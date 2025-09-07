Bardowick und Römstedt fertigen Aufsteiger ab

In der Bezirksliga Lüneburg 1 marschieren die beiden Absteiger Römstedt und Bardowick weiter vorne weg und bleiben auf Kurs direkter Wiederaufstieg. Im Keller ist Gellersen weiterhin noch nicht in der Saison angekommen und hält die rote Laterne. Wir schauen auf die Partien vom fünften Spieltag

Ein wildes Spiel lieferten sich der MTV Barum und Teutonia Uelzen. Nach 35 Minuten führte Barum 2:1, doch in der Schlussphase schlug Teutonia eiskalt zu: Erst Sören Bertram (79.), dann Nils Brüggemann (90.) drehten die Partie zum 2:3-Auswärtssieg. Während Barum bereits die dritte Niederlage kassierte, konnte Uelzen den dritten Sieg in Serie feiern.

Im Duell Scharnebeck gegen Adendorf stand Niklas Breese im Mittelpunkt: Mit drei Treffern – darunter zwei verwandelte Strafstöße vor der Pause – rettete er den Gästen ein 3:3. Scharnebeck hatte zwischenzeitlich 2:0 und 3:2 geführt, doch am Ende holte Adendorf das vierte Remis der Saison und bleibt vor Scharnebeck in der Tabelle.

Eindrucksvoll bewies der Landesliga-Absteiger Römstedt, dass man zurück in die sechste Liga will. Gegen den TuS Barendorf brannten die Gastgeber ein Feuerwerk ab und siegten mit 9:1. Gleich fünf verschiedene Torschützen, darunter ein Doppelpack von Jeremy Fritz, sorgten für einen historischen Kantersieg und die Verteidigung der Tabellenspitze.

Auch in Gellersen entschied ein Strafstoß die Partie: Sven-Ole Sell traf in der 69. Minute zum 2:3-Endstand für Wendisch Evern, nachdem zuvor ein offener Schlagabtausch mit wechselnden Führungen für Unterhaltung gesorgt hatte, wobei vier Tore im ersten Durchgang gefallen sind. Gellersen bleibt sieglos auf dem letzten Platz der Bezirksliga.

Nicht weniger dominant präsentierte sich der TSV Bardowick, der Aufsteiger Rosche mit 7:1 abfertigte. Nach dem zwischenzeitlichen 1:1 von Ole Hilmer überrollte der Favorit den Gegner und untermauerte seine Ambitionen mit Toren im Minutentakt. Bemerkenswert ist, dass sieben verschiedene Torschützen auf der Anzeigetafel standen für den heimischen TSV.

Der TuS Reppenstedt bleibt überraschend das Team der Stunde. Gegen den SV Holdenstedt gab es einen ungefährdeten 3:0-Heimerfolg. Simon Volpe (12.), Kevin Gert (41.) und Luca Rudloff (85.) machten den dritten Sieg in Serie perfekt, während Holdenstedt nach drei Auftaktsiegen die erste Pleite schlucken musste.

Auch die Eintracht Lüneburg ließ keine Zweifel aufkommen und schickte TuS Wieren mit 5:1 nach Hause. Bereits nach vier Minuten stand es 2:0, Erik Bielesch glänzte mit einem Dreierpack. Vor dem Spiel waren beide Teams punktgleich. Nun stoß Lüneburg ins Mittelfeld der Tabelle hervor.