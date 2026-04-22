Barbaros makellose Rückrunde, Kellerduell in Bingen

Der VfL Gundersheim (grüne Trikots) muss zum Kellerduell beim BFV Hassia Bingen antreten. Das Hinspiel entschied Gundersheim mit 3:0 für sich. – Foto: Michael Wolff (Archiv)

Tabellenführer SKC Barbaros Mainz will gegen den FSV Nieder-Olm seine perfekte Rückrunde mit neun Siegen aus neuen Spielen fortführen. Der Tabellenzweite TuS Marienborn II bekommt es mit dem SV Guntersblum zu tun. Marienborn liegt 13 Punkte hinter dem Ligaprimus, hat jedoch selbst komfortable acht Punkte Vorsprung auf Verfolger FSV Saulheim. Die Saulheimer müssen auswärts gegen den VfR Nierstein bestehen. Nach zuvor acht Siegen in Serie gab es für den FSV am vergangenen Spieltag mit dem 1:1 gegen den TSV Zornheim einen kleinen Dämpfer. Der TSV Gau-Odernheim empfängt den TSV Zornheim. Mit einem Sieg könnte Zornheim den Abstand Richtung Tabellenende weiter ausbauen und eine Position im Tabellenmittelfeld sichern. Der VfL Fontana Finthen spielt gegen die TSG Bretzenheim II. Nach dem 5:0 in der vergangenen Woche gegen den FC Fortuna Mombach, will Finthen an diese Leistung anknüpfen und den Abstand auf die Abstiegsränge weiter ausbauen. Der TuS Wörrstadt bekommt es im Heimspiel mit dem TSV Mommenheim zu tun. Wörrstadt konnte nur eins seiner vergangenen fünf Spiele für sich entscheiden. Der Tabellenletzte Fortuna Mombach trifft auf den SV Horchheim. Mombach hat seine letzten neun Partien allesamt verloren. Im Tabellenkeller kommt es zum Duell des Vorletzten Hassia Bingen gegen den Drittletzten VfL Gundersheim. Mit einem Sieg kann Gundersheim den Abstand auf Bingen auf zwölf Punkte ausbauen.

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