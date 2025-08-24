Bardowick verliert erstmals, Barendorf mit drittem Remis

In der Bezirksliga Lüneburg 1 bleiben der MTV Römstedt und der SV Holdenstedt makellos und gewinnen weiter. Wendisch Evern rennt seinen Ansprüchen hinterher und auch der Absteiger TuS Neetze ist noch nicht in der Liga angekommen. Wir schauen auf die Partien vom Wochenende..

Der TuS Wieren sicherte sich einen knappen, aber verdienten 1:0-Heimerfolg gegen den MTV Barum. Leon Scholz (67.) erzielte das Tor des Tages. Wieren feierte den ersten Sieg der Saison, während Barum aktuell noch seinen Ansprüchen hinterherläuft.

Keine Zweifel ließ der SV Scharnebeck beim 3:0-Sieg gegen den SV Rosche aufkommen. Die Gastgeber gingen am Freitagabend durch Gomez Panos (23.) in Führung, ehe Peters (39.) und Neugebauer (63.) nachlegten. Ein überzeugender Auftritt, mit dem Scharnebeck oben dranbleibt. Nach zwei Remis feierte der SVS den ersten Sieg der Saison.

Der SV Teutonia Uelzen zeigte sich abgezockt und gewann beim SV Küsten mit 4:1. Die frühe Dreifachführung durch Wulf (35.), Schulze (38.) und Brüggemann (45.) entschied die Partie früh. Küsten kam nur durch Puhl (54.) zum Anschluss, ehe Winderlich (81.) den Schlusspunkt setzte.

Dramatik pur in Gellersen: Nach frühem Rückstand kam der TSV Gellersen zurück, musste sich am Ende aber knapp mit 2:3 gegen den VfL Breese-Langendorf geschlagen geben. Die Gäste trafen durch Puhst (2.), Meier (81.) und Martens (86.), während Hövermann (63.) und Demir (87.) für den TSV erfolgreich waren.

Einen Gala-Auftritt lieferte der Landesliga-Absteiger MTV Römstedt. Gegen den SV Wendisch Evern siegten die Schreiber-Schützlinge mit 6:0. Dreifach-Torschütze Valentin Schulz (2., 45., 49.) war der überragende Mann. Dazu trafen Gausmann (31.), Böhm (34.) und Joker Dygas (68.). Wendisch Evern nun Tabellenletzter. Römstedt auf der Eins.

Einen wichtigen Auswärtssieg landete der Lüneburger SV beim TSV Bardowick. Mit einem knappen 2:1-Erfolg setzen die Lüneburger ein echtes Ausrufezeichen und fügten Bardowick die erste Niederlage zu.

Im Duell zwischen dem TSV Adendorf und dem TuS Barendorf gab es ein 1:1-Remis. Giesler (16.) brachte Adendorf in Führung, doch Kempf (78.) rettete den Gästen einen Punkt. Drittes Remis der Saison für Barendorf und auch Adendorf bleibt weiter ungeschlagen.

Ein starkes Auswärtsspiel zeigte der TuS Reppenstedt beim 3:1-Erfolg gegen Aufsteiger Eintracht Lüneburg. Tore von Neumann (19.), Aue (34.) und Seen (63.) brachten die Gäste komfortabel in Front, bevor Edler (78.) Ergebniskosmetik betrieb. Die ersten drei Punkte für Reppenstedt.