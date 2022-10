Pfatter empfängt den FC Labertal, Barbing muss gegen Moosham nachlegen. – Foto: Markus Schmautz

Barbing möchte weiteren Befreiungsschlag landen Sarching will am Führungsduo dranbleiben +++ Pfatter empfängt den FC Labertal

Der Herbstmeister aus Großberg (34) startet in Alteglofsheim (17) in die Rückründe. Der Rangzweite von der SG Oberndorf/Matting (27) erwartet die SG Peising/Bad Abbach II (17) zum Derby. In der Pfaderer Gruam (14) steigt das Nachbarschaftsduell gegen den FC Labertal (11).

Sa., 15.10.2022, 15:00 Uhr FC Tegernheim Tegernheim II FC Mötzing FC Mötzing 15:00 PUSH

Hinspiel: 0:1. Der Aufsteiger aus Mötzing (12) überraschte gleich am ersten Spieltag mit einem Dreier gegen Tegernheim (16). Die Greiner-Elf will eine Wiederholung vermeiden und den fünften Heimdreier (4/1/2) landen. Der FCM ist der klare Außenseiter. In der Fremde gewann die Breundl-Elf bisher nur in Riekofen (1/2/4).





Sa., 15.10.2022, 16:00 Uhr SV Pfatter SV Pfatter FC Labertal 05 Labertal 05 16:00 PUSH

Hinspiel: 1:1. Der SV Pfatter (14) konnte die letzten beiden Heimspiele gewinnen möchte die Heimbilanz (2/2/2) endlich positiv gestalten. Die Gäste vom FC Labertal (11) rangieren aktuell auf dem Abstiegs-Relegationsrang. Der dritte Sieg in Folge wird angepeilt. Die Auswärtsbilanz ist allerdings negativ (2/0/4).





So., 16.10.2022, 14:00 Uhr TV Barbing TV Barbing SV Moosham SV Moosham 14:00 PUSH

Hinspiel: 1:3. Nach dem hart umkämpften ersten Heimsieg im letzten Vorrundenspiel gegen Pfatter ist der TV Barbing (9) zwar weiterhin Letzter, der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt aber nur noch vier Zähler. Die Lang-Elf will alles dafür tun, um nach der Partie gegen Moosham (17) eine ausgeglichene Heimbilanz vorweisen zu können (2/1/3). Die Gäste sind gut drauf, konnten zuletzt gegen Alteglofsheim und in Harting jeweils mit 2:0 gewinnen.





So., 16.10.2022, 15:00 Uhr SV Harting SV Harting SV Donaustauf Donaustauf II 15:00 PUSH

Hinspiel: 0:3. Der SV Harting (10) ist aktuell Vorletzter, musste nach vier Spielen ohne Niederlage (2/2/0) zuletzt zwei Pleiten in Pfatter und gegen Moosham einstecken. Die Heimbilanz ist negativ (2/2/3). Die Gäste aus Donaustauf (21) siegten nach der Niederlage in Alteglofsheim am Mittwoch im Nachholspiel gegen den Rangzweiten von der SG Oberndorf/Matting mit 4:1. Dabei gab Martin Sautner, viele Jahre Leistungsträger und Kapitän von Stauf I, sein Debüt. Ihm wurde vor einigen Tagen mitgeteilt, dass seine Dienste im Bayernliga-Team nicht mehr benötigt werden. Der sympathische Allrounder stellt sich nun in den Dienst der Zweiten. Der dritte Auswärtssieg soll eingefahren werden (2/3/2).





Hinspiel: 2:1. Für die SG Oberndorf/Matting (27) zählt im Kampf um die Aufstiegsränge nur der sechste Heimsieg (5/2/0). Am Mittwoch verlor die Eisvogel-Elf mit 1:4 in Donaustauf. Der Rückstand auf Tabellenführer Großberg beträgt nun sieben Punkte. Die Gäste von der SG Peising/Bad Abbach II (17) befinden sich im Mittelfeld der Tabelle. Nach zwei Niederlagen möchte die Maaske-Elf endlich wieder punkten. Auswärts musste man erst eine Niederlage einstecken (2/3/1)





So., 16.10.2022, 15:15 Uhr TSV Alteglofsheim Alteglofshei TSV Großberg TSV Großberg 15:15 PUSH

Hinspiel: 0:2. Der TSV Alteglofsheim (18) ist heimstark (4/2/1) und hat gegen den Tabellenführer aus Großberg (34) nichts zu verlieren. Die kampf- und willensstarke Lublow-Elf möchte für eine Überraschung sorgen. Die Gäste führen das Klassement an (11/1/1) und wollen den zwölften Saisonsieg einfahren. Der siebte Auswärtsdreier (6/1/1) ist Pflicht.





So., 16.10.2022, 15:15 Uhr SV Sarching SV Sarching TSV Aufhausen Aufhausen 15:15 PUSH

Hinspiel: 3:5. Der SV Sarching startete mit zwei Niederlagen in die Saison. Nach fünf Spieltagen hatte die Wagner-Elf erst fünf Zähler auf dem Konto. Dann folgten allerdings sechs Siege in Serie. Rang zwei ist in Sichtweite, ist nur noch vier Punkte entfernt. Der fünfte Heimdreier (4/1/1) muss her. Die Gäste aus Aufhausen (17) können beruhigt aufspielen. Sie befinden sich in sicheren Tabellengefilden. Die Auswärtsbilanz ist positiv (3/0/2). Das macht Mut.