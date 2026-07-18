Barbaros will in der Landesliga „keine Eintagsfliege“ sein

Dass es nicht die Vielzahl an Verstärkungen brauchte, um wieder eine ambitionierte Rolle zu spielen, hat auch damit zu tun, dass der Barbaros-Kader in den vorigen Jahren stark überqualifiziert wirkte. Mit einem Haris Beslic, Lee Weber, Ömer Er, Ali Sengül oder Joseph Meier Bezirksliga zu spielen, das ist schon planmäßiger Erfolg. Akcay redet gar nicht um die Ambitionen des 1992 gegründeten Sport- und Kulturvereins mit der türkischen Flagge im Wappen herum. Und betont, wie wichtig die Freundschaft der Spieler untereinander bei den Transfers ist.