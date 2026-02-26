Barbaros-Coach im Interview über Ziele, Geld und Konkurrenten

Gemeinsam stark: Als Tabellenführer startet das Team von Barbaros Mainz ins Jahr 2026. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

Mainz. Ist SKC Barbaros Mainz in der Bezirksliga Rheinhessen noch einzuholen? Im ausführlichen Interview spricht Amin Ouachchen (39), Trainer des souveränen Spitzenreiters, über den Start nach der Winterpause, die Durchmarsch-Ziele, Bezahlung der Spieler, Konkurrenten und die Lage der Liga. Beim Thema Geld stellt er mit Blick auf Mainzer Fußball-Vergangenheit klar: “Wir sind nicht Italclub 2.0!”

>>> Das komplette Interview lest ihr Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.