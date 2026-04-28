Barbaros feiert Meisterparty – doch Zukunft bleibt offen

Meisterlich: Die Fußballer von Barbaros Mainz bejubeln vorzeitig den Bezirksliga-Titel. – Foto: Stephan Hahne

Mainz. 21 Siege in Serie – und ausgerechnet mit einer 1:2-Niederlage in Nieder-Olm stand der vorzeitige Titelgewinn des SKC Barbaros Mainz in der Bezirksliga Rheinhessen dann auch rechnerisch fest. Dank Verfolger TuS Marienborn II, der parallel beim 1:3 in Guntersblum patzte. Als „ein bisschen komisch“ beschreibt Barbaros-Trainer Amin Ouachchen die Stimmung kurz nach Abpfiff. Flügelspieler Lee Weber wäre „die ersten Minuten nach Abpfiff fast explodiert“, wie er berichtet. „Mir war gar nicht nach Feiern zumute“. Und Teammanager Mete Akcay beschreibt den Moment als „ganz kurios“.

Wie Barbaros den Titel feierte und auf welchem Stand die Planungen für die nächste Saison sind, erfahrt ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.