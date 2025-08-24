 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ligabericht
– Foto: Steffi Rathje

Bardowick verliert erstmals, Barendorf mit drittem Remis

Römstedt feiert Kantersieg

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 1
MTV Barum
SV Küsten
Gellersen
Wend. Evern

In der Bezirksliga Lüneburg 1 bleiben der MTV Römstedt und der SV Holdenstedt makellos und gewinnen weiter. Wendisch Evern rennt seinen Ansprüchen hinterher und auch der Absteiger TuS Neetze ist noch nicht in der Liga angekommen. Wir schauen auf die Partien vom Wochenende..

Fr., 22.08.2025, 19:00 Uhr
SV Scharnebeck
SV ScharnebeckScharnebeck
SV Rosche
SV RoscheSV Rosche
3
0
Abpfiff

Keine Zweifel ließ der SV Scharnebeck beim 3:0-Sieg gegen den SV Rosche aufkommen. Die Gastgeber gingen am Freitagabend durch Gomez Panos (23.) in Führung, ehe Peters (39.) und Neugebauer (63.) nachlegten. Ein überzeugender Auftritt, mit dem Scharnebeck oben dranbleibt. Nach zwei Remis feierte der SVS den ersten Sieg der Saison.

Fr., 22.08.2025, 18:30 Uhr
TuS Wieren
TuS WierenTuS Wieren
MTV Barum
MTV BarumMTV Barum
1
0
Abpfiff

Der TuS Wieren sicherte sich einen knappen, aber verdienten 1:0-Heimerfolg gegen den MTV Barum. Leon Scholz (67.) erzielte das Tor des Tages. Wieren feierte den ersten Sieg der Saison, während Barum aktuell noch seinen Ansprüchen hinterherläuft.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Gellersen
TSV GellersenGellersen
VfL Breese-Langendorf
VfL Breese-LangendorfBreese-Lange
2
3
Abpfiff

Dramatik pur in Gellersen: Nach frühem Rückstand kam der TSV Gellersen zurück, musste sich am Ende aber knapp mit 2:3 gegen den VfL Breese-Langendorf geschlagen geben. Die Gäste trafen durch Puhst (2.), Meier (81.) und Martens (86.), während Hövermann (63.) und Demir (87.) für den TSV erfolgreich waren.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Küsten
SV KüstenSV Küsten
SV Teutonia Uelzen
SV Teutonia UelzenTeutonia UE
1
4
Abpfiff

Der SV Teutonia Uelzen zeigte sich abgezockt und gewann beim SV Küsten mit 4:1. Die frühe Dreifachführung durch Wulf (35.), Schulze (38.) und Brüggemann (45.) entschied die Partie früh. Küsten kam nur durch Puhl (54.) zum Anschluss, ehe Winderlich (81.) den Schlusspunkt setzte.

Sa., 23.08.2025, 14:00 Uhr
MTV Römstedt
MTV RömstedtRömstedt
SV Wendisch Evern
SV Wendisch EvernWend. Evern
6
0
Abpfiff

Einen Gala-Auftritt lieferte der Landesliga-Absteiger MTV Römstedt. Gegen den SV Wendisch Evern siegten die Schreiber-Schützlinge mit 6:0. Dreifach-Torschütze Valentin Schulz (2., 45., 49.) war der überragende Mann. Dazu trafen Gausmann (31.), Böhm (34.) und Joker Dygas (68.). Wendisch Evern nun Tabellenletzter. Römstedt auf der Eins.

Gestern, 17:00 Uhr
TSV Bardowick
TSV BardowickBardowick
Lüneburger SV
Lüneburger SVLüneb. SV
1
2
Abpfiff

Einen wichtigen Auswärtssieg landete der Lüneburger SV beim TSV Bardowick. Mit einem knappen 2:1-Erfolg setzen die Lüneburger ein echtes Ausrufezeichen und fügten Bardowick die erste Niederlage zu.

Gestern, 16:30 Uhr
TSV Adendorf
TSV AdendorfTSV Adendorf
TuS Barendorf
TuS BarendorfBarendorf
1
1
Abpfiff

Im Duell zwischen dem TSV Adendorf und dem TuS Barendorf gab es ein 1:1-Remis. Giesler (16.) brachte Adendorf in Führung, doch Kempf (78.) rettete den Gästen einen Punkt. Drittes Remis der Saison für Barendorf und auch Adendorf bleibt weiter ungeschlagen.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Eintracht Lüneburg
SV Eintracht LüneburgE. Lüneburg
TuS Reppenstedt
TuS ReppenstedtReppenstedt
1
3
Abpfiff

Ein starkes Auswärtsspiel zeigte der TuS Reppenstedt beim 3:1-Erfolg gegen Aufsteiger Eintracht Lüneburg. Tore von Neumann (19.), Aue (34.) und Seen (63.) brachten die Gäste komfortabel in Front, bevor Edler (78.) Ergebniskosmetik betrieb. Die ersten drei Punkte für Reppenstedt.

Gestern, 15:00 Uhr
TuS Neetze
TuS NeetzeTuS Neetze
SV Holdenstedt
SV HoldenstedtHoldenstedt
1
4
Abpfiff

Auch der SV Holdenstedt überzeugte: Ein Dreierpack von Jaari Arndt (39., 45., 64.) ebnete den 4:1-Auswärtserfolg beim TuS Neetze. Appeldorn (80.) legte nach, ehe Mehl (83.) den Ehrentreffer für die Gastgeber erzielte. Nach dem Abstieg stockt es bei Neetze, während Holdenstedt beide Saisonspiele gewinnen konnte.

Aufrufe: 024.8.2025, 23:53 Uhr
NKAutor