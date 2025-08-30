Mit Georgios Spanoudakis kann SVG-Chefcoach Luca Vanni (v.l.) ab sofort planen. – Foto: SV Gonsenheim

Barcelona-Talent wechselt zum SV Gonsenheim Ex-Profi ist schon heute bei Arminia Ludwigshafen im Kader Georgios Spanoudakis

Kurz vor Ende der Transferperiode hat sich der SV Gonsenheim noch einen ganz dicken Fisch geangelt. Georgios Spanoudakis schließt sich dem Oberligisten an und wird schon beim Gastspiel heute (14 Uhr) bei Arminia Ludwigshafen im Kader stehen.

Heute, 14:00 Uhr FC Arminia 03 Ludwigshafen A. Lu'hafen SV Gonsenheim Gonsenheim 14:00 Die Vita des 26-Jährigen ist spektakulär. Fünf Jahre wurde der Linksfuß, nach Kinderzeiten bei Hassloch und Opel Rüsselsheim sowie dem Sprungbrett Eintracht Frankfurt, beim FC Barcelona ausgebildet. Als 15-Jähriger ging es zum VfB Stuttgart, mit 19 für ein Jahr nach Portugal zu Vitoria Guimaraes. Mit den Stationen Sandhausen, Burghausen, Schweinfurt sowie den griechischen Klubs Tilykratis Lefkadas und AO Kavala kamen 39 Regionalliga- und 27 griechische Zweitligaspiele für den Ex-Profi zusammen, der im Winter zu RW Walldorf ging.

Dort löste Spanoudakis am Donnerstag seinen Vertrag auf, um am Freitag beim SVG einen neuen zu unterschreiben. „Er beginnt eine Ausbildung und will ins Berufsleben einsteigen“, sagt der Gonsenheimer Sportvorstand Marvin Bylsma über den ehemaligen Junioren-Nationalspieler, der für Griechenland und Deutschland von U15 bis U19 insgesamt acht Länderspiele bestritten hat. „Mit RW Walldorf sind die Abläufe immer sehr unkompliziert“, betont Bylsma. Beim Hessenligisten hatte Spanoudakis nach zwölf Rückrunden-Einsätzen noch Vorbereitungsspiele bestritten. Auch Lukas Rodwald wird einige Wochen fehlen