Barbing belohnt sich spät - 2:0 Sieg gegen Obertraubling

Ein warmer Freitagabend, der Rasen sattgrün, die Zuschauer voller Hoffnung – und dann um 19:03 Uhr der Anpfiff zur Partie TV Barbing gegen den SV Obertraubling.

Schon in der 2. Minute sorgt Andreas Kaiser vom TV Barbing für die erste Ecke, die allergings noch keine größere Gefahr einbringt. Doch der Gast aus Obertraubling lässt sich davon nicht beeindrucken und beginnt, Druck zu machen. Nach einem frühen Wechsel bei Obertraubling folgt eine Ecke – und gleich noch eine. Doch Torhüter Bogdan Cazac ist jeweils zur Stelle und kann den Ball sicher aufnehmen bzw. klären.



Die Partie wirkt in der Anfangsphase wie ein Ringen im Mittelfeld. Beide Teams suchen die Lücke – ohne durchzubrechen. Ein Freistoß durch A. Kaiser in der 11. Minute verpufft, ebenso ein gefährlicher Standard der Gäste in der 14. Minute, bei dem Cazac erst patzt, den Nachschuss dann aber mit bravour meistert.



Obertraubling drückt, doch Barbing bleibt ruhig – und beginnt, selbst aktiver zu werden. Es folgen Ecken und ein Freistoß durch Kaiser, den der Keeper entschärft (27. Minute). In der 30 Minute dann ein Großchance für Barbing. Roman Herdt spielt auf Gabor Lengyel, der passt rüber zu Eugen Frei. Der hat nur noch den Torwart vor sich aber verzieht und somit geht der Ball am Tor vorbei. Das hätte das erste Tor der Partie sein können. Zwei Minuten später die nächste dicke Gelegenheit für Barbing. Im Gewühl heraus kommt ein Barbinger zum Abschluss aber auch hier wird das Tor verfehlt. Jetzt ist Barbing am Drücker.

Anschließend wird bei Barbing in der 35. Minute gewechselt – ein ganzes Trio kommt, frisches Blut für die Offensive. Frei, Kaiser, Herdt wechseln für Lang, Klemm und Mainka.



Ein Tor für Obertraubling fällt in der 41. Minute, doch der Schiedsrichter erkennt es wegen eines Fouls nicht an – Aufatmen bei Barbing! Danach geht es mit Halbchancen weiter, doch Zählbares bringt die erste Halbzeit nicht mehr. Halbzeitstand: 0:0.



Die zweite Hälfte beginnt direkt mit einem Wechsel bei Barbing. Debüt für Markus Abend. Er ist heute aber nicht der einzige Neue im Kader der Barbinger. Abwehrspieler Martin Schuderer, der übrigens seine Sache heute tadellos spielte auf seiner rechten Seite, mit immer wieder guten Offensivaktionen und guter Ballbeherrschung, Genauso wie Daniel Klemm und Jonas Lang, ebenfalls zwei Neue Spieler im Kader der Barbinger. In der 49. Minute dann einem ruppigen Foul von Alexandru Moldovan, das einen Freistoß für Obertraubling bringt – Außennetz! Nur Sekunden später Foul am Barbinger Matthias Schnabel – man merkt: die Zweikämpfe werden härter.



Barbing scheitert mehrfach knapp, auch ein Freistoß von Gabor Lengyel geht drüber. In der 56. Minute verliert Barbing den Ball im Mittelfeld – Obertraubling taucht frei vor dem Tor auf, doch der Torwart bleibt Sieger. Ein Raunen geht durchs Stadion. In der 62. Minute da eine kleine fußballerische Showeinlage von Barbinger Torwart Cazak, die fast noch gefährlich geworden wäre aber der Ball wird dann geklärt.

Jetzt drückt Obertraubling – Ecke um Ecke, doch keine Ernte. Dann wieder mehrere Wechsel bei Barbing– frische Kräfte, neue Ideen.

Und das zahlt sich aus! In der 77. Minute ist es dann endlich so weit: Barbings Andi Kaiser spielt einen tollen Steckpass auf Eugen Frei, der läuft alleine auf den Torwart zu, bleibt cool und schiebt den Ball ins Netz – das erlösende 1:0!



Doch Barbing will mehr: Nur vier Minuten später, die nächste dicke Möglichkeit aber Torhüter Oliver Schleelein hält. Obertraubling versucht nochmal alles um zum Ausgleich zukommen. Mittelfeldmotor Christoph Scheuerer versucht es immer wieder seine Mitspieler gekonnt in Szene zu setzen aber entweder wird der Ball abgefangen oder in vielen Zweikämpfen zurückerobert. Die Abwehr von Barbing hält bis jetzt Stand. Matthias Dafferner, Harald Schenker, Julian Blendel, M. Schuderer, A. Moldovan und in der zweiten Halbzeit auch Roman Herdt geben alles um die Null und den damit verbundenen Sieg zu halten. In der 84. Minute dann nochmal aus Barbinger Sicht, ein wichtiges taktisches Foul von A. Moldovan, der den heranstürmenden Maximilian Grimm stoppt und dafür "dunkelgeld" sieht. In der 88. Minute folgt das zweite Highlight des Abends und die Erlösung für Barbing. Michael Mainka schlägt einen Diagonalball auf die rechte Seite zu Martin Schuderer, der legt auf Höhe des Sechzehners ab auf Daniel Klemm und dieser schießt mit einer Ruhe am Ball das 2:0 für Barbing. Der Jubel kennt keine Grenzen.



Obertraubling versucht noch einmal alles, kommt aber nicht mehr entscheidend durch. Am Ende steht ein verdienter 2:0-Sieg für Barbing, das sich mit einer starken Schlussphase belohnt hat.



Fazit:

Barbing bleibt geduldig, übersteht Druckphasen und schlägt im richtigen Moment eiskalt zu. Obertraubling drückt, bleibt aber glücklos – und Barbing feiert den Heimsieg mit breiter Brust.