Mooshams Tormann Jan Eibensteiner wird im richtungsweisenden Duell mit dem FC Labertal auf der Hut sein müssen. – Foto: Patrick Itter

Barbing möchte Spitzenreiter ein Bein stellen Sarching will Derbysieg erzwingen +++ Harting und Mötzing stehen unter Zugzwang im Keller

Der Tabellenführer aus Großberg (40) ist am Sonntag zu Gast bei TB Barbing (14), der in den letzten Wochen fleißig gepunktet hat. Der Rangzweite von der SG Oberndorf/Matting (33) steht daheim gegen Aufhausen (20) unter Zugzwang und der Dritte Sarching (29) möchte beim FC Tegernheim II (19) nach der Niederlage in Riekofen wieder in die Erfolgsspur zurückfinden.

Hinspiel: 2:3. Nach vier Niederlagen in Folge ist der SV Harting (10) inzwischen Letzter. Gegen Peising/Bad Abbach II (17) ist der dritte Heimsieg (2/2/4) Pflicht. Die Gäste verloren zuletzt vier Mal in Folge. Der dritte Auswärtsdreier wird angepeilt (2/3/2), um keinesfalls in die Abstiegsregion abzurutschen.





Hinspiel: 0:7. Der TV Barbing (14) landete zuletzt drei Siege gegen Pfatter, Moosham und Donaustauf II in Folge. Coach Daniel Lang wird mit seiner Elf alles daransetzen, um die Serie auch gegen den Tabellenführer aus Großberg (40) nicht abreißen zu lassen. Die aktuelle Heimbilanz ist ausgeglichen (3/1/3). Für die Gäste zählt natürlich nur der 14. Sieg der Saison (13/1/1).





Hinspiel: 1:2. Der FC Tegernheim II (19) möchte die Last-Minute-Niederlage in Aufhausen mit einem Heimerfolg vergessen machen. Die Greiner-Elf landete daheim schon fünf Siege (5/1/2). Die Gäste aus Sarching (29) werden nach der überraschenden 3:6-Niederlage beim FC Labertal mit viel Wut im Bauch an den Hohen Sand reisen. Für die Wagner-Elf zählt im Kampf um Platz zwei nur der vierte Auswärtsdreier (3/1/2).





Hinspiel: 2:1. Der SV Moosham (17) verlor zuletzt gegen Barbing und Pfatter. Im Derby gegen den FC Labertal (14) ist zumindest ein Heim-Punkt (2/1/3) nötig, um den Vorsprung auf die Abstiegsregion auf keinen Fall noch geringer werden zu lassen. Die Gäste haben beim 6:3-Heimerfolg über den Dritten Sarching viel Selbstvertrauen getankt. Nach drei Siegen aus den letzten vier Partien liegt der dritte Auswärtsdreier (2/0/5) sicherlich im Bereich des Möglichen.





Hinspiel: 0:2. Der TSV Alteglofsheim (21) kann beruhigt an die kommenden Aufgaben herangehen. Der Liga-Verbleib sollte kein Problem darstellen. Die Heimbilanz macht Hoffnung auf mehr (4/2/2). Die Gäste aus Mötzing (12) hingegen müssen unbedingt Mal wieder dreifach punkten. In der Fremde (1/2/5) gelang bisher nur beim FC Labertal ein Sieg. Die letzten vier Spiele gingen allesamt verloren. Somit fiel der Aufsteiger inzwischen auf einen direkten Abstiegsrang zurück.





Hinspiel: 1:0. Die SG Oberndorf/Matting ist mit 33 Punkten Zweiter. Der Vorsprung auf den Dritten Sarching beträgt aktuell fünf Punkte, aber der SVS hat noch ein Spiel mehr auszutragen. Daheim ist die SG noch ungeschlagen (6/2/0). Die Gäste aus Aufhausen (20) können beruhigt aufspielen, haben nichts zu verlieren. Die aktuelle Heimbilanz ist ausgeglichen (3/0/3).





Hinspiel: 2:3. Der SV Pfatter konnte die letzten drei Heimspiele allesamt gewinnen. Mit 20 Punkten liegt hat sich die Diermeier-Elf ins Mittelfeld vorgearbeitet. Nun soll der vierte Heimdreier (3/2/2) gegen eine zuletzt schwächelnde Mannschaft des SV Donaustauf II (24) erfolgen. Die Gäste wollen nach drei Niederlagen aus den letzten vier Partien vor dem Winter eine kleine Serie starten. Die Auswärtsbilanz (3/4/4) soll aufgebessert werden.