellten.