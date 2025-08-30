Barcelona-Talent wechselt zum SV Gonsenheim

Kurz vor Ende der Transferperiode hat sich der SV Gonsenheim noch einen ganz dicken Fisch geangelt. Georgios Spanoudakis schließt sich dem Oberligisten an und wird schon beim Gastspiel heute (14 Uhr) bei Arminia Ludwigshafen im Kader stehen.
Die Vita des 26-Jährigen ist spektakulär. Fünf Jahre wurde der Linksfuß, nach Kinderzeiten bei Hassloch und Opel Rüsselsheim sowie dem Sprungbrett Eintracht Frankfurt, beim FC Barcelona ausgebildet. Als 15-Jähriger ging es zum VfB Stuttgart, mit 19 für ein Jahr nach Portugal zu Vitoria Guimaraes. Mit den Stationen Sandhausen, Burghausen, Schweinfurt sowie den griechischen Klubs Tilykratis Lefkadas und AO Kavala kamen 39 Regionalliga- und 27 griechische Zweitligaspiele für den Ex-Profi zusammen, der im Winter zu RW Walldorf ging.
Dort löste Spanoudakis am Donnerstag seinen Vertrag auf, um am Freitag beim SVG einen neuen zu unterschreiben. „Er beginnt eine Ausbildung und will ins Berufsleben einsteigen“, sagt der Gonsenheimer Sportvorstand Marvin Bylsma über den ehemaligen Junioren-Nationalspieler, der für Griechenland und Deutschland von U15 bis U19 insgesamt acht Länderspiele bestritten hat. „Mit RW Walldorf sind die Abläufe immer sehr unkompliziert“, betont Bylsma. Beim Hessenligisten hatte Spanoudakis nach zwölf Rückrunden-Einsätzen noch Vorbereitungsspiele bestritten.
Auch Lukas Rodwald wird einige Wochen fehlen
Eingeplant ist der Linksfuß im zentralen Mittelfeld sowie als Innenverteidiger. In diesen Mannschaftsteilen drückt, nachdem sich die Leistungsträger Maurice Neukirch und Lukas Rodwald Fußbrüche zugezogen haben, besonders der Schuh. „Wenn alle fit wären, hätten wir nichts mehr machen müssen“, sagt Bylsma, „doch die Liste der lang- und längerfristigen Ausfälle ist einfach zu lang. Er ist ein toller Fußballer mit gutem Aufbauspiel und ganz sicherem Passspiel. Jetzt müssen wir ihn spielfit machen.“