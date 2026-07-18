Barbaros will in der Landesliga „keine Eintagsfliege“ sein

Mainz. Meister, Meister, Meister. Wo findet diese Fahnenstange ihr Ende? „Unser Mindestziel war Landesliga“, sagt Hakan Akcay. Und ebendort ist, nach drei Aufstiegen in Serie, der SKC Barbaros Mainz nun angekommen. Sich dort „sehr gut“ zu akklimatisieren, hat sich der Sportliche Leiter vorgenommen.
„Es geht uns in erster Linie darum, uns gut zu präsentieren und keine Eintagsfliege zu sein“, sagt Akcay, „wir wissen, dass wir eine gute Rolle spielen können. Aber der Aufstieg ist definitiv nicht das Ziel.“ Kontinuität war Trumpf nach dem Titel in der Bezirksliga – zumindest bis Anfang April. Dann zog Triple-Trainer Amin Ouachchen seine Zusage zurück und kündigte seinen Wechsel zu Verbandsligist Eintracht Bad Kreuznach an.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.
„Wenn Amin nicht gegangen wäre, hätten wir überhaupt keine Abgänge“, ist Akcay sicher. So muss der Aufsteiger ohne Fabien Spreitzer und Dennis Nemeth, die ihrem Trainer gefolgt sind, Kevin Schuhmacher (Mommenheim) und Danielo Wenzel (Mombach) auskommen. Rückkehrer Müslüm Deliaslan (Marienborn II) bringt Torgefahr, Rakeem Bott (Bodenheim) Speed und Namik Softic (Wormatia II) Talent in die Offensive ein. Kadir Aygurlu (Bretzenheim) und, auf der Sechs, Richard Ofosu (Türkischer SV Wiesbaden) verstärken das Mittelfeldzentrum erheblich.
Dabei wird es nicht bleiben. Zwei Spieler haben ihre Wechsel-Zusage laut Akcay zurückgezogen, und Keeper Nozomi Takeuchi liebäugelt, kaum aus Mommenheim geholt, mit dem Karriereende. Mehr Kaderbreite wünscht sich Akcay, wohl wissend, dass dies im Regelfall nun nur noch über Amateurverträge machbar wäre. Das immense Verletzungspech der letzten Jahre macht vorsichtig. Immerhin, Top-Talent Patrik Pavlicic, Mo Yasar, Kevin Widera und Co. haben ihre schweren Verletzungen auskuriert.
Dass es nicht die Vielzahl an Verstärkungen brauchte, um wieder eine ambitionierte Rolle zu spielen, hat auch damit zu tun, dass der Barbaros-Kader in den vorigen Jahren stark überqualifiziert wirkte. Mit einem Haris Beslic, Lee Weber, Ömer Er, Ali Sengül oder Joseph Meier Bezirksliga zu spielen, das ist schon planmäßiger Erfolg. Akcay redet gar nicht um die Ambitionen des 1992 gegründeten Sport- und Kulturvereins mit der türkischen Flagge im Wappen herum. Und betont, wie wichtig die Freundschaft der Spieler untereinander bei den Transfers ist.
>>> Zur Abschlusstabelle der Bezirksliga Rheinhessen 2025/26
Als 17-Jähriger kickte Akcay schon für Barbaros, war jahrelang Spieler, auch Trainer, dann Sportlicher Leiter des Durchmarschs. „Unseren Erfolg verdanken wir auch dem Umstand, dass wir finanziell etwas stärker sind“, sagt der 46-Jährige, „aber zu dem Thema höre ich sehr viel, was einfach Schwachsinn ist. Da steckt sehr viel Arbeit dahinter.“ In Sachen Sponsoring ist der Club von Präsident Salih Ilyasoglu breit aufgestellt. Eintagsfliegen – und verbrannte Budgets sowieso – gab es im regionalen Fußball schon genug, sie dienen als mahnende Beispiele.
Matthias Strasburger heißt der neue Mann an der Seitenlinie. In Sachen Alter, Trainingsgestaltung und Ansprache hatte Akcay einen ähnlichen Typen gesucht, wie es Ouachchen war. Natürlich brachte der Ad-hoc-Umbruch auf der Schlüsselposition Unruhe, was sich auch in drei deftigen Pleiten zum Saisonende niederschlug. Da war der Durchmarsch längst perfekt. „Jetzt werden die Karten neu gemischt“, freut sich Akcay auf die Landesliga-Premiere seines Herzensvereins.