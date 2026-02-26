Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Interview
Barbaros-Coach im Interview über Ziele, Geld und Konkurrenten
SKC Barbaros Mainz dominiert die Bezirksliga Rheinhessen +++ Trainer Amin Ouachchen spricht über eigene Ambitionen, starke Konkurrenten, potenzielle Neuzugänge - und über Finanz-Gerüchte
von Peter Schneider · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
Gemeinsam stark: Als Tabellenführer startet das Team von Barbaros Mainz ins Jahr 2026. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv
Mainz. Ist SKC Barbaros Mainz in der Bezirksliga Rheinhessen noch einzuholen? Im ausführlichen Interview spricht Amin Ouachchen (39), Trainer des souveränen Spitzenreiters, über den Start nach der Winterpause, die Durchmarsch-Ziele, Bezahlung der Spieler, Konkurrenten und die Lage der Liga. Beim Thema Geld stellt er mit Blick auf Mainzer Fußball-Vergangenheit klar: “Wir sind nicht Italclub 2.0!”