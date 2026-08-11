 2026-08-11T08:43:49.129Z

Ligabericht

Bardowick verliert zum Auftakt, Neun Tore in Holdenstedt

Der erste Spieltag der Bezirksliga Lüneburg 1

von NK · Heute, 12:39 Uhr · 0 Leser
– Foto: Steffi Rathje

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Bezirksliga 1
Teutonia UE
MTV Barum
SV Küsten
Gellersen

Endlich ging es wieder los. Der Ball rollte wieder in der Bezirksliga Lüneburg 1 und das brisanteste Spiel lief wohl in Holdenstedt ab. Der erste Aufsteiger ist Breese-Langendorf, der den Aufsteiger FSG Südkreis 4:1 besiegte. Wir schauen auf die Partien des ersten Spieltags.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
SV Küsten
SV KüstenSV Küsten
MTV Barum
MTV BarumMTV Barum
1
0
Abpfiff

Ein Treffer reichte dem SV Küsten zum Auftaktsieg. Juri Klimanski erzielte in der 41. Minute das 1:0 und damit zugleich den einzigen Treffer der Partie. Barum blieb ohne eigenen Torerfolg.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
SV Holdenstedt
SV HoldenstedtHoldenstedt
TSV Adendorf
TSV AdendorfTSV Adendorf
5
4
Abpfiff

Neun Tore fielen beim Spektakel in Holdenstedt. Jaari Arndt traf dreimal in der ersten Hälfte, zweimal davon per Foulelfmeter, dazu erhöhte Jannik Appeldorn auf 3:0. Adendorf kämpfte sich nach dem 0:4 bis auf 3:4 heran, ehe Arndt mit seinem vierten Treffer zum 5:3 nachlegte. Nico Kliche verkürzte kurz vor Schluss noch auf 4:5.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
SV Wendisch Evern
SV Wendisch EvernWend. Evern
SV Teutonia Uelzen
SV Teutonia UelzenTeutonia UE
1
1
Abpfiff

Teutonia Uelzen erwischte den besseren Start und ging durch Julian Wulf bereits in der neunten Minute in Führung. Wendisch Evern blieb jedoch dran und kam in der 76. Minute durch Maximilian Boelter zum 1:1-Ausgleich.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
TSV Bardowick
TSV BardowickBardowick
TuS Reppenstedt
TuS ReppenstedtReppenstedt
2
4
Abpfiff

Bardowick ging zweimal in Führung, musste sich am Ende aber mit 2:4 geschlagen geben. Simon Volpe glich sowohl zum 1:1 als auch zum 2:2 aus. In der Schlussphase drehten Niklas Volpe (86.) und Luca Rudloff per Foulelfmeter (90.) die Partie endgültig zugunsten Reppenstedts.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
Lüneburger SV
Lüneburger SVLüneb. SV
VfL Suderburg
VfL SuderburgSuderburg
1
3
Abpfiff

Suderburg startete mit einem Auswärtssieg. Jonas Boehnke brachte den VfL früh in Führung, Patrick Nwanikum Mbah glich kurz vor der Pause aus. Im zweiten Durchgang sorgten Lasse Wrede und Maximilian Luis Menke für den 3:1-Erfolg.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
FC Heidetal
FC HeidetalFC Heidetal
TSV Gellersen
TSV GellersenGellersen
2
0
Abpfiff

Heidetal blieb zum Auftakt ohne Gegentor. Justus Bohn traf in der 37. Minute zum 1:0, Daniel Horn erhöhte kurz nach der Pause auf 2:0. Dabei blieb es bis zum Schluss.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
FSG Südkreis Schnega
FSG Südkreis SchnegaFSG Südkreis
VfL Breese-Langendorf
VfL Breese-LangendorfBreese-Lange
1
4
Abpfiff

Breese-Langendorf setzte sich auswärts deutlich durch. Jonas Zuther traf doppelt und brachte die Gäste mit 2:0 in Führung. Denis Schulz verkürzte zwischenzeitlich, ehe Maurice Lange und Jeremy Jung den 4:1-Endstand herstellten.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
SV Lemgow-Dangenstorf
SV Lemgow-DangenstorfLemgow-Dgst.
SV Scharnebeck
SV ScharnebeckScharnebeck
1
2
Abpfiff

Eine späte Wende gelang dem SV Scharnebeck. Jendrik Fröhlich hatte Lemgow-Dangenstorf kurz vor der Pause in Führung gebracht. Erst in der Schlussphase drehte Scharnebeck das Spiel: Malte Neugebauer glich in der 85. Minute aus, Jannis Neugebauer erzielte drei Minuten später das 2:1.