 2026-02-20T12:29:42.904Z

Interview

Barbaros-Coach im Interview über Ziele, Geld und Konkurrenten

SKC Barbaros Mainz dominiert die Bezirksliga Rheinhessen +++ Trainer Amin Ouachchen spricht über eigene Ambitionen, starke Konkurrenten, potenzielle Neuzugänge - und über Finanz-Gerüchte

von Peter Schneider · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
Gemeinsam stark: Als Tabellenführer startet das Team von Barbaros Mainz ins Jahr 2026.
Gemeinsam stark: Als Tabellenführer startet das Team von Barbaros Mainz ins Jahr 2026. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

Verlinkte Inhalte

BZL Rheinhessen
Barbaros MZ
Amin Ouachchen
Amin Ouachchen

Mainz. Ist SKC Barbaros Mainz in der Bezirksliga Rheinhessen noch einzuholen? Im ausführlichen Interview spricht Amin Ouachchen (39), Trainer des souveränen Spitzenreiters, über den Start nach der Winterpause, die Durchmarsch-Ziele, Bezahlung der Spieler, Konkurrenten und die Lage der Liga. Beim Thema Geld stellt er mit Blick auf Mainzer Fußball-Vergangenheit klar: “Wir sind nicht Italclub 2.0!”

>>> Das komplette Interview lest ihr Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.